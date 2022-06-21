Российские оккупанты захватили Тошковку, - Луганская ОВА
Вооруженные Силы Украины лишились контроля над населенным пунктом Тошковка в Луганской области.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Более чем полторы батальонно-тактические группы тяжелой техники и значительное количество рашистов враг бросил в направлении Тошковки, они смогли совершить прорыв, контроль над населенным пунктом потерян.
Продолжаются постоянные обстрелы всех свободных населенных пунктов, орки пытаются произвести окружение вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", успеха не имеют", - написал Гайдай в фейсбуке.
По словам главы ОВА, около Лисичанска противника удается сдерживать, город забрасывают снарядами, уничтожая населенный пункт.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг захватил Подлесное и Мирную Долину на Луганщине, имеет частичный успех в районе Горского, - Генштаб ВСУ
"Очередная заявленная дата как бы "захвата Луганщины" - 26 июня - снова будет датой позора рашистов", - подчеркнул он.
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"Российские оккупанты завладели поселками Подлесное и Мирная Долина, расположенными вблизи города Лисичанска на Северодонецком направлении.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, армия РФ имеет частичный успех в районе города Горское. В направлении села Белая Гора захватчики тоже добились частичного успеха в ходе наступления, но бои продолжаются. В населенном пункте Устиновка войска России закрепляются".
Може, з нашим командуванням проблеми? Може кротів до хрена?
Втрачаємо території швидше ніж відвойовуємо
Орки утюжать укріпрайон від Новотошківського до Тошківки і Гірського від 24ого лютого.
І от нарешті, після майже 4х місяців шквальних обстрілів і закидання лугандонським "м'ясом" вони таки просунулися aж 12 км по гіпотенузі до Мирної Долини.
Так, це створює проблеми, але я думаю що командування їх бачить. Дороги на Лисичанськ ще є, головне вивести наших з Золотого.