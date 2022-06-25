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Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині!
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет", - йдеться у повідомленні.
"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - додає Бунечко.
Як уточнив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, по околицях Житомира було випущено 24 ракети. У самому обласному центрі прильотів не було.
Топ коментарі
+15 Right Right 2d264255
показати весь коментар25.06.2022 08:55
+13 Frol Fedoroff
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+9 Чайка Київ
показати весь коментар25.06.2022 08:55
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бульбашня - тупе кацапськр малогавніще...
Так , вони проти участі Білорусі у війні , але те що ракети злітають з їх території , їх не хвилює .
Я ніколи не думав що білоруси , такий гнилий народ . Не всі звичайно , але - переважна більшість .
До цих пір пришелепкуваті вважають цю падаль друзями, сябрами, жаліть, що "бідненьке, нещасне" поголів'я під гнітом таргана.
Навіть після 24.02. накидалися тут, коли називала цю шваль ворогом.