Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения не отвечающего ее интересам мирного соглашения с Россией из-за экономических последствий войны в Европе. Однако победа Путина станет "долгосрочной экономической катастрофой".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побуждать - может быть, принудить - украинцев к плохому миру", - сказал он журналистам в столице Руанды Кигали, где он принимает участие в саммите Содружества.
Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".
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По его словам, произойдут "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент (интересный анонс).
Также он добавил, что:
▪️Украина вернется к границам 1991 года и других сценариев никто не рассматривает;
▪️к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля;
▪️мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем.
Той хто це запропонує буде визнаний співучасником рашистських терористів, винних у вбивствах сотень тисяч мирних українців, катуваннях, згвалтуваннях маленьких дітей.