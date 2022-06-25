Удар по Десні: випущено 20 ракет по селищу з території Білорусі. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Попередньо без втрат

Сьогодні, 25 червня, близько 05 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

"Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом", - зазначають в ОК "Північ".

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