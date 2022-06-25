Окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Знову під обстріл потрапив Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах області на цю хвилину спокійно.

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