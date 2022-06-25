Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

Ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет", - йдеться у повідомленні.

"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - додає Бунечко.

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Як уточнив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, по околицях Житомира було випущено 24 ракети. У самому обласному центрі прильотів не було.