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Кількість загиблих на війні в Україні російських "добровольців" стрімко зростає, - BBC

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

У Росії кількість загиблих на війні "добровольців" стрімко зростає, і про втрати серед них повідомляють частіше, ніж про будь-яку іншу категорію військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Журналістам з відкритих джерел вдалося встановити імена лише 4010 російських солдатів, які загинули в ході вторгнення в Україну.

До цієї статистики були включені також громадяни Росії, які нібито вирушили воювати добровільно.

Щотижня з'являються повідомлення про загибель 30-40 добровольців, 20 відсотків з них це люди старше 50 років.

Також повідомляється про те, що серед усіх загиблих 17 відсотків - це офіцери. Видання пов'язує такі втрати в командному складі з тим, як влаштована система командування у російській армії. 20 відсотків загиблих служили у ВДВ, 19 відсотків - у мотострілецьких військах. Повідомляється про загибель щонайменше 42 військових льотчиків.

Також читайте: Через бойові втрати РФ використовує на війні старі літаки і найманих пілотів-відставників, - розвідка Великої Британії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Треба більше дохлих кацапів
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25.06.2022 08:23
+13
А кто им придуркам лапотным виноват?Они уже на фронте начинают понимать что обещанные им 200 тыс. деревянных это просто гробовые..
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25.06.2022 08:33
+10
ну, да. я теж дивилася це дослідження. призовники і резервісти шото не хочуть воювати, тому рашисти зробили ставку на найманців, так званих добровольців, які ідуть воювати за гроші. ну от вони і воють і відповідно гинуть. навчання у них триває 7 днів.
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25.06.2022 08:29
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Треба більше дохлих кацапів
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25.06.2022 08:23 Відповісти
ну, да. я теж дивилася це дослідження. призовники і резервісти шото не хочуть воювати, тому рашисти зробили ставку на найманців, так званих добровольців, які ідуть воювати за гроші. ну от вони і воють і відповідно гинуть. навчання у них триває 7 днів.
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25.06.2022 08:29 Відповісти
земля перетравила молодого москаля ©
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25.06.2022 08:30 Відповісти
А кто им придуркам лапотным виноват?Они уже на фронте начинают понимать что обещанные им 200 тыс. деревянных это просто гробовые..
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25.06.2022 08:33 Відповісти
кацап то мародер вбивця та злодій а таких ********* тільки знищують бо ті "дабравольци" є біологічне сміття
слава ЗСУ!
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25.06.2022 08:45 Відповісти
Нехай здихає клята кацапня всюди.
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25.06.2022 08:45 Відповісти
нужно больше жареного кацапского мяса
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25.06.2022 09:13 Відповісти
Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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25.06.2022 09:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.06.2022 09:47 Відповісти
GeneralSVR(reserv)

Суббота 18.06.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 37592 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 июня это 9457 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 июня. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 1788 убитыми и пропавшими безвести.
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25.06.2022 09:22 Відповісти
ClvlepTb poccuйckulvl okkynaHTalvl
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25.06.2022 09:41 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.06.2022 09:41 Відповісти
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25.06.2022 15:37 Відповісти
 
 