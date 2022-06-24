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Путин хочет сделать "новый Грозный" в крупных городах Украины, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

борис,джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной, а хочет уравнять с землей украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Путин не планирует пока садиться за стол переговоров, а хочет пойти по сценарию уничтожение, как было в Чечне.

"Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры. Он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства назвал действия руководства России "трагической ошибкой".

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"Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", - добавил премьер.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что мир не должен идти на уступки Путину, поскольку это может привести к катастрофе.

Также глава правительства Великобритании считает, что война в Украине перешла на стадию истощения.
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Топ комментарии
+8
Украине нужно производить свои снаряды ‼️‼️‼️
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24.06.2022 14:17
+6
РБК- УкраинА - пророссийское СМИ . Зачем цитировать перекрученные россиянами фразы ????
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24.06.2022 14:14
+6
Треба зброя!!
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24.06.2022 14:19
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Boris , we need an air support
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24.06.2022 14:14 Ответить
РБК- УкраинА - пророссийское СМИ . Зачем цитировать перекрученные россиянами фразы ????
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24.06.2022 14:14 Ответить
Украине нужно производить свои снаряды ‼️‼️‼️
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24.06.2022 14:17 Ответить
Железяки (гильзы, снаряды, болванки) - это ерунда. Гораздо сложнее - это пороха и взрывчатые вещества. Не буду рассказывать подробности - погуглите при желании. Это масштабные и сложные производства, которые в условиях войны можно развернуть разве что в горных бункерах, как в гитлеровской Германии
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24.06.2022 14:28 Ответить
зброя як і гроші ******* тишу
і виробництво зброї теж
можливо в Карпатах вже виготовляють
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24.06.2022 14:31 Ответить
або по кооперації в Польщі
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24.06.2022 14:35 Ответить
в Карпатах могут только броники у волонтеров на блокпостах отжимать
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28.06.2022 22:45 Ответить
За 30 років існування незалежної України гори можна було перерити і наповнити порохами.
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24.06.2022 14:42 Ответить
Треба зброя!!
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24.06.2022 14:19 Ответить
Как уже задолбали эти партнеры кроме слов и обещаний ничего!
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24.06.2022 14:25 Ответить
Что-то сегодня кацапов много в темах...
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24.06.2022 14:42 Ответить
Україні потрібні ракети з дальністю 3 тис км, правда пане преЗедент?
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24.06.2022 14:51 Ответить
Джонсон не дурень.Він правильно передбачає розвиток подій на відміну від наших високопосадовців.
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24.06.2022 15:36 Ответить
кеп
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24.06.2022 16:06 Ответить
"Привет" вам фашисты рабсейские от бывших жителей Грозного из далёкого 1995 когда вы бомбили жилые кварталы и лишили крова этнических русских, которых потом приютили родственники в Украине. Мы всё помним и свидетели ваших преступлений.
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24.06.2022 17:12 Ответить
 
 