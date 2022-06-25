Оккупанты обстреляли Широковскую и Зеленодольскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Снова под обстрел попал Криворожский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь долгих воздушных тревог. И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская громады. В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в других районах области в эту минуту спокойно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
три - пятнадцать
показать весь комментарий25.06.2022 07:56 Ответить Мне нравится 5
Amber
показать весь комментарий25.06.2022 07:59 Ответить Мне нравится 4
три - пятнадцать
показать весь комментарий25.06.2022 08:02 Ответить Мне нравится 6
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...