Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що глава Кремля Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах з Україною, а хоче зрівняти із землею українські міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Джонсона, Путін не планує поки сідати за стіл переговорів, а хоче піти за сценарієм знищення, як було в Чечні.
"Путін не сприймає всерйоз мирні переговори. Він хоче подвоїти ставку і зробити Грозний у великих містах України", - заявив Джонсон.
Глава британського уряду назвав дії керівництва Росії "трагічною помилкою".
"Але це те, що він, здається, робить у цей момент", - додав прем'єр.
Як повідомлялося, раніше Борис Джонсон заявив, що світ не повинен йти на поступки Путіну, оскільки це може призвести до катастрофи.
Також глава уряду Великої Британії вважає, що війна в Україні перейшла на стадію виснаження.
Будь ласка, зачекайте...
і виробництво зброї теж
можливо в Карпатах вже виготовляють