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Новини Війна
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Російські окупанти захопили Тошківку, - Луганська ОВА

війна,тошківка

Збройні Сили України втратили контроль над населеним пунктом Тошківка в Луганській області.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Більше півтори батальойонно-тактичної групи важкої техніки та значну кількість рашистів ворог кинув в напрямок Тошківки, вони змогли здійснити прорив, контроль над населеним пунктом втрачено

Тривають постійні обстріли всіх вільних населених пунктів, орки намагаються зробити оточення вздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", успіху не мають", - написав Гайдай у фейсбуці.

За словами чиновника, біля Лисичанська противника вдається стримувати, місто закидують снарядами, знищуючи населений пункт.

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"Чергова заявлена дата як би "захоплення Луганщини" - 26 червня - знову буде датою ганьби рашистів", - підкреслив він.

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+14
начебто вже й важке озброєння із Заходу підійшли.

Може, з нашим командуванням проблеми? Може кротів до хрена?

Втрачаємо території швидше ніж відвойовуємо
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21.06.2022 19:32
+8
Вильнюс распространил ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область и на автомобильный транзит.
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21.06.2022 19:59
+6
шось під вечер одні сліви ....
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21.06.2022 19:32
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Вы лично сейчас воюете?
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21.06.2022 19:29 Відповісти
Я нет,а Вы?
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21.06.2022 19:40 Відповісти
Залишилось 100 метрів до Херсону.
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21.06.2022 19:33 Відповісти
Дивують такі онлайн коментарі від цього голови.Складається враження,що він точно розповідає всім про ситуацію ,включаючи й москалів,щоб всім було все відомо й зрозуміло.
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21.06.2022 19:29 Відповісти
hotjat pererezatj dorogu v Severodoneck ?

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21.06.2022 19:31 Відповісти
Вони вже перерізали, судячи з повідомлень. А Золоте, як я розумію, в облозі і з півдня підійшли впритул до Лисичаньська (Біла Гора).

"Российские оккупанты завладели поселками Подлесное и Мирная Долина, расположенными вблизи города Лисичанска на Северодонецком направлении.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, армия РФ имеет частичный успех в районе города Горское. В направлении села Белая Гора захватчики тоже добились частичного успеха в ходе наступления, но бои продолжаются. В населенном пункте Устиновка войска России закрепляются".
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21.06.2022 19:47 Відповісти
Нет не перерезали .До трассы там ещё далеко
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21.06.2022 20:00 Відповісти
Офшорний Оман Боневтік свого часу вміло здійснив операцію з відведення військ з-під Золотого
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21.06.2022 20:56 Відповісти
хотят сделать маленькое окружение Горскому и Золотому, сомкнув силы из Мирной Долины в направлении Рай-Александровка - Врубовка.
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21.06.2022 19:52 Відповісти
шось під вечер одні сліви ....
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21.06.2022 19:32 Відповісти
Так не бухай, сліва..
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21.06.2022 20:10 Відповісти
начебто вже й важке озброєння із Заходу підійшли.

Може, з нашим командуванням проблеми? Може кротів до хрена?

Втрачаємо території швидше ніж відвойовуємо
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21.06.2022 19:32 Відповісти
Поки у руснявих перевага у кількості важкої зброї, вони просто випалюють усе підряд, а потім м'ясом закидують
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21.06.2022 19:53 Відповісти
Ти дурачок? Важкого озброєння нам дали, як кіт наплакав, і дають його так швидко, як мокре горить. І взагалі, якщо ти не на фронті то рота закрий.
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21.06.2022 20:09 Відповісти
Відкрию страшну таємницю

Орки утюжать укріпрайон від Новотошківського до Тошківки і Гірського від 24ого лютого.

І от нарешті, після майже 4х місяців шквальних обстрілів і закидання лугандонським "м'ясом" вони таки просунулися aж 12 км по гіпотенузі до Мирної Долини.

Так, це створює проблеми, але я думаю що командування їх бачить. Дороги на Лисичанськ ще є, головне вивести наших з Золотого.
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21.06.2022 21:34 Відповісти
Так, 6 років тому були звільнені такі міста Донецької області: Лиман (4 червня), Маріуполь (13 червня), Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка (5 липня), Бахмут (6 липня), Сіверськ (12 липня), Торецьк (21 липня), Авдіївка (30 липня), Красногорівка (1 серпня), Мар'їнка (5 серпня), і Луганської області: Щастя (14 червня), Рубіжне (21 липня), Сєвєродонецьк (22 липня), Лисичанськ (24 липня), Міусинськ (8 серпня), Гірське (13 серпня) та інші населені пункти у цих областях.
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21.06.2022 20:48 Відповісти
У кого "у них"?
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21.06.2022 20:20 Відповісти
Гітлер більше захопив за 100 днів війни й що йому допомогло? Те саме буде з його послідовником ******(путин).
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21.06.2022 20:14 Відповісти
А сколько жизней стоило отбить у Гитлера 80 миллионов. Ты готов быть в этой статистике?
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21.06.2022 22:23 Відповісти
80 млн ты совсем больной бот? и твои совки своих людей не жалели
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21.06.2022 23:42 Відповісти
Вильнюс распространил ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область и на автомобильный транзит.
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21.06.2022 19:59 Відповісти
Стратегічна перемога за нами!
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21.06.2022 20:10 Відповісти
Тошківку вже раза два брали
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21.06.2022 20:11 Відповісти
После факапа под Киевом, взятие Тошковки - это мощная ******.
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21.06.2022 22:05 Відповісти
https://t.me/voynareal/25950 Видео обстрелов Тошковки в Луганской области от британского издания The Guardian (было снято 19 июня). Сегодня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что у оккупантов получилось временно захватить посёлок.
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21.06.2022 22:31 Відповісти
 
 