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Удар по Десні: випущено 20 ракет по селищу з території Білорусі. Зруйновано об'єкти інфраструктури. Попередньо без втрат
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 25 червня, близько 05 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
"Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом", - зазначають в ОК "Північ".
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Щонайменше, спорту вони не торкнулися. білоруські футбольні клуби та збірні продовжують виступи в Лізі Чемпіонів, Лізі Європи, Лізі Націй та Лізі конференцій разом з збірними та клубами всих цивілізованих країн Європи...
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