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Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині!

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, як і в перший день повномасштабного вторгнення, починаючи з 4:15 ранку ворог знову завдав ракетних ударів по Житомирщині! Цього разу по території області було випущено близько 30 ракет", - йдеться у повідомленні.

"Наразі є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення", - додає Бунечко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці на Житомирщині лунали вибухи, - ОДА

Як уточнив у фейсбуці мер Житомира Сергій Сухомлин, по околицях Житомира було випущено 24 ракети. У самому обласному центрі прильотів не було.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Чому Україна не б'є по скупченням війська на кацапії та по казармам?
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25.06.2022 08:55
+13
Надо признать. Белорусы это те же орки, только младшие. Пятый месяц см территории Бульбандии взлетают кацапские самолеты, летят ракеты которые наносят удары по городам Украины. И где антивоенные протестов Минске, Гомеле, Витебске ? Хотя бы босиком и с цветами для ментов? Их просто нет
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25.06.2022 09:13
+9
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25.06.2022 08:55
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Чому Україна не б'є по скупченням війська на кацапії та по казармам?
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25.06.2022 08:55 Відповісти
Чим пропонуєте бити?
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25.06.2022 08:59 Відповісти
було б бажання.
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25.06.2022 09:04 Відповісти
бажання ляпати язиком?
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25.06.2022 09:13 Відповісти
ванік ти точно "непрічем"
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25.06.2022 09:18 Відповісти
Від Житоморської області до Мозиря 80 км. Рознести к є...ням...
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25.06.2022 09:43 Відповісти
Нам тільки дали Himars, і Генштабу точно відомо краще де вони потрібніші, операційних даних та кількості військ! Плюс щоб стріляти зі зарядів дальністю до 70-80км потрібно підійти до самиз кордонів, а це так не робиться, а заряди дальнобійніші, я думаю, як би були, то ми б використали по напрямку Серевереднецк, Лисичанськ, Ізюм, Миколаїв! В нас запсів зарядів мало! А по-друге, Мозир стрілянете і зараз відкриєте другий фронт сухопутніцнавідстані до 2000км!
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25.06.2022 10:32 Відповісти
Асфальтом
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25.06.2022 09:47 Відповісти
Чарівною паличкою, чи з лампи Аладіна?
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25.06.2022 08:59 Відповісти
Змініть вже методичний посібник. Точка-У була і раніше. Німарс з'явився. Летять далеко. Б'ють сильно.
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25.06.2022 09:03 Відповісти
Білораша це формально не кацапська територія. Точку-У легко збити? Скпочатку знищується те що може збити. Ди воно стоїть та у якій кількості відомо навіть з відкритих джерел.
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25.06.2022 09:14 Відповісти
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25.06.2022 08:55 Відповісти
Знов з бульбашії?
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25.06.2022 08:56 Відповісти
мабуть готується новий наступ на Київ.?
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25.06.2022 08:57 Відповісти
ну разве что бульбашей погонят наступать
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25.06.2022 09:09 Відповісти
Стріляли з дерев'яними ракетами?
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25.06.2022 09:01 Відповісти
В.....ште по мозирському НПЗ. Він у зоні досягнення нашої Точки У. Слід уже зробити вибір, або ******** далі будуть у дупу луку цілувати, або сябри йому скрутять голову.
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25.06.2022 09:05 Відповісти
Хто йому має скручувати голову ? Вони його підтримують разом з х***м, падаль.
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25.06.2022 16:22 Відповісти
відзиваю всі мої попередені "лягу прилягу"...
бульбашня - тупе кацапськр малогавніще...
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25.06.2022 09:11 Відповісти
Де жорсткий виступ "підкорювача Евересту" щодо дій Бульборусії? Треба негайно хоча б попередити зрадників слов'янства...
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25.06.2022 09:12 Відповісти
Надо признать. Белорусы это те же орки, только младшие. Пятый месяц см территории Бульбандии взлетают кацапские самолеты, летят ракеты которые наносят удары по городам Украины. И где антивоенные протестов Минске, Гомеле, Витебске ? Хотя бы босиком и с цветами для ментов? Их просто нет
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25.06.2022 09:13 Відповісти
Білорусам пох війна в Україні . А великий їх процент і взагалі - підтримує кацапів а не нас . Наслідки багаторічної скабєєвської пропаганди .
Так , вони проти участі Білорусі у війні , але те що ракети злітають з їх території , їх не хвилює .
Я ніколи не думав що білоруси , такий гнилий народ . Не всі звичайно , але - переважна більшість .
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25.06.2022 10:30 Відповісти
Горіти у Пеклі БілоКацапам! Литвини перетворилися у підпуйловників...
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25.06.2022 11:09 Відповісти
А в Україні українці стрибають перед ними.
До цих пір пришелепкуваті вважають цю падаль друзями, сябрами, жаліть, що "бідненьке, нещасне" поголів'я під гнітом таргана.

Навіть після 24.02. накидалися тут, коли називала цю шваль ворогом.
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25.06.2022 16:25 Відповісти
А у нас боятся стрелять в ответ по Рашке чтобы небыла абастрения и эскалации, А какое еще больше может быть обастрение? Пидоросия и так по нас ****** всем чем может и все что имеет. И ****** только потому что мы не стреляем в ответ по рашистской инфраструктуре
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25.06.2022 09:41 Відповісти
Відкриття другого сухопутного фронту, наші будуть відтягувати це, як можуть, оскільки в нас недостатньо арти і ***********, авіацвї на два повноцінні фронти. Плюс- це знищенгя ще інфраструктури, при чому критичної з промисловістю(Житомирщина, Київ).
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25.06.2022 10:37 Відповісти
начиная с 4:11, а не с 4:15, наш "танкист" в своём духе
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26.06.2022 01:29 Відповісти
 
 