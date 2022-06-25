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Окупанти завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, - Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

десна

Російські окупанти знову ракетами атакували селище Десна, що на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням телеграм-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом", – йдеться у повідомленні.

Чаус також закликав людей не публікувати фото та відео "прильотів".

Також читайте: Вночі війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини, - Чаус

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Пишуть що ракети на Житомирщін летять з Наровлі. Але нам все одно не можна стріляти по цієї ******* білорусі?
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25.06.2022 06:51
+5
а тобі хочеться шо б на Київ прилетіло, геогрАф?
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25.06.2022 07:03
+4
та навіть по касапії "не рекомендують". Та навіть по Криму.... А ти глянь, скільки було воні, коли наші вдарили по "вишкам Бойка" - мовляв, цивільний "об'єкт"... це попри те, що на них були встановлені РЛС
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25.06.2022 07:03
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Пишуть що ракети на Житомирщін летять з Наровлі. Але нам все одно не можна стріляти по цієї ******* білорусі?
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25.06.2022 06:51 Відповісти
та навіть по касапії "не рекомендують". Та навіть по Криму.... А ти глянь, скільки було воні, коли наші вдарили по "вишкам Бойка" - мовляв, цивільний "об'єкт"... це попри те, що на них були встановлені РЛС
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25.06.2022 07:03 Відповісти
Нам и по Праше низя. Только передали - без учета утренних обстрелов, рашисты выпустили 40 ракет. И это без арты и РСЗО Уже утром насчитал 5 прилетов. Гореть в огне москалям
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25.06.2022 07:04 Відповісти
Вже було "нє паддаватца на правакациі"((Цікаво,а що з тими ,хто тоді не дотримався тих прєкращєній аґня?Вже випустили чи сидять?
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25.06.2022 07:25 Відповісти
а тобі хочеться шо б на Київ прилетіло, геогрАф?
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25.06.2022 07:03 Відповісти
Ты на вопрос ответь. Если ответ знаешь. Стратегически даже сравнивать нельзя Сумы и Киев И Очаков это не Ужгород.
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25.06.2022 07:07 Відповісти
Вінницю, Кропивницький, Хмельницький, Рівне, Тернопіль, Чернівці, Луцьк не обстрілюють щодня... Суми також не обстрілюють (останній ракетний удар був ще на початку березня), лише прикордонні райони... і що далі? по Ужгороду прилітало, по Києву добре прилітало!
На що ти натякаєш, кажи вже прямо...
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25.06.2022 07:30 Відповісти
ну от ти сам собі і відповів стратегіческі так......
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25.06.2022 07:42 Відповісти
ну що, п*др, дочекався ударів по Києву??? знайшов відповідь на своє запитання?
конч*ний п*дик
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27.06.2022 08:36 Відповісти
А що на Київ не прилітає? Їбашити потрібно і тих і других,а то виходить «хлопчики для биття»!
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25.06.2022 15:57 Відповісти
Сонце моє! Притримай емоції ! "Черніков" перестали обстрілювать у першій декаді квітня - як тільки зняли блокаду і кацапи втекли в Білорусь Обстілюють лише прикордонні території Б"ють в основному по лініях оборони які там побудовані
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25.06.2022 07:29 Відповісти
"Черніков" -?
Яр кому завгодно піндюлей накидає!
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25.06.2022 07:48 Відповісти
тому що це Чoрняків
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25.06.2022 07:49 Відповісти
А почему ты хочешь что бы обстреливали Киев?Неделю назад сбили над Киевом ракету.,5 июня Дврз......
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25.06.2022 08:03 Відповісти
Відкрий тему "Ватра" Я там викладаю уже місяць свій "блокадний" щоденник Розписано навіть не "по днях", а по годинах - коли, звідки і що падало на Чернігів!
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25.06.2022 10:33 Відповісти
підірвить цю вонючу танкетку шо на фотке.
як одін хлопець сказав -
"russian tank turrets spend more time in the air then their air force"
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25.06.2022 07:01 Відповісти
4:05 було 7 вибухів. Потім 6:00 ще чотири.
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25.06.2022 07:03 Відповісти
Бульбособаки...
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25.06.2022 07:08 Відповісти
Бл. Пора, щоб у Мозирі на НПЗ хтось необережно покурив.
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25.06.2022 07:14 Відповісти
Де гаранти Будапештского меморандуму ??:????????????????????????
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25.06.2022 07:20 Відповісти
А где гарант мира и благополучия для граждан украины
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25.06.2022 07:36 Відповісти
Один з них нас обстрілює. Інші- висловлюють занепокоєність.
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25.06.2022 07:38 Відповісти
Це раптом не там ,де "учебка" була до війни?Сподіваюся ,що вона була там .
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25.06.2022 07:54 Відповісти
а я от знаю, що вчора з Десни евакуювали людей. тобто наші якимсь чином знали, що буде загострення. чи то наша, чи то американська розвідка працює!
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25.06.2022 08:38 Відповісти
Якщо хтось бачив в якому стані» Десна»,той зрозуміє що там і бомбити не потрібно,воно все завалюється саме! Але ж якась **** там знаходиться,що подає знак коли потрібно по тим розвалюхах іпанути! Алє, контррозвідка де ви,чим займаєтесь,це ж вже не вперше по «Десні»,що невже не можна вирахувати «крота»,де честь мундира,чи це має продовжуватись безкінечно?
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25.06.2022 16:06 Відповісти
 
 