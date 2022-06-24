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Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

борис,джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною, а хоче зрівняти із землею українські міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами Джонсона, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.

"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.

Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".

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"Але це те, що він, здається, робить у цей момент", - додав прем'єр.

Як повідомлялося, раніше Борис Джонсон заявив, що світ не повинен йти на поступки Путіну, оскільки це може призвести до катастрофи.

Також глава уряду Великої Британії вважає, що війна в Україні перейшла на стадію виснаження.
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Топ коментарі
+8
Украине нужно производить свои снаряды ‼️‼️‼️
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24.06.2022 14:17
+6
РБК- УкраинА - пророссийское СМИ . Зачем цитировать перекрученные россиянами фразы ????
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24.06.2022 14:14
+6
Треба зброя!!
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24.06.2022 14:19
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Boris , we need an air support
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24.06.2022 14:14 Відповісти
РБК- УкраинА - пророссийское СМИ . Зачем цитировать перекрученные россиянами фразы ????
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24.06.2022 14:14 Відповісти
Украине нужно производить свои снаряды ‼️‼️‼️
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24.06.2022 14:17 Відповісти
Железяки (гильзы, снаряды, болванки) - это ерунда. Гораздо сложнее - это пороха и взрывчатые вещества. Не буду рассказывать подробности - погуглите при желании. Это масштабные и сложные производства, которые в условиях войны можно развернуть разве что в горных бункерах, как в гитлеровской Германии
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24.06.2022 14:28 Відповісти
зброя як і гроші ******* тишу
і виробництво зброї теж
можливо в Карпатах вже виготовляють
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24.06.2022 14:31 Відповісти
або по кооперації в Польщі
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24.06.2022 14:35 Відповісти
в Карпатах могут только броники у волонтеров на блокпостах отжимать
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28.06.2022 22:45 Відповісти
За 30 років існування незалежної України гори можна було перерити і наповнити порохами.
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24.06.2022 14:42 Відповісти
Треба зброя!!
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24.06.2022 14:19 Відповісти
Как уже задолбали эти партнеры кроме слов и обещаний ничего!
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24.06.2022 14:25 Відповісти
Что-то сегодня кацапов много в темах...
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24.06.2022 14:42 Відповісти
Україні потрібні ракети з дальністю 3 тис км, правда пане преЗедент?
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24.06.2022 14:51 Відповісти
Джонсон не дурень.Він правильно передбачає розвиток подій на відміну від наших високопосадовців.
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24.06.2022 15:36 Відповісти
кеп
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24.06.2022 16:06 Відповісти
"Привет" вам фашисты рабсейские от бывших жителей Грозного из далёкого 1995 когда вы бомбили жилые кварталы и лишили крова этнических русских, которых потом приютили родственники в Украине. Мы всё помним и свидетели ваших преступлений.
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24.06.2022 17:12 Відповісти
 
 