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Канадский парламент одобрил закон о конфискации российских активов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

канада

Канадский сенат одобрил законопроект, предложенный премьер-министром Джастином Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что законопроект C-19 предлагает ряд мероприятий, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов ответственных за вторжение России в Украину.

Также сообщается, что 450-страничный документ прошел верхнюю палату и станет законом после формального королевского согласия.

На новость уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, изменения также предполагают передачу конфискованного имущества другому государству.

"В случае Украины это означает, что Канада сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине. Это первый прецедент укрепления в законодательстве такого механизма после начала войны", – добавил он.

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Топ комментарии
+10
Канадійському парламенту-респект...
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24.06.2022 20:34
+5
всім - респект, шана, подяка і всебічна підтримка
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24.06.2022 20:36
+3
Відмінний закон , Молодець Трюдо
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24.06.2022 20:40
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Канадійському парламенту-респект...
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24.06.2022 20:34 Ответить
всім - респект, шана, подяка і всебічна підтримка
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24.06.2022 20:36 Ответить
Благодаря Ермаку
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24.06.2022 20:36 Ответить
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24.06.2022 20:40 Ответить
У которого на эти активы лапки зачесались вдруг!..
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24.06.2022 21:59 Ответить
Пішов п'ятий місяць війни... хоча "Дякую", звісно.
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24.06.2022 20:35 Ответить
радісно
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24.06.2022 20:35 Ответить
Відмінний закон , Молодець Трюдо
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24.06.2022 20:40 Ответить
А що це за нова країна така, Канадія?
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24.06.2022 21:17 Ответить
А чому не "канадський"? Що це за країна - Канадія?
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24.06.2022 21:26 Ответить
вам это отслайсить или одним писом возьмёте? канадийский суржик ещё начиная от боняков
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24.06.2022 22:03 Ответить
Це з розряду тих же дебілів, що придумали - прем'єрша, преймериня...
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24.06.2022 22:04 Ответить
Начинают рвать рашку понемногу
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24.06.2022 21:33 Ответить
О, а там немало лет за 25 последних кацапы прикупили, всяких Evraz, Versatile
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24.06.2022 22:00 Ответить
Дякуємо Джастину і всьому канадському народові за підтримку!!!
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24.06.2022 22:13 Ответить
Натомість в Україні надалі квітне і процвітає рашистський бізнес на українській крові, в тому числі на базі критичної інфраструктури
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25.06.2022 00:11 Ответить
 
 