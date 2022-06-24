Канадский парламент одобрил закон о конфискации российских активов

Канадский сенат одобрил законопроект, предложенный премьер-министром Джастином Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что законопроект C-19 предлагает ряд мероприятий, в том числе двухлетний запрет на покупку жилья иностранными гражданами, а также право на конфискацию и продажу активов ответственных за вторжение России в Украину.

Также сообщается, что 450-страничный документ прошел верхнюю палату и станет законом после формального королевского согласия.

На новость уже отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, изменения также предполагают передачу конфискованного имущества другому государству.

"В случае Украины это означает, что Канада сможет конфисковать замороженные на своей территории российские активы и передать их Украине. Это первый прецедент укрепления в законодательстве такого механизма после начала войны", – добавил он.

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