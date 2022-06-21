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Новости Война
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Российские оккупанты захватили Тошковку, - Луганская ОВА

війна,тошківка

Вооруженные Силы Украины лишились контроля над населенным пунктом Тошковка в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Более чем полторы батальонно-тактические группы тяжелой техники и значительное количество рашистов враг бросил в направлении Тошковки, они смогли совершить прорыв, контроль над населенным пунктом потерян.

Продолжаются постоянные обстрелы всех свободных населенных пунктов, орки пытаются произвести окружение вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", успеха не имеют", - написал Гайдай в фейсбуке.

По словам главы ОВА, около Лисичанска противника удается сдерживать, город забрасывают снарядами, уничтожая населенный пункт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг захватил Подлесное и Мирную Долину на Луганщине, имеет частичный успех в районе Горского, - Генштаб ВСУ

"Очередная заявленная дата как бы "захвата Луганщины" - 26 июня - снова будет датой позора рашистов", - подчеркнул он.

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+14
начебто вже й важке озброєння із Заходу підійшли.

Може, з нашим командуванням проблеми? Може кротів до хрена?

Втрачаємо території швидше ніж відвойовуємо
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21.06.2022 19:32
+8
Вильнюс распространил ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область и на автомобильный транзит.
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21.06.2022 19:59
+6
шось під вечер одні сліви ....
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21.06.2022 19:32
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Вы лично сейчас воюете?
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21.06.2022 19:29 Ответить
Я нет,а Вы?
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21.06.2022 19:40 Ответить
Залишилось 100 метрів до Херсону.
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21.06.2022 19:33 Ответить
Дивують такі онлайн коментарі від цього голови.Складається враження,що він точно розповідає всім про ситуацію ,включаючи й москалів,щоб всім було все відомо й зрозуміло.
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21.06.2022 19:29 Ответить
hotjat pererezatj dorogu v Severodoneck ?

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21.06.2022 19:31 Ответить
Вони вже перерізали, судячи з повідомлень. А Золоте, як я розумію, в облозі і з півдня підійшли впритул до Лисичаньська (Біла Гора).

"Российские оккупанты завладели поселками Подлесное и Мирная Долина, расположенными вблизи города Лисичанска на Северодонецком направлении.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, армия РФ имеет частичный успех в районе города Горское. В направлении села Белая Гора захватчики тоже добились частичного успеха в ходе наступления, но бои продолжаются. В населенном пункте Устиновка войска России закрепляются".
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21.06.2022 19:47 Ответить
Нет не перерезали .До трассы там ещё далеко
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21.06.2022 20:00 Ответить
Офшорний Оман Боневтік свого часу вміло здійснив операцію з відведення військ з-під Золотого
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21.06.2022 20:56 Ответить
хотят сделать маленькое окружение Горскому и Золотому, сомкнув силы из Мирной Долины в направлении Рай-Александровка - Врубовка.
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21.06.2022 19:52 Ответить
шось під вечер одні сліви ....
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21.06.2022 19:32 Ответить
Так не бухай, сліва..
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21.06.2022 20:10 Ответить
начебто вже й важке озброєння із Заходу підійшли.

Може, з нашим командуванням проблеми? Може кротів до хрена?

Втрачаємо території швидше ніж відвойовуємо
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21.06.2022 19:32 Ответить
Поки у руснявих перевага у кількості важкої зброї, вони просто випалюють усе підряд, а потім м'ясом закидують
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21.06.2022 19:53 Ответить
Ти дурачок? Важкого озброєння нам дали, як кіт наплакав, і дають його так швидко, як мокре горить. І взагалі, якщо ти не на фронті то рота закрий.
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21.06.2022 20:09 Ответить
Відкрию страшну таємницю

Орки утюжать укріпрайон від Новотошківського до Тошківки і Гірського від 24ого лютого.

І от нарешті, після майже 4х місяців шквальних обстрілів і закидання лугандонським "м'ясом" вони таки просунулися aж 12 км по гіпотенузі до Мирної Долини.

Так, це створює проблеми, але я думаю що командування їх бачить. Дороги на Лисичанськ ще є, головне вивести наших з Золотого.
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21.06.2022 21:34 Ответить
Так, 6 років тому були звільнені такі міста Донецької області: Лиман (4 червня), Маріуполь (13 червня), Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка (5 липня), Бахмут (6 липня), Сіверськ (12 липня), Торецьк (21 липня), Авдіївка (30 липня), Красногорівка (1 серпня), Мар'їнка (5 серпня), і Луганської області: Щастя (14 червня), Рубіжне (21 липня), Сєвєродонецьк (22 липня), Лисичанськ (24 липня), Міусинськ (8 серпня), Гірське (13 серпня) та інші населені пункти у цих областях.
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21.06.2022 20:48 Ответить
У кого "у них"?
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21.06.2022 20:20 Ответить
Гітлер більше захопив за 100 днів війни й що йому допомогло? Те саме буде з його послідовником ******(путин).
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21.06.2022 20:14 Ответить
А сколько жизней стоило отбить у Гитлера 80 миллионов. Ты готов быть в этой статистике?
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21.06.2022 22:23 Ответить
80 млн ты совсем больной бот? и твои совки своих людей не жалели
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21.06.2022 23:42 Ответить
Вильнюс распространил ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область и на автомобильный транзит.
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21.06.2022 19:59 Ответить
Стратегічна перемога за нами!
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21.06.2022 20:10 Ответить
Тошківку вже раза два брали
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21.06.2022 20:11 Ответить
После факапа под Киевом, взятие Тошковки - это мощная ******.
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21.06.2022 22:05 Ответить
https://t.me/voynareal/25950 Видео обстрелов Тошковки в Луганской области от британского издания The Guardian (было снято 19 июня). Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что у оккупантов получилось временно захватить посёлок.
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21.06.2022 22:31 Ответить
 
 