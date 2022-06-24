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Канадійський парламент схвалив закон про конфіскацію російських активів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

канада

Канадський сенат схвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що законопроект C-19 пропонує цілий ряд заходів, у тому числі дворічну заборону на покупку житла іноземними громадянами, а також право на конфіскацію і продаж активів відповідальних за вторгнення Росії в Україну.

Також повідомляється, що 450-сторінковий документ пройшов верхню палату будь-яких змін і стане законом після формальної королівської згоди.

На новину вже відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, зміни також передбачають передачу конфіскованого майна іншій державі.

"У випадку України це означає, що Канада зможе конфіскувати заморожені на своїй території російські активи і передати їх Україні. Це перший прецедент зміцнення в законодавстві такого механізму після початку війни", - додав він.

Також читайте: Канада планує дозволити конфіскацію підсанкційних російських активів для відбудови України

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Канадійському парламенту-респект...
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24.06.2022 20:34
+5
всім - респект, шана, подяка і всебічна підтримка
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24.06.2022 20:36
+3
Відмінний закон , Молодець Трюдо
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24.06.2022 20:40
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Канадійському парламенту-респект...
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24.06.2022 20:34 Відповісти
всім - респект, шана, подяка і всебічна підтримка
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24.06.2022 20:36 Відповісти
Благодаря Ермаку
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24.06.2022 20:36 Відповісти
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24.06.2022 20:40 Відповісти
У которого на эти активы лапки зачесались вдруг!..
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24.06.2022 21:59 Відповісти
Пішов п'ятий місяць війни... хоча "Дякую", звісно.
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24.06.2022 20:35 Відповісти
радісно
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24.06.2022 20:35 Відповісти
Відмінний закон , Молодець Трюдо
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24.06.2022 20:40 Відповісти
А що це за нова країна така, Канадія?
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24.06.2022 21:17 Відповісти
А чому не "канадський"? Що це за країна - Канадія?
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24.06.2022 21:26 Відповісти
вам это отслайсить или одним писом возьмёте? канадийский суржик ещё начиная от боняков
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24.06.2022 22:03 Відповісти
Це з розряду тих же дебілів, що придумали - прем'єрша, преймериня...
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24.06.2022 22:04 Відповісти
Начинают рвать рашку понемногу
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24.06.2022 21:33 Відповісти
О, а там немало лет за 25 последних кацапы прикупили, всяких Evraz, Versatile
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24.06.2022 22:00 Відповісти
Дякуємо Джастину і всьому канадському народові за підтримку!!!
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24.06.2022 22:13 Відповісти
Натомість в Україні надалі квітне і процвітає рашистський бізнес на українській крові, в тому числі на базі критичної інфраструктури
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25.06.2022 00:11 Відповісти
 
 