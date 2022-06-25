Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіштовхнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він журналістам у столиці Руанди Кігалі, де він перебуває для участі в саміті Співдружності.
Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".
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По его словам, произойдут "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент (интересный анонс).
Также он добавил, что:
▪️Украина вернется к границам 1991 года и других сценариев никто не рассматривает;
▪️к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля;
▪️мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем.
Той хто це запропонує буде визнаний співучасником рашистських терористів, винних у вбивствах сотень тисяч мирних українців, катуваннях, згвалтуваннях маленьких дітей.