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Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, как и в первый день полномасштабного вторжения, начиная с 4:15 утра враг снова нанес ракетные удары по Житомирщине! В этот раз по территории области было выпущено около 30 ракет", - говорится в сообщении.

"В настоящее время есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Один военный погиб, один получил ранения", - добавляет Бунечко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром в Житомирской области раздавались взрывы, - ОГА

Как уточнил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, по окрестностям Житомира было выпущено 24 ракеты. В самом областном центре прилетов не было.
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Топ комментарии
+15
Чому Україна не б'є по скупченням війська на кацапії та по казармам?
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25.06.2022 08:55
+13
Надо признать. Белорусы это те же орки, только младшие. Пятый месяц см территории Бульбандии взлетают кацапские самолеты, летят ракеты которые наносят удары по городам Украины. И где антивоенные протестов Минске, Гомеле, Витебске ? Хотя бы босиком и с цветами для ментов? Их просто нет
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25.06.2022 09:13
+9
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25.06.2022 08:55
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Чому Україна не б'є по скупченням війська на кацапії та по казармам?
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25.06.2022 08:55 Ответить
Чим пропонуєте бити?
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25.06.2022 08:59 Ответить
було б бажання.
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25.06.2022 09:04 Ответить
бажання ляпати язиком?
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25.06.2022 09:13 Ответить
ванік ти точно "непрічем"
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25.06.2022 09:18 Ответить
Від Житоморської області до Мозиря 80 км. Рознести к є...ням...
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25.06.2022 09:43 Ответить
Нам тільки дали Himars, і Генштабу точно відомо краще де вони потрібніші, операційних даних та кількості військ! Плюс щоб стріляти зі зарядів дальністю до 70-80км потрібно підійти до самиз кордонів, а це так не робиться, а заряди дальнобійніші, я думаю, як би були, то ми б використали по напрямку Серевереднецк, Лисичанськ, Ізюм, Миколаїв! В нас запсів зарядів мало! А по-друге, Мозир стрілянете і зараз відкриєте другий фронт сухопутніцнавідстані до 2000км!
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25.06.2022 10:32 Ответить
Асфальтом
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25.06.2022 09:47 Ответить
Чарівною паличкою, чи з лампи Аладіна?
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25.06.2022 08:59 Ответить
Змініть вже методичний посібник. Точка-У була і раніше. Німарс з'явився. Летять далеко. Б'ють сильно.
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25.06.2022 09:03 Ответить
Білораша це формально не кацапська територія. Точку-У легко збити? Скпочатку знищується те що може збити. Ди воно стоїть та у якій кількості відомо навіть з відкритих джерел.
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25.06.2022 09:14 Ответить
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25.06.2022 08:55 Ответить
Знов з бульбашії?
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25.06.2022 08:56 Ответить
мабуть готується новий наступ на Київ.?
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25.06.2022 08:57 Ответить
ну разве что бульбашей погонят наступать
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25.06.2022 09:09 Ответить
Стріляли з дерев'яними ракетами?
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25.06.2022 09:01 Ответить
В.....ште по мозирському НПЗ. Він у зоні досягнення нашої Точки У. Слід уже зробити вибір, або ******** далі будуть у дупу луку цілувати, або сябри йому скрутять голову.
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25.06.2022 09:05 Ответить
Хто йому має скручувати голову ? Вони його підтримують разом з х***м, падаль.
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25.06.2022 16:22 Ответить
відзиваю всі мої попередені "лягу прилягу"...
бульбашня - тупе кацапськр малогавніще...
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25.06.2022 09:11 Ответить
Де жорсткий виступ "підкорювача Евересту" щодо дій Бульборусії? Треба негайно хоча б попередити зрадників слов'янства...
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25.06.2022 09:12 Ответить
Надо признать. Белорусы это те же орки, только младшие. Пятый месяц см территории Бульбандии взлетают кацапские самолеты, летят ракеты которые наносят удары по городам Украины. И где антивоенные протестов Минске, Гомеле, Витебске ? Хотя бы босиком и с цветами для ментов? Их просто нет
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25.06.2022 09:13 Ответить
Білорусам пох війна в Україні . А великий їх процент і взагалі - підтримує кацапів а не нас . Наслідки багаторічної скабєєвської пропаганди .
Так , вони проти участі Білорусі у війні , але те що ракети злітають з їх території , їх не хвилює .
Я ніколи не думав що білоруси , такий гнилий народ . Не всі звичайно , але - переважна більшість .
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25.06.2022 10:30 Ответить
Горіти у Пеклі БілоКацапам! Литвини перетворилися у підпуйловників...
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25.06.2022 11:09 Ответить
А в Україні українці стрибають перед ними.
До цих пір пришелепкуваті вважають цю падаль друзями, сябрами, жаліть, що "бідненьке, нещасне" поголів'я під гнітом таргана.

Навіть після 24.02. накидалися тут, коли називала цю шваль ворогом.
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25.06.2022 16:25 Ответить
А у нас боятся стрелять в ответ по Рашке чтобы небыла абастрения и эскалации, А какое еще больше может быть обастрение? Пидоросия и так по нас ****** всем чем может и все что имеет. И ****** только потому что мы не стреляем в ответ по рашистской инфраструктуре
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25.06.2022 09:41 Ответить
Відкриття другого сухопутного фронту, наші будуть відтягувати це, як можуть, оскільки в нас недостатньо арти і ***********, авіацвї на два повноцінні фронти. Плюс- це знищенгя ще інфраструктури, при чому критичної з промисловістю(Житомирщина, Київ).
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25.06.2022 10:37 Ответить
начиная с 4:11, а не с 4:15, наш "танкист" в своём духе
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26.06.2022 01:29 Ответить
 
 