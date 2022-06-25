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Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине! В этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет", - говорится в сообщении.
"В настоящее время есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", - добавляет Бунечко.
Как уточнил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, по окрестностям Житомира было выпущено 24 ракеты. В самом областном центре прилетов не было.
Топ комментарии
+15 Right Right 2d264255
показать весь комментарий25.06.2022 08:55
+13 Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.06.2022 09:13
+9 Чайка Київ
показать весь комментарий25.06.2022 08:55
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бульбашня - тупе кацапськр малогавніще...
Так , вони проти участі Білорусі у війні , але те що ракети злітають з їх території , їх не хвилює .
Я ніколи не думав що білоруси , такий гнилий народ . Не всі звичайно , але - переважна більшість .
До цих пір пришелепкуваті вважають цю падаль друзями, сябрами, жаліть, що "бідненьке, нещасне" поголів'я під гнітом таргана.
Навіть після 24.02. накидалися тут, коли називала цю шваль ворогом.