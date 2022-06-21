Поступки Путіну ні до чого іншого, крім катастрофи, не приведуть, - Джонсон
Прем’єр Британії Борис Джонсон застеріг партнерів від будь-яких поступок Росії, стверджуючи, що вони здатні привести до катастрофи.
"Прем’єр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги всіх через… деякі з тих глобальних проблем, з якими ми стикаємося, не в останню чергу щодо інфляції в усьому світі", – сказав представник уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував він Джонсона.
За словами прем’єра, це "може сприйматися як винагорода за необґрунтовану агресію" і "підбадьорить не тільки Росію, а й її союзників, впливатиме на безпеку Британії та нашу економіку".
Топ коментарі
+60 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
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+54 Сірий
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+44 Бруно Адольфович
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Она там типа ставит на место то CNN, литовских дипломатов, а вата тащится: такая умница, и стихи пишет, и танцует, как скажет, так конь ляжет ....
"русская водка что ж натворила?
русская водка ты меня сгубила ,
русская водка , чёрный хлеб , селёдка,
весло веселье , тяжело похмелье. "
рюмка водки на столе - это российский смысл жизни.
Кто-то чуть резче, кто-то мягче, но все эти страны так или иначе топят за знищення недоімперії. Дякуємо Богу, що є Великобританія, яка не "засцала" у перші дні нападу орків на нас. Просто Борис реальное олицетворение настоящего Рыцаря нашего времени
"Сидящий за длинным столом, чтобы Макрон не унюхал
запах русского величия".
Литва ввела дополнительные ограничения: несмотря на угрозы, блокирован автотранспортный транзит в Калининградскую область."
Єслі шо, бардак треба, щоб по селу дєвок катать, конкурс проводить.
не Горбачов
///
21.06.2022.
В Ростовской обл. недалеко от нашей границы потерпел крушение штурмовик Су-25. Летчик фсё... отлетался.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа рф.
В рф заявили, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, не повредив ничего.
"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.
При этом российский телеграмм-канал Baza сообщает, что причиной крушения стало столкновение с линией электросети.
Это уже не первый случай, когда Су-25 падает при похожих обстоятельствах: 17 июня в Белгородской области летчику пришлось катапультироваться после того, как в его самолете возникла неисправность.
європа вкотре виростила тварь .фрашиста
Поэтому кучка организованных блатных может контролировать многие тысячи неорганизованных зеков. Поэтому могли существовать веками империи, с колониями во много раз превоходящими метрополию по населению и территории. Как только власть теряет волю применять немедленные репрессии к тем, кто подрывает самые ее основы, система распадается - и очень быстро. Совок развалился не из-за цен на нефть, Афгана или Рейгана с Тэтчер. Он развалился потому, что ему позволи развалиться: потому что власть допустила, что ее можно посылать на куй без споследствий.
Челом будем бить и просить как раньше : на "царство".