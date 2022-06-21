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Новини Війна
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Поступки Путіну ні до чого іншого, крім катастрофи, не приведуть, - Джонсон

джонсон

Прем’єр Британії Борис Джонсон застеріг партнерів від будь-яких поступок Росії, стверджуючи, що вони здатні привести до катастрофи.

"Прем’єр-міністр занепокоєний тим, що це може бути не в центрі уваги всіх через… деякі з тих глобальних проблем, з якими ми стикаємося, не в останню чергу щодо інфляції в усьому світі", – сказав представник уряду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми не повинні дозволяти нікому повірити, що поступки Путіну призведуть до чогось іншого, крім катастрофи", - процитував він Джонсона.

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За словами прем’єра, це "може сприйматися як винагорода за необґрунтовану агресію" і "підбадьорить не тільки Росію, а й її союзників, впливатиме на безпеку Британії та нашу економіку".

Автор: 

Велика Британія (5553) росія (64946) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+60
"После угроз РФ Литва в дополнение закрыла Калининградскую область и для грузового автотранспорта.

Литва ввела дополнительные ограничения: несмотря на угрозы, блокирован автотранспортный транзит в Калининградскую область."
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21.06.2022 20:47
+54
Мабуть єдиний європейський політик який розуміє що таке кацапія.
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21.06.2022 20:36
+44
Джонсон единий хто правильно оцінює ситуацію. Дай Боже тобі здоров'я і сили.
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21.06.2022 20:37
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Boris , this is THE right time razchehlai F35 !
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21.06.2022 20:35 Відповісти
Найкращі і найправдивіші слова!
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21.06.2022 20:35 Відповісти
Мабуть єдиний європейський політик який розуміє що таке кацапія.
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21.06.2022 20:36 Відповісти
реакція МЗС Кацапії :
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21.06.2022 20:40 Відповісти
nu naher...

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21.06.2022 20:47 Відповісти
Алкашка ЗахЕрова по - іншому реагувати не вміє
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21.06.2022 22:15 Відповісти
*****
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21.06.2022 22:28 Відповісти
Ссылку на эту фотку надо воткнуть в комменты под перлами Захаровой.
Она там типа ставит на место то CNN, литовских дипломатов, а вата тащится: такая умница, и стихи пишет, и танцует, как скажет, так конь ляжет ....
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21.06.2022 22:42 Відповісти
русская народная песня.

"русская водка что ж натворила?
русская водка ты меня сгубила ,
русская водка , чёрный хлеб , селёдка,
весло веселье , тяжело похмелье. "

рюмка водки на столе - это российский смысл жизни.
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22.06.2022 08:52 Відповісти
Польша, Литва, Эстония, Словакия...
Кто-то чуть резче, кто-то мягче, но все эти страны так или иначе топят за знищення недоімперії. Дякуємо Богу, що є Великобританія, яка не "засцала" у перші дні нападу орків на нас. Просто Борис реальное олицетворение настоящего Рыцаря нашего времени
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21.06.2022 21:10 Відповісти
Ви забули за Латвiю...😊
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22.06.2022 09:42 Відповісти
Джонсон единий хто правильно оцінює ситуацію. Дай Боже тобі здоров'я і сили.
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21.06.2022 20:37 Відповісти
Думаю он наиболее искренний в своей политике по сравнению с другими, которые постоянно лукавят.
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21.06.2022 20:56 Відповісти
московський сатанат повинен бути знищений!
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21.06.2022 20:38 Відповісти
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21.06.2022 20:38 Відповісти
Полное имя -
"Сидящий за длинным столом, чтобы Макрон не унюхал
запах русского величия".
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21.06.2022 22:44 Відповісти
Якби ж такими мудрими були всі західні політики…
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21.06.2022 20:39 Відповісти
і також українські політики.
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21.06.2022 21:00 Відповісти
Мудрі політики лише у мудрого народу
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21.06.2022 21:28 Відповісти
им эту фразу не осилить
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21.06.2022 22:22 Відповісти
Борис Бандерович Джонсон
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21.06.2022 20:39 Відповісти
Нє, Борис Степанович Бандера-Джонсон...
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21.06.2022 20:46 Відповісти
dzonsonenko
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21.06.2022 20:49 Відповісти
Джоноснюк
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21.06.2022 20:54 Відповісти
Джонсонюк 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.06.2022 22:16 Відповісти
В першу чергу це сказано до нашого любителя договоритися десь посередині.

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21.06.2022 20:42 Відповісти
Мій ідеал.Дякую,пане.
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21.06.2022 20:44 Відповісти
"После угроз РФ Литва в дополнение закрыла Калининградскую область и для грузового автотранспорта.

