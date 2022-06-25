Россия не захватывала САУ Caesar в Украине, - Генштаб Франции
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб Вооруженных сил Франции назвал фейком информацию о том, что Россия захватила самоходные артиллерийские установки САУ Caesar в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что информацию о якобы захвате САУ сообщил французский политик Режис Кастельно в Telegram, а также "Уралвагонзавод", который в комментариях попросил передать "благодарность президенту Макрону".
"Эта информация ложна. Мы ее категорически отвергаем. Мы обсудили это с нашим украинским партнером", - проинформировали в Генштабе Франции.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ источником информации о захвате САУ назван малоизвестный французский политик (вероятно член Коммунистической партии Франции, оппозиционер к действующему президенту этой страны) Режис де Кастельно.
"Это доказательство того, что поставка Украине вооружения сильно бьет по нашему врагу и он пытается посеять среди французов недоверие к ВСУ и создать впечатление, что посылать оружие в нашу страну бесполезно", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
"Це доказ того, що постачання Україні озброєння сильно б'є по нашому ворогу і він намагається посіяти серед французів недовіру до ЗСУ і створити враження, що посилати зброю в нашу країну марно" , -йдеться в повідомленні (Генштаб Збройних сил Франції)
формуліровка французів: кацапи - наш ворог !!!
За тим же Oryx гаубиць M777 в Україні знищено 3, за російськими джерелами не знаю точно, здається, кілька десятків.
А як воно було насправді - біс його зна. Мені тут колеги, коли я вперше виклав цю інфу від кастелано, підказали, що орки могли "Caesar" елементарно купити десь, припустимо в Чаді, чи де-інде, де французи їх продавали.
Могли захватити і сфотографувати на нашій території, для ефекту досить достатньо.. місцевість схожа...
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Бургомістр Берліна пів години спілкувалась через відеозв'язок ( з комп'ютерною програмою тобто ) з фальшивим Віталієм Кличкомhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2022/06/25/7142008/ ..
Шахрай, який видавав себе за мера Києва Віталія Кличка, зв'язався по відеозв'язку з бургомістром Берліна Францискою Ґіффай та спілкувався з нею пів години.
"Судячи з усього, це був діпфейк", - заявила прессекретар Сенату Ліза Фреріхс.
За словами учасників, відеодзвінок тривав пів години. Наразі служба держбезпеки управління державної кримінальної поліції проводить розслідування для з'ясування обставин.
Прессекретар повідомила, що шахрай дізнавався про ситуацію в Берліні та про догляд за біженцями у перші чверть години. Потім посипалися питання, які видалися підозрілими. Зокрема, щодо співпраці влади Берліна, аби українські чоловіки покидали місто і воювали в Україні. Або щодо того, чи українські біженці в Німеччині отримуватимуть соціальну допомогу обманним шляхом.
"На жаль, це частина реальності, що війна ведеться всіма засобами, зокрема онлайн, щоб цифровими методами підірвати довіру та дискредитувати партнерів та союзників України", - прокоментувала інцидент Ґіффай."
Справжній" Кличко підтвердив Bild у п'ятницю ввечері, що спілкувався не він.
"Дорога Франциска Ґіффай, я щойно дізнався, що вам і меру Мадрида надійшов хибний дзвінок. Хтось видавав себе за Віталія Кличка, але то був не я. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо поговорити телефоном через мої офіційні канали. Мені й перекладач не потрібний...", - зазначив мер Києва.
в свое время захватили американский ПЗРК "Стингер" в Афганистане и сделали "Иглу". своих мозгов отродясь нет. могут только воровать.
- новое, давно забытое старое
кацапи на окупованій території України "ходять прямо під себе", аби не робити зайвих кроків у туалет, а тут - пара десятків кілометрів у тил ЗСУ, щоб наблизитися до Цезарів..
- Доктор, вы же знаете, как я люблю свою Розочку! Но могу только раза два в неделю!
- Семён Соломонович, вам 72 года, для вашего возраста это супер!
- Да, но Аркаша Левин старше меня на три года, а говорит, что может по два раза за ночь!
- Ну так говорите и вы!
только доказательства и не фото, а минимум видео !!! можно еще принять как факт и то...союзмультфильм жеж пока еще не обанкротился...
чего-то вспомнился некролог маладому херою сруси (земля ему железобетоном) о том что он раненный, находясь в окружении сбил несколько NLAW и еще там парочку чего-то )))))