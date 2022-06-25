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Россия не захватывала САУ Caesar в Украине, - Генштаб Франции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

caesar,цезар

Генштаб Вооруженных сил Франции назвал фейком информацию о том, что Россия захватила самоходные артиллерийские установки САУ Caesar в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что информацию о якобы захвате САУ сообщил французский политик Режис Кастельно в Telegram, а также "Уралвагонзавод", который в комментариях попросил передать "благодарность президенту Макрону".

"Эта информация ложна. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - проинформировали в Генштабе Франции.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ источником информации о захвате САУ назван малоизвестный французский политик (вероятно член Коммунистической партии Франции, оппозиционер к действующему президенту этой страны) Режис де Кастельно.

"Это доказательство того, что поставка Украине вооружения сильно бьет по нашему врагу и он пытается посеять среди французов недоверие к ВСУ и создать впечатление, что посылать оружие в нашу страну бесполезно", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Меньше минуты, чтобы занять огневую позицию и выстрелить: Работа САУ CAESAR на восточном направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
самая многочисленная в европе. спонсируется ссср с 50-х годов.
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25.06.2022 10:53
+31
Нє,ну раз повідомили якийсь французский комуністичний під#ар і уралвагонзавод, то тоді канєшна. Бо кому ж ще вірити,як не їм?
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25.06.2022 11:02
+24
Ну так чего же вы, свиньи вонючие, не показали "захваченный" Цезарь?! Отстреленный тубус одноразового нлав несколько недель крутили по всем зомбоящикам.
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25.06.2022 10:57
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Правила форума Совет форумчан
Комуністична партія Франції ?

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25.06.2022 10:50 Ответить
самая многочисленная в европе. спонсируется ссср с 50-х годов.
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25.06.2022 10:53 Ответить
Моріс Торез здох в СРСР свого часу, Кастельно здохне в Читі.
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25.06.2022 11:06 Ответить
І компартія США є!!)))
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25.06.2022 11:07 Ответить
зверніть увагу !!!!
"Це доказ того, що постачання Україні озброєння сильно б'є по нашому ворогу і він намагається посіяти серед французів недовіру до ЗСУ і створити враження, що посилати зброю в нашу країну марно" , -йдеться в повідомленні (Генштаб Збройних сил Франції)

формуліровка французів: кацапи - наш ворог !!!
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25.06.2022 12:00 Ответить
В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ Джерело: https://censor.net/ua/n3350114. Це "Генштаб Збройних сил Франції"? А якщо прочитати уважніше?
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25.06.2022 12:06 Ответить
Свого часу сталін в 1945 році "зробив" французів одними з переможців Німеччини. Тому французи віддячують рашці
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25.06.2022 12:28 Ответить
Постачаючи нам САУ?
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25.06.2022 13:10 Ответить
Росіяни вже «знищили» західної техніки в Україні мабуть більше, ніж її є у всьому НАТО, про що тут казати.

За тим же Oryx гаубиць M777 в Україні знищено 3, за російськими джерелами не знаю точно, здається, кілька десятків.
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25.06.2022 10:52 Ответить
тут консерви європейські попрацювали
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25.06.2022 10:55 Ответить
Цезарь не работает близко к передку, нет смысла. Это "снайперское орудие", бьющее издалека. Орки чисто физически не могут их вот так запросто захватить. Разве что специальную вылазку за ними делать.
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25.06.2022 11:08 Ответить
Для чого це взагалі коментувати, без відео захопленої САУ? Якщо коментувати подібні висери то тільки тим і будеш займатись.
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25.06.2022 10:55 Ответить
вчора в ФБ вагонзаводу орків була інфа. Так що відреагувати і спростувати потрібно було.
А як воно було насправді - біс його зна. Мені тут колеги, коли я вперше виклав цю інфу від кастелано, підказали, що орки могли "Caesar" елементарно купити десь, припустимо в Чаді, чи де-інде, де французи їх продавали.
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25.06.2022 11:08 Ответить
Ну є ще варіант ДРГ рашисти багато викладають відео в останній місяць по роботі своїх груп в наших тилах... Судячи з відео в мережах наші виїзджають на позицію з обмеженою групою... Взагалі вважаю що нех... ці відео викладати щоб було видно всю группу навколо, хочете викладайте тільки вузький ракурс...

