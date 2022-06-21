Российские оккупанты захватили Тошковку, - Луганская ОВА

Вооруженные Силы Украины лишились контроля над населенным пунктом Тошковка в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Более чем полторы батальонно-тактические группы тяжелой техники и значительное количество рашистов враг бросил в направлении Тошковки, они смогли совершить прорыв, контроль над населенным пунктом потерян.

Продолжаются постоянные обстрелы всех свободных населенных пунктов, орки пытаются произвести окружение вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", успеха не имеют", - написал Гайдай в фейсбуке.

По словам главы ОВА, около Лисичанска противника удается сдерживать, город забрасывают снарядами, уничтожая населенный пункт.

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"Очередная заявленная дата как бы "захвата Луганщины" - 26 июня - снова будет датой позора рашистов", - подчеркнул он.