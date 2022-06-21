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Новости Война
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Уступки Путину ни к чему другому, кроме катастрофы не приведут, - Джонсон

джонсон

Премьер Британии Борис Джонсон предостерег партнеров от любых уступок России, утверждая, что они могут привести к катастрофе.

"Премьер-министр обеспокоен тем, что это может быть не в центре внимания всех из-за… некоторых из тех глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не в последнюю очередь по поводу инфляции во всем мире", – сказал представитель правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы не должны позволять никому поверить, что уступки Путину приведут к чему-то другому, кроме катастрофы", - процитировал он Джонсона.

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По словам премьера, это "может восприниматься как вознаграждение за необоснованную агрессию" и "ободрит не только Россию, но и ее союзников, повлияет на безопасность Британии и нашу экономику".

Великобритания (4931) россия (95381) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+60
"После угроз РФ Литва в дополнение закрыла Калининградскую область и для грузового автотранспорта.

Литва ввела дополнительные ограничения: несмотря на угрозы, блокирован автотранспортный транзит в Калининградскую область."
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21.06.2022 20:47
+54
Мабуть єдиний європейський політик який розуміє що таке кацапія.
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21.06.2022 20:36
+44
Джонсон единий хто правильно оцінює ситуацію. Дай Боже тобі здоров'я і сили.
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21.06.2022 20:37
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Boris , this is THE right time razchehlai F35 !
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21.06.2022 20:35 Ответить
Найкращі і найправдивіші слова!
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21.06.2022 20:35 Ответить
Мабуть єдиний європейський політик який розуміє що таке кацапія.
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21.06.2022 20:36 Ответить
реакція МЗС Кацапії :
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21.06.2022 20:40 Ответить
nu naher...

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21.06.2022 20:47 Ответить
Алкашка ЗахЕрова по - іншому реагувати не вміє
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21.06.2022 22:15 Ответить
*****
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21.06.2022 22:28 Ответить
Ссылку на эту фотку надо воткнуть в комменты под перлами Захаровой.
Она там типа ставит на место то CNN, литовских дипломатов, а вата тащится: такая умница, и стихи пишет, и танцует, как скажет, так конь ляжет ....
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21.06.2022 22:42 Ответить
русская народная песня.

"русская водка что ж натворила?
русская водка ты меня сгубила ,
русская водка , чёрный хлеб , селёдка,
весло веселье , тяжело похмелье. "

рюмка водки на столе - это российский смысл жизни.
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22.06.2022 08:52 Ответить
Польша, Литва, Эстония, Словакия...
Кто-то чуть резче, кто-то мягче, но все эти страны так или иначе топят за знищення недоімперії. Дякуємо Богу, що є Великобританія, яка не "засцала" у перші дні нападу орків на нас. Просто Борис реальное олицетворение настоящего Рыцаря нашего времени
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21.06.2022 21:10 Ответить
Ви забули за Латвiю...😊
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22.06.2022 09:42 Ответить
Джонсон единий хто правильно оцінює ситуацію. Дай Боже тобі здоров'я і сили.
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21.06.2022 20:37 Ответить
Думаю он наиболее искренний в своей политике по сравнению с другими, которые постоянно лукавят.
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21.06.2022 20:56 Ответить
московський сатанат повинен бути знищений!
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21.06.2022 20:38 Ответить
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21.06.2022 20:38 Ответить
Полное имя -
"Сидящий за длинным столом, чтобы Макрон не унюхал
запах русского величия".
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21.06.2022 22:44 Ответить
Якби ж такими мудрими були всі західні політики…
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21.06.2022 20:39 Ответить
і також українські політики.
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21.06.2022 21:00 Ответить
Мудрі політики лише у мудрого народу
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21.06.2022 21:28 Ответить
им эту фразу не осилить
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21.06.2022 22:22 Ответить
Борис Бандерович Джонсон
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21.06.2022 20:39 Ответить
Нє, Борис Степанович Бандера-Джонсон...
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21.06.2022 20:46 Ответить
dzonsonenko
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21.06.2022 20:49 Ответить
Джоноснюк
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21.06.2022 20:54 Ответить
Джонсонюк 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.06.2022 22:16 Ответить
В першу чергу це сказано до нашого любителя договоритися десь посередині.

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21.06.2022 20:42 Ответить
Мій ідеал.Дякую,пане.
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21.06.2022 20:44 Ответить
"После угроз РФ Литва в дополнение закрыла Калининградскую область и для грузового автотранспорта.

