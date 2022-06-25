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Оккупанты обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Снова под обстрел попал Криворожский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская громады. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в других районах области в эту минуту спокойно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг ударил из "Ураганов" по двум громадам в Криворожском районе, есть разрушения, без жертв, - ОВА
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хламідія ще не казала шо то захід нагнітає, а ********* цяця?
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25.06.2022 07:56 Ответить
Хламідія спокійно спить в бунькері на Банковий і жодних вибухів ще не чув 🙂
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25.06.2022 07:59 Ответить
десь ми розум загубили в 2019му... - стосовно всіх.
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25.06.2022 08:02 Ответить
 
 