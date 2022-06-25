Росія не захоплювала САУ Caesar в Україні, - Генштаб Франції

Генштаб Збройних сил Франції назвав фейком інформацію про те, що Росія захопила самохідні артилерійські установки САУ Caesar в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, інформацію про нібито захоплення САУ повідомив французький політик Режіс Кастельно в Telegram, а також "Уралвагонзавод", який в коментарях попросив передати "подяку президенту Макрону".

"Ця інформація є неправдивою. Ми її категорично відкидаємо. Ми обговорили це з нашим українським партнером", - поінформували в Генштабі Франції.

В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ джерелом інформації про захоплення САУ названо маловідомого французького політика (ймовірно член Комуністичної партії Франції, опозиціонер до чинного президента цієї країни) Режіса де Кастельно.

"Це доказ того, що постачання Україні озброєння сильно б'є по нашому ворогу і він намагається посіяти серед французів недовіру до ЗСУ і створити враження, що посилати зброю в нашу країну марно" , -йдеться в повідомленні.

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