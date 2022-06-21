Уступки Путину ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут, - Джонсон

Премьер Британии Борис Джонсон предостерег партнеров от любых уступок России, утверждая, что они могут привести к катастрофе.

"Премьер-министр обеспокоен тем, что это может быть не в центре внимания всех из-за… некоторых из тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь по поводу инфляции во всем мире", – сказал представитель правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", - процитировал он Джонсона.

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По словам премьера, это "может восприниматься как вознаграждение за необоснованную агрессию" и "ободрит не только Россию, но и ее союзников, повлияет на безопасность Британии и нашу экономику".