Російські окупанти захопили Тошківку, - Луганська ОВА

Збройні Сили України втратили контроль над населеним пунктом Тошківка в Луганській області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість рашистів ворог кинув в напрямок Тошківки, вони змогли здійснити прорив, контроль над населеним пунктом втрачено

Тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів, орки намагаються зробити оточення вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", успіху не мають", - написав Гайдай у фейсбуці.

За словами чиновника, біля Лисичанська противника вдається стримувати, місто закидують снарядами, знищуючи населений пункт.

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"Чергова заявлена дата як би "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби рашистів", - підкреслив він.