Оккупанты нанесли ракетные удары по поселку Десна на Черниговщине, - Чаус
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты снова ракетами атаковали поселок Десна Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности впоследствии", – говорится в сообщении.
Чаус также призвал людей не публиковать фото и видео прилетов.
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конч*ний п*дик
Яр кому завгодно піндюлей накидає!
як одін хлопець сказав -
"russian tank turrets spend more time in the air then their air force"