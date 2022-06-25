Оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, - Чаус

Российские оккупанты снова ракетами атаковали поселок Десна Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности впоследствии", – говорится в сообщении.

Чаус также призвал людей не публиковать фото и видео прилетов.

Также читайте: Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение