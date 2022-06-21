Поступки Путіну ні до чого іншого, крім катастрофи, не приведуть, - Джонсон

Прем’єр Британії Борис Джонсон застеріг партнерів від будь-яких поступок Росії, стверджуючи, що вони здатні привести до катастрофи.

"Прем’єр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги всіх через… деякі з тих глобальних проблем, з якими ми стикаємося, не в останню чергу щодо інфляції в усьому світі", – сказав представник уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував він Джонсона.

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За словами прем’єра, це "може сприйматися як винагорода за необґрунтовану агресію" і "підбадьорить не тільки Росію, а й її союзників, впливатиме на безпеку Британії та нашу економіку".