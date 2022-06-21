Російські окупанти захопили Тошківку, - Луганська ОВА
Збройні Сили України втратили контроль над населеним пунктом Тошківка в Луганській області.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість рашистів ворог кинув в напрямок Тошківки, вони змогли здійснити прорив, контроль над населеним пунктом втрачено
Тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів, орки намагаються зробити оточення вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", успіху не мають", - написав Гайдай у фейсбуці.
За словами чиновника, біля Лисичанська противника вдається стримувати, місто закидують снарядами, знищуючи населений пункт.
"Чергова заявлена дата як би "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби рашистів", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Российские оккупанты завладели поселками Подлесное и Мирная Долина, расположенными вблизи города Лисичанска на Северодонецком направлении.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, армия РФ имеет частичный успех в районе города Горское. В направлении села Белая Гора захватчики тоже добились частичного успеха в ходе наступления, но бои продолжаются. В населенном пункте Устиновка войска России закрепляются".
Може, з нашим командуванням проблеми? Може кротів до хрена?
Втрачаємо території швидше ніж відвойовуємо
Орки утюжать укріпрайон від Новотошківського до Тошківки і Гірського від 24ого лютого.
І от нарешті, після майже 4х місяців шквальних обстрілів і закидання лугандонським "м'ясом" вони таки просунулися aж 12 км по гіпотенузі до Мирної Долини.
Так, це створює проблеми, але я думаю що командування їх бачить. Дороги на Лисичанськ ще є, головне вивести наших з Золотого.