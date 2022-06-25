РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16015 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 832 19
война (46661) Путин (29854) Джонсон_Борис (477)

Победа Путина в Украине станет "долгосрочной экономической катастрофой", - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что Украина может столкнуться с давлением с целью заключения не отвечающего ее интересам мирного соглашения с Россией из-за экономических последствий войны в Европе. Однако победа Путина станет "долгосрочной экономической катастрофой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости... и поэтому давление будет расти, чтобы побуждать - может быть, принудить - украинцев к плохому миру", - сказал он журналистам в столице Руанды Кигали, где он принимает участие в саммите Содружества.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться своего в Украине, будут опасны для международной безопасности и "долгосрочной экономической катастрофой".

Читайте также: Путин хочет сделать "новый Грозный" в крупных городах Украины, - Джонсон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
Як би ж на табуретці не сиділо зелене непорозуміння...
показать весь комментарий
25.06.2022 11:05
+11
нет там дружелюбных. да и не было никогда.
показать весь комментарий
25.06.2022 11:06
+10
Режим юхла падет. И на месте роиси будет много маленьких и дружелюбных стран👍Весёлые кацапы будут всегда рады для туристов станцевать в лаптях и сыграть на балалайке👍
показать весь комментарий
25.06.2022 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Режим юхла падет. И на месте роиси будет много маленьких и дружелюбных стран👍Весёлые кацапы будут всегда рады для туристов станцевать в лаптях и сыграть на балалайке👍
показать весь комментарий
25.06.2022 10:54 Ответить
нет там дружелюбных. да и не было никогда.
показать весь комментарий
25.06.2022 11:06 Ответить
Переломный момент в войне произойдет в августе, а к концу года боевые действия снизятся практически до нуля, - начальник ГУР Буданов
По его словам, произойдут "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент (интересный анонс).
Также он добавил, что:
▪️Украина вернется к границам 1991 года и других сценариев никто не рассматривает;
▪️к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля;
▪️мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем.
показать весь комментарий
25.06.2022 10:58 Ответить
Тут щось на арєстовічвськом, не розумію
показать весь комментарий
25.06.2022 12:04 Ответить
победа ***** это катастрофа цивилизации и европеоидной расы. Орду надо остановить и уничтожить
показать весь комментарий
25.06.2022 11:01 Ответить
Це на жаль,також залежить від яжневтік але і не допоміг. Поки президент не подорослішає, доти буде загроза Україні. Ці постійні акценти про стомленість Європи,голод світу,зброя НАТО у орків,наводить на тривожні думки. Боріться і перемагайте. Україна одна,президенти як автобус:один пішов,другий на черзі
показать весь комментарий
25.06.2022 11:01 Ответить
Доречі,про "захоплену зброю країн НАТО"(вже спростовано) розповідав французький маргінал з комуністичної партії,так як не смішно на Заході існують таки політичні течії але до влади вони ніколи не прийдуть,тому якщо наша влада сама не здасть країни ,то ніхто цього не зробить!
показать весь комментарий
25.06.2022 11:07 Ответить
Респект Борису!
показать весь комментарий
25.06.2022 11:03 Ответить
Як би ж на табуретці не сиділо зелене непорозуміння...
показать весь комментарий
25.06.2022 11:05 Ответить
Восемь последних лет не убедили ЕС в том, что раковую опухоль надо удалить окончательно или сейчас идёт уже полномасштабная война в Украине, а дальше ждёт только развитие метастаз.
показать весь комментарий
25.06.2022 11:07 Ответить
пуйлу не перемогти
показать весь комментарий
25.06.2022 11:16 Ответить
А де військовий союз - Польща Україна Британія Літва ?
показать весь комментарий
25.06.2022 11:33 Ответить
Для цього потрібна демократично обрана українська влада, яка буде представляти інтереси всього суспільства, а не рашистські колаборанти і клептократичні мародери, які шахрайством дорвалися до влади
показать весь комментарий
26.06.2022 02:42 Ответить
Джонсон теж знає чого можна очікувати від Зелі.
показать весь комментарий
25.06.2022 11:58 Ответить
Так, в цій війні для Європи "не має необхідності", як і для України. Але пуйло до цієї війни серйозно готувався більше 20 років, заклав на цю війну своє життя і долю своєї країни, ця війна стала сенсом існування пуйла. Тому думка Європи з цього приводу пуйла не хвилює, як сумнозвісного шеріфа не хвилювала думка індіянців...
показать весь комментарий
25.06.2022 15:54 Ответить
Український народ ніколи не погодитися на жодну мирну угоду з рашистськими вбивцями, катами і гвалтівниками.
Той хто це запропонує буде визнаний співучасником рашистських терористів, винних у вбивствах сотень тисяч мирних українців, катуваннях, згвалтуваннях маленьких дітей.
показать весь комментарий
26.06.2022 02:56 Ответить
 
 