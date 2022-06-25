Число погибших на войне в Украине российских "добровольцев" стремительно растет, - BBC
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В России количество погибших на войне "добровольцев" стремительно растет, и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Журналистам из открытых источников удалось установить имена только 4010 российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину.
В эту статистику были включены также граждане России, которые якобы отправились воевать добровольно.
Еженедельно появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев, 20 процентов из них это люди старше 50 лет.
Также сообщается о том, что среди всех погибших 17 процентов – это офицеры. Издание связывает такие потери в командном составе с тем, как устроена система командования в российской армии. 20 процентов погибших служили в ВДВ, 19 процентов – в мотострелковых войсках. Сообщается о гибели не менее 42 военных летчиков.
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слава ЗСУ!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими безвести.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!