Окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, - Чаус

Російські окупанти знову ракетами атакували селище Десна, що на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням телеграм-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", – йдеться у повідомленні.

Чаус також закликав людей не публікувати фото та відео "прильотів".

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