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Перемога Путіна в Україні стане "довгостроковою економічною катастрофою", - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Україна може зіштовхнутися з тиском з метою укладення мирної угоди з Росією, яка не відповідає її інтересам, через економічні наслідки війни в Європі. Однак перемога Путіна стане "довгостроковою економічною катастрофою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Занадто багато країн кажуть, що це європейська війна, в якій немає необхідності... і тому тиск зростатиме, щоб спонукати - може бути, примусити - українців до поганого миру", - сказав він журналістам у столиці Руанди Кігалі, де він перебуває для участі в саміті Співдружності.

Джонсон сказав, що наслідки того, що президент Росії Володимир Путін зможе домогтися свого в Україні, будуть небезпечними для міжнародної безпеки і "довгостроковою економічною катастрофою".

Також читайте: Путін хоче зробити "новий Грозний" у великих містах України, - Джонсон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Як би ж на табуретці не сиділо зелене непорозуміння...
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25.06.2022 11:05
+11
нет там дружелюбных. да и не было никогда.
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25.06.2022 11:06
+10
Режим юхла падет. И на месте роиси будет много маленьких и дружелюбных стран👍Весёлые кацапы будут всегда рады для туристов станцевать в лаптях и сыграть на балалайке👍
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25.06.2022 10:54
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Режим юхла падет. И на месте роиси будет много маленьких и дружелюбных стран👍Весёлые кацапы будут всегда рады для туристов станцевать в лаптях и сыграть на балалайке👍
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25.06.2022 10:54 Відповісти
нет там дружелюбных. да и не было никогда.
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25.06.2022 11:06 Відповісти
Переломный момент в войне произойдет в августе, а к концу года боевые действия снизятся практически до нуля, - начальник ГУР Буданов
По его словам, произойдут "определенные события", которые продемонстрируют всему миру, что начинается переломный момент (интересный анонс).
Также он добавил, что:
▪️Украина вернется к границам 1991 года и других сценариев никто не рассматривает;
▪️к концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля;
▪️мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем.
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25.06.2022 10:58 Відповісти
Тут щось на арєстовічвськом, не розумію
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25.06.2022 12:04 Відповісти
победа ***** это катастрофа цивилизации и европеоидной расы. Орду надо остановить и уничтожить
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25.06.2022 11:01 Відповісти
Це на жаль,також залежить від яжневтік але і не допоміг. Поки президент не подорослішає, доти буде загроза Україні. Ці постійні акценти про стомленість Європи,голод світу,зброя НАТО у орків,наводить на тривожні думки. Боріться і перемагайте. Україна одна,президенти як автобус:один пішов,другий на черзі
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25.06.2022 11:01 Відповісти
Доречі,про "захоплену зброю країн НАТО"(вже спростовано) розповідав французький маргінал з комуністичної партії,так як не смішно на Заході існують таки політичні течії але до влади вони ніколи не прийдуть,тому якщо наша влада сама не здасть країни ,то ніхто цього не зробить!
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25.06.2022 11:07 Відповісти
Респект Борису!
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25.06.2022 11:03 Відповісти
Як би ж на табуретці не сиділо зелене непорозуміння...
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25.06.2022 11:05 Відповісти
Восемь последних лет не убедили ЕС в том, что раковую опухоль надо удалить окончательно или сейчас идёт уже полномасштабