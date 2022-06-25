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Число погибших на войне в Украине российских "добровольцев" стремительно растет, - BBC

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

В России количество погибших на войне "добровольцев" стремительно растет, и о потерях среди них сообщают чаще, чем о любой другой категории военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Журналистам из открытых источников удалось установить имена только 4010 российских солдат, погибших в ходе вторжения в Украину.

В эту статистику были включены также граждане России, которые якобы отправились воевать добровольно.

Еженедельно появляются сообщения о гибели 30-40 добровольцев, 20 процентов из них это люди старше 50 лет.

Также сообщается о том, что среди всех погибших 17 процентов – это офицеры. Издание связывает такие потери в командном составе с тем, как устроена система командования в российской армии. 20 процентов погибших служили в ВДВ, 19 процентов – в мотострелковых войсках. Сообщается о гибели не менее 42 военных летчиков.

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Топ комментарии
+19
Треба більше дохлих кацапів
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25.06.2022 08:23
+13
А кто им придуркам лапотным виноват?Они уже на фронте начинают понимать что обещанные им 200 тыс. деревянных это просто гробовые..
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25.06.2022 08:33
+10
ну, да. я теж дивилася це дослідження. призовники і резервісти шото не хочуть воювати, тому рашисти зробили ставку на найманців, так званих добровольців, які ідуть воювати за гроші. ну от вони і воють і відповідно гинуть. навчання у них триває 7 днів.
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25.06.2022 08:29
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Треба більше дохлих кацапів
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25.06.2022 08:23 Ответить
ну, да. я теж дивилася це дослідження. призовники і резервісти шото не хочуть воювати, тому рашисти зробили ставку на найманців, так званих добровольців, які ідуть воювати за гроші. ну от вони і воють і відповідно гинуть. навчання у них триває 7 днів.
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25.06.2022 08:29 Ответить
земля перетравила молодого москаля ©
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25.06.2022 08:30 Ответить
А кто им придуркам лапотным виноват?Они уже на фронте начинают понимать что обещанные им 200 тыс. деревянных это просто гробовые..
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25.06.2022 08:33 Ответить
кацап то мародер вбивця та злодій а таких ********* тільки знищують бо ті "дабравольци" є біологічне сміття
слава ЗСУ!
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25.06.2022 08:45 Ответить
Нехай здихає клята кацапня всюди.
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25.06.2022 08:45 Ответить
нужно больше жареного кацапского мяса
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25.06.2022 09:13 Ответить
Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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25.06.2022 09:17 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 09:47 Ответить
GeneralSVR(reserv)

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими безвести.
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25.06.2022 09:22 Ответить
ClvlepTb poccuйckulvl okkynaHTalvl
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25.06.2022 09:41 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.06.2022 09:41 Ответить
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25.06.2022 15:37 Ответить
 
 