Литва ввела дополнительные ограничения: несмотря на угрозы, блокирован автотранспортный транзит в Калининградскую область."
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21.06.2022 20:47 Ответить
vot eto vot oni eto zatevajut vot ...rusafobiii
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21.06.2022 20:50 Ответить
«Наша русофобія недостатня!»
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21.06.2022 20:57 Ответить
вибачаюсь, трохи не в тєму, але для русофобії треба... На БРДМ фіговий мотор, а ще й обірвало фередо... Брат там ковиряється, поки що зробить, у них з/ч є. Але чи нема можливості вперти туди мотор з МТЗ Д-240 або що? Бо бачив, що впихають туди мотори з лексусів, але ж теж бензинові...
Єслі шо, бардак треба, щоб по селу дєвок катать, конкурс проводить.
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21.06.2022 22:26 Ответить
кацапи ж калнінінграду до сусідніх країн чкурнуть...
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21.06.2022 21:16 Ответить
Я впевнений, що згодом Борис аналогічно мочитиме Zе. З іншого приводу, але мочитиме. Він розібрався в усьому.
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21.06.2022 20:57 Ответить
«Ти правИй, Борисе!»
не Горбачов
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21.06.2022 21:00 Ответить
Значно важливіше не ЩО, а ЧОМУ він це заявляє.
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21.06.2022 21:01 Ответить
Тому що він знає історію. У випадку з нереалізованим художником поступки з боку демократичних держав не лише не утихомирили його, а й дали нацистам додаткові ресурси для початку світової війни.
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21.06.2022 21:13 Ответить
Це зрозуміло, та я про інше. Перефразую - КОМУ?
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21.06.2022 21:40 Ответить
Правильно Борис. Скармливая дракону очередную девственницу вы проблему не решаете а только выращиваете дракона и ослабляете свое поселение
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21.06.2022 21:04 Ответить
и о погоде )))
///
21.06.2022.
В Ростовской обл. недалеко от нашей границы потерпел крушение штурмовик Су-25. Летчик фсё... отлетался.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа рф.
В рф заявили, что полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, не повредив ничего.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - сообщил Южный военный округ.

При этом российский телеграмм-канал Baza сообщает, что причиной крушения стало столкновение с линией электросети.

Это уже не первый случай, когда Су-25 падает при похожих обстоятельствах: 17 июня в Белгородской области летчику пришлось катапультироваться после того, как в его самолете возникла неисправность.
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21.06.2022 21:09 Ответить
sovpadenie
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21.06.2022 21:11 Ответить
Угу..Хлопок в двигателе с последующим отрицательным форсажем.
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21.06.2022 21:18 Ответить
Імпортозаміщення спрацювало
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21.06.2022 21:36 Ответить
Маю три думки з цього приводу: 1.якісь на мордорі ЛЕП ну дуже "намагнічені". 2. орки-літуни заздрісні- все хочуть переплюнути совкового літуна 30 -х років Чкалова. Він хоча під мостами пролітав на допотопних літаках. 3. Можливо "Стінгерів бояться і літають дуже низько над своєю територією.
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21.06.2022 21:38 Ответить
На блокнот.орда також є підтвердження.
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21.06.2022 21:42 Ответить
Борісу Джонсону як розумній людині-респект...
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21.06.2022 21:14 Ответить
все залежить від америки
європа вкотре виростила тварь .фрашиста
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21.06.2022 21:23 Ответить
Это наш ДРУГ!
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21.06.2022 21:25 Ответить
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21.06.2022 21:40 Ответить
Именно, уступки куйлу будет катастрофой для мирового порядка и лидирующей роли демократических стран в нем. Устойчивость любой системы - от криминального сообщества до империй и высокой политики - основывается на принципе неотвратимого, быстрого и страшного наказания любого, кто только попробует покуситься на власть в обход принятых правил.

Поэтому кучка организованных блатных может контролировать многие тысячи неорганизованных зеков. Поэтому могли существовать веками империи, с колониями во много раз превоходящими метрополию по населению и территории. Как только власть теряет волю применять немедленные репрессии к тем, кто подрывает самые ее основы, система распадается - и очень быстро. Совок развалился не из-за цен на нефть, Афгана или Рейгана с Тэтчер. Он развалился потому, что ему позволи развалиться: потому что власть допустила, что ее можно посылать на куй без споследствий.
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21.06.2022 21:43 Ответить
Он наш Гетьман и защитник. Следующие выборы - Джонсона в Президенты Украины!
Челом будем бить и просить как раньше : на "царство".
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21.06.2022 21:48 Ответить
Как говорил один из его предшественников: кто между войной и позором выбирает позор, в итоге получит и то и другое.
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21.06.2022 21:48 Ответить
Или садись ты в кресло или усади Залужного. Только плиз, вычистите всю дрянь зелёноэфсбэшноолигархатную.
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21.06.2022 22:29 Ответить
Безусловный наш ДРУГ , но золото Полуботка тоже как бы надо отрабатывать и еще немало
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21.06.2022 22:35 Ответить
А совки это золото точно не получили за нас ?
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21.06.2022 22:46 Ответить
 
 