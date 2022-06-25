Число погибших на войне в Украине российских "добровольцев" стремительно растет, - BBC

В России количество погибших на войне "добровольцев" стремительно растет, и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Журналистам из открытых источников удалось установить имена только 4010 российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину.

В эту статистику были включены также граждане России, которые якобы отправились воевать добровольно.

Еженедельно появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев, 20 процентов из них это люди старше 50 лет.

Также сообщается о том, что среди всех погибших 17 процентов – это офицеры. Издание связывает такие потери в командном составе с тем, как устроена система командования в российской армии. 20 процентов погибших служили в ВДВ, 19 процентов – в мотострелковых войсках. Сообщается о гибели не менее 42 военных летчиков.

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