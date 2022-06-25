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Удар по Десне: выпущено 20 ракет по поселку с территории Беларуси. Разрушены объекты инфраструктуры. Предварительно без потерь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

десна

Сегодня, 25 июня, около 05 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

Как отмечается, с территории Республики Беларусь из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.

"Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь. Подробности уточняются и будут сообщены впоследствии", - отмечают в ОК "Північ".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+51
Бульбаші паскуди.
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25.06.2022 08:33
+42
Таракан вусатий, прийде час і ЗСУ тебе повісять з яйця, відплата прийде скотино.
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25.06.2022 08:36
+28
Как только Бульбофюрер ездит к ***** на поклон сразу же начинаются удары с территории ублюдочной белораши. Бибочка как обычно сотрет с губ и сделает вид что ничего не было. Дебил! Ставь уже ультиматум! Ещё один обстрел и война!
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25.06.2022 08:37
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Страница 2 из 2
Ненаразі.... ненаразі в розумінні Зе назвати ще одна країну агресором...
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25.06.2022 10:56 Ответить
20 ракет прилетіло і без втрат? Дай то Бог, звісно, але...слабо віриться
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25.06.2022 10:04 Ответить
ще завали не розібрали.а тоді порахують
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25.06.2022 12:01 Ответить
В Десне никого нет. Там казарм больше, чем военных.
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25.06.2022 23:48 Ответить
Может пора усатому картофельному ************* показать что нельзя безнаказанно с территории белорашки стрелять по Украине? Что у нас там сейчас достанет по белорашкиному приграничью где есть военные объекты? Наверное уже время настало, а то это будет до бесконечности продолжаться…
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25.06.2022 10:11 Ответить
Де удар на подавлення по законних цілях на окупованій території Білорусі?
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25.06.2022 10:12 Ответить
відповідати неможна, а то Путлер нападет?
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25.06.2022 10:12 Ответить
Бульбаши,то не белокацапы!но окацапленные страхом люди ,под гнетом бульбэн-гнидэн фюрера Луки, отсоса ***** Рашпельной *********!
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25.06.2022 10:17 Ответить
Помню как вагнеровцев не можно, а то путлер нападёт и самолёты перестанут в аэропорт Борисполь летать…
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25.06.2022 10:18 Ответить
В белоруской области подавляющее большинство аборигенов за хрюсию и против Украины. Население белоруской области это враги Украины. Так называемая армия рб будет с удовольствием стрелять по украинцам, если появится возможность. Населенийце будет этому только радоваться.
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25.06.2022 10:24 Ответить
Пане Борисе та пане Джозеф, що там із санкціями для білорусі?!

Щонайменше, спорту вони не торкнулися. білоруські футбольні клуби та збірні продовжують виступи в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи, Лізі Націй та Лізі конференцій разом з збірними та клубами всих цивілізованих країн Європи...
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25.06.2022 10:25 Ответить
злупайтейсь в хати, іванки олесі - вас це не обмине...
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25.06.2022 10:36 Ответить
Дякуємо, бацька! Ти справжній друг України, не забуваєш нас, присилаєш "гостинці". Щоб ти здох...
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25.06.2022 11:28 Ответить
Знову, суки! Лука жорстко приземлився на гаазький стілець.
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25.06.2022 12:38 Ответить
У меня вопрос к начальнику МИД Украины - у Вас департамент по Беларуси вообще ничего не делает? Последнее заявление о чем то 27 вересня 2021 года. Я так понимаю ноты должны быть вручены после каждого обстрела с территории Беларуси.

https://mfa.gov.ua/timeline?&type=posts&tags=%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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25.06.2022 15:08 Ответить
Та ніхто нічого не вручить,гадаю хитрий голова колгоспу на своїх бензовозах « тайно посєщаєт Україну»,тому ***** і хоче спалити мозирський нпз замість нас!
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25.06.2022 16:23 Ответить
Мозырь сейчас стоит. Он, кстати, не принадлежит РБ. Большая часть олигархам РФ, и работал он раньше строго на Украину на давальческом сырье из РФ.
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25.06.2022 23:51 Ответить
У нього картопля вже є,повно,він ще зерна нашого дуже хоче,а заодно і ***** смердюче місце вилизати,от такий собі хитрий картопляник! А те що продажні бульбаші будуть по нас стріляти,навіть не сумнівайтесь!!!
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25.06.2022 16:20 Ответить
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