Литва ввела дополнительные ограничения: несмотря на угрозы, блокирован автотранспортный транзит в Калининградскую область."
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21.06.2022 20:47 Відповісти
vot eto vot oni eto zatevajut vot ...rusafobiii
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21.06.2022 20:50 Відповісти
«Наша русофобія недостатня!»
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21.06.2022 20:57 Відповісти
вибачаюсь, трохи не в тєму, але для русофобії треба... На БРДМ фіговий мотор, а ще й обірвало фередо... Брат там ковиряється, поки що зробить, у них з/ч є. Але чи нема можливості вперти туди мотор з МТЗ Д-240 або що? Бо бачив, що впихають туди мотори з лексусів, але ж теж бензинові...
Єслі шо, бардак треба, щоб по селу дєвок катать, конкурс проводить.
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21.06.2022 22:26 Відповісти
кацапи ж калнінінграду до сусідніх країн чкурнуть...
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21.06.2022 21:16 Відповісти
Я впевнений, що згодом Борис аналогічно мочитиме Zе. З іншого приводу, але мочитиме. Він розібрався в усьому.
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21.06.2022 20:57 Відповісти
«Ти правИй, Борисе!»
не Горбачов
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21.06.2022 21:00 Відповісти
Значно важливіше не ЩО, а ЧОМУ він це заявляє.
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21.06.2022 21:01 Відповісти
Тому що він знає історію. У випадку з нереалізованим художником поступки з боку демократичних держав не лише не утихомирили його, а й дали нацистам додаткові ресурси для початку світової війни.
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21.06.2022 21:13 Відповісти
Це зрозуміло, та я про інше. Перефразую - КОМУ?
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21.06.2022 21:40 Відповісти
Правильно Борис. Скармливая дракону очередную девственницу вы проблему не решаете а только выращиваете дракона и ослабляете свое поселение
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21.06.2022 21:04 Відповісти
и о погоде )))
///
21.06.2022.
В Ростовской обл. недалеко от нашей границы потерпел крушение штурмовик Су-25. Летчик фсё... отлетался.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа рф.
В рф заявили, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, не повредив ничего.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.

При этом российский телеграмм-канал Baza сообщает, что причиной крушения стало столкновение с линией электросети.

Это уже не первый случай, когда Су-25 падает при похожих обстоятельствах: 17 июня в Белгородской области летчику пришлось катапультироваться после того, как в его самолете возникла неисправность.
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21.06.2022 21:09 Відповісти
sovpadenie
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21.06.2022 21:11 Відповісти
Угу..Хлопок в двигателе с последующим отрицательным форсажем.
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21.06.2022 21:18 Відповісти
Імпортозаміщення спрацювало
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21.06.2022 21:36 Відповісти
Маю три думки з цього приводу: 1.якісь на мордорі ЛЕП ну дуже "намагнічені". 2. орки-літуни заздрісні- все хочуть переплюнути совкового літуна 30 -х років Чкалова. Він хоча під мостами пролітав на допотопних літаках. 3. Можливо "Стінгерів бояться і літають дуже низько над своєю територією.
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21.06.2022 21:38 Відповісти
На блокнот.орда також є підтвердження.
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21.06.2022 21:42 Відповісти
Борісу Джонсону як розумній людині-респект...
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21.06.2022 21:14 Відповісти
все залежить від америки
європа вкотре виростила тварь .фрашиста
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21.06.2022 21:23 Відповісти
Это наш ДРУГ!
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21.06.2022 21:25 Відповісти
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21.06.2022 21:40 Відповісти
Именно, уступки куйлу будет катастрофой для мирового порядка и лидирующей роли демократических стран в нем. Устойчивость любой системы - от криминального сообщества до империй и высокой политики - основывается на принципе неотвратимого, быстрого и страшного наказания любого, кто только попробует покуситься на власть в обход принятых правил.

Поэтому кучка организованных блатных может контролировать многие тысячи неорганизованных зеков. Поэтому могли существовать веками империи, с колониями во много раз превоходящими метрополию по населению и территории. Как только власть теряет волю применять немедленные репрессии к тем, кто подрывает самые ее основы, система распадается - и очень быстро. Совок развалился не из-за цен на нефть, Афгана или Рейгана с Тэтчер. Он развалился потому, что ему позволи развалиться: потому что власть допустила, что ее можно посылать на куй без споследствий.
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21.06.2022 21:43 Відповісти
Он наш Гетьман и защитник. Следующие выборы - Джонсона в Президенты Украины!
Челом будем бить и просить как раньше : на "царство".
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21.06.2022 21:48 Відповісти
Как говорил один из его предшественников: кто между войной и позором выбирает позор, в итоге получит и то и другое.
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21.06.2022 21:48 Відповісти
Или садись ты в кресло или усади Залужного. Только плиз, вычистите всю дрянь зелёноэфсбэшноолигархатную.
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21.06.2022 22:29 Відповісти
Безусловный наш ДРУГ , но золото Полуботка тоже как бы надо отрабатывать и еще немало
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21.06.2022 22:35 Відповісти
А совки это золото точно не получили за нас ?
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21.06.2022 22:46 Відповісти
 
 