Могли захватити і сфотографувати на нашій території, для ефекту досить достатньо.. місцевість схожа...
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25.06.2022 11:30 Ответить
Вже спростували цей фейк, але завжди знайдуться такі, що намагатимуться запустити його по другому колу. Такі корисні...
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25.06.2022 15:38 Ответить
Ну если брать во внимание информацию с вагонзавода,тоди ой.
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25.06.2022 19:05 Ответить
********* ртом захватила. И не Цезаря, а у ... Чтобы захватить, рашистам надо километров 30 до позиций САУ пилить
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25.06.2022 10:56 Ответить
симоньянша месяц назад ртом захватила целое Запорожье.
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25.06.2022 12:48 Ответить
Интересно как можно захватить гаубицу на автомобильном шасси которая бьёт с расстояния 20 км. Это можно было сдать коллаборантам нашу технику в начале войны, на чём и пиарятся захватчики. А тепер їм облизня по всій пиці.
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25.06.2022 10:57 Ответить
Для цього потрібно , як мінімум - прорвати оборону ЗСУ і раптово ( поки САУ ще не встигла відійти з позицій ) зайти їм в тил на глибину 20 км . . Але повідомлень ,про такі глибокі прориви фронту , ні з нашого ні з їхнього боку , за останні місяці - не було .
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25.06.2022 11:19 Ответить
...наприклад так як нещодавно під Золотим і Гірським Луганської області
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25.06.2022 12:29 Ответить
Там не было прорыва. От слова совсем.
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25.06.2022 18:40 Ответить
Ну так чего же вы, свиньи вонючие, не показали "захваченный" Цезарь?! Отстреленный тубус одноразового нлав несколько недель крутили по всем зомбоящикам.
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25.06.2022 10:57 Ответить
потому и вложили вранье в уста французской шлхи, чтобы не доказывать
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25.06.2022 11:00 Ответить
Нужно давно понять что комуняки все пи***дят. А консерву которая распространяла фейки нужно поднять насмех.
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25.06.2022 11:00 Ответить
Нє,ну раз повідомили якийсь французский комуністичний під#ар і уралвагонзавод, то тоді канєшна. Бо кому ж ще вірити,як не їм?
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25.06.2022 11:02 Ответить
Так спростування робили не для нас з вами, а для французського та західного суспільства.
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25.06.2022 12:49 Ответить
любой девайс сегодня не только легко отслеживается по месту но и больше. даже выстрел "джавелина" отчитывается о результатах своего полёта "попал-промазал".
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25.06.2022 11:06 Ответить
Заходу треба добре запам'ятати що - орда веде війну не тільки ракетами і танками , а і за допомогою фейків . Що що , а клепати фейки , русня таки вміє . .
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Бургомістр Берліна пів години спілкувалась через відеозв'язок ( з комп'ютерною програмою тобто ) з фальшивим Віталієм Кличкомhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/25/7142008/ ..

Шахрай, який видавав себе за мера Києва Віталія Кличка, зв'язався по відеозв'язку з бургомістром Берліна Францискою Ґіффай та спілкувався з нею пів години.
"Судячи з усього, це був діпфейк", - заявила прессекретар Сенату Ліза Фреріхс.
За словами учасників, відеодзвінок тривав пів години. Наразі служба держбезпеки управління державної кримінальної поліції проводить розслідування для з'ясування обставин.

Прессекретар повідомила, що шахрай дізнавався про ситуацію в Берліні та про догляд за біженцями у перші чверть години. Потім посипалися питання, які видалися підозрілими. Зокрема, щодо співпраці влади Берліна, аби українські чоловіки покидали місто і воювали в Україні. Або щодо того, чи українські біженці в Німеччині отримуватимуть соціальну допомогу обманним шляхом.

"На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами, зокрема онлайн, щоб цифровими методами підірвати довіру та дискредитувати партнерів та союзників України", - прокоментувала інцидент Ґіффай."
Справжній" Кличко підтвердив Bild у п'ятницю ввечері, що спілкувався не він.
"Дорога Франциска Ґіффай, я щойно дізнався, що вам і меру Мадрида надійшов хибний дзвінок. Хтось видавав себе за Віталія Кличка, але то був не я. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо поговорити телефоном через мої офіційні канали. Мені й перекладач не потрібний...", - зазначив мер Києва.
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25.06.2022 11:08 Ответить
Раха типа захватила и изучает,*** у них мерсов ездит,изучай не хочу.Но получается москвич))
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25.06.2022 11:08 Ответить
нация воров уже и москвичи обленилась делать с фиатовскими жигулями, просто ****@т рено...
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25.06.2022 11:12 Ответить
реверсинжиниринг не для скудных ванькиных умов. тем более, что нет даже соответствующей современной материальной базы
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25.06.2022 11:19 Ответить
Деркачь, точто він
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25.06.2022 11:08 Ответить
Укралвагонзавод и тут залез)))
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25.06.2022 11:10 Ответить
Эти горе заводчане, что-то кроме фейков вообще делают???
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25.06.2022 11:13 Ответить
кацапы охотятся за оружием однозначно.
в свое время захватили американский ПЗРК "Стингер" в Афганистане и сделали "Иглу". своих мозгов отродясь нет. могут только воровать.
- новое, давно забытое старое
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25.06.2022 11:13 Ответить
Пошла жара. Скоро HIMARS десятками кацапня начнёт "захватывать", потом и до F-16 дойдёт. В принципе ожидаемо. И для кацапского быдла достаточно,чтобы махнуть стакан "за пабеду".
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25.06.2022 11:14 Ответить
"Цезарі"стріляють з 30-40 км, тож будь-яке їх захоплення є вельми сумнівним. Ще якесь знищення з допомогою авіації або далекобійної артилерії можна припустити. Тому однозначно фейк.
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25.06.2022 11:15 Ответить
ruskij-komunist-fashist-feik , formula lishnei hramasomi 💩
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25.06.2022 11:19 Ответить
Если захватили то должны показать их. А так трепать языком, не мешки ворочать.
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25.06.2022 11:19 Ответить
як тільки кацап відкриває рота, знайте: зараз буде брехати. Інакше ніяк.
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25.06.2022 11:20 Ответить
звичайний черговий тупий фейк Московії, слово якої не варте нічого..
кацапи на окупованій території України "ходять прямо під себе", аби не робити зайвих кроків у туалет, а тут - пара десятків кілометрів у тил ЗСУ, щоб наблизитися до Цезарів..
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25.06.2022 11:23 Ответить
русня ****** как всегда!
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25.06.2022 11:50 Ответить
- На что жалуетесь, Семён Соломонович?
- Доктор, вы же знаете, как я люблю свою Розочку! Но могу только раза два в неделю!
- Семён Соломонович, вам 72 года, для вашего возраста это супер!
- Да, но Аркаша Левин старше меня на три года, а говорит, что может по два раза за ночь!
- Ну так говорите и вы!
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25.06.2022 12:14 Ответить
ой ну шо ж так верить срусне и ее прихвостням ???
только доказательства и не фото, а минимум видео !!! можно еще принять как факт и то...союзмультфильм жеж пока еще не обанкротился...
чего-то вспомнился некролог маладому херою сруси (земля ему железобетоном) о том что он раненный, находясь в окружении сбил несколько NLAW и еще там парочку чего-то )))))
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25.06.2022 12:19 Ответить
Якщо кацап не бреше, значить він здох.
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25.06.2022 12:29 Ответить
Хароший Дєркачь - мертвий Дєркачь
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25.06.2022 12:47 Ответить
 
 