Окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, - Чаус
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Російські окупанти знову ракетами атакували селище Десна, що на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням телеграм-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", – йдеться у повідомленні.
Чаус також закликав людей не публікувати фото та відео "прильотів".
Топ коментарі
+6 Ярослав Викторович
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+5 три - пятнадцать
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+4 Ан Мур
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конч*ний п*дик
Яр кому завгодно піндюлей накидає!
як одін хлопець сказав -
"russian tank turrets spend more time in the air then their air force"