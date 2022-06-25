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Окупанти обстріляли Широківську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Знову під обстріл потрапив Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч довгих повітряних тривог. І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади. У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджено дачний будинок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Також читайте: Ворог ударив із "Ураганів" по двох громадах у Криворізькому районі, є руйнування, без жертв, - ОВА

Автор: Наталя Джума
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хламідія ще не казала шо то захід нагнітає, а ********* цяця?
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25.06.2022 07:56 Відповісти
Хламідія спокійно спить в бунькері на Банковий і жодних вибухів ще не чув 🙂
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25.06.2022 07:59 Відповісти
десь ми розум загубили в 2019му... - стосовно всіх.
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25.06.2022 08:02 Відповісти
 
 