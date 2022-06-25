Кількість загиблих на війні в Україні російських "добровольців" стрімко зростає, - BBC
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У Росії кількість загиблих на війні "добровольців" стрімко зростає, і про втрати серед них повідомляють частіше, ніж про будь-яку іншу категорію військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.
Журналістам з відкритих джерел вдалося встановити імена лише 4010 російських солдатів, які загинули в ході вторгнення в Україну.
До цієї статистики були включені також громадяни Росії, які нібито вирушили воювати добровільно.
Щотижня з'являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків з них це люди старше 50 років.
Також повідомляється про те, що серед усіх загиблих 17 відсотків - це офіцери. Видання пов'язує такі втрати в командному складі з тим, як влаштована система командування у російській армії. 20 відсотків загиблих служили у ВДВ, 19 відсотків - у мотострілецьких військах. Повідомляється про загибель щонайменше 42 військових льотчиків.
Будь ласка, зачекайте...
слава ЗСУ!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими безвести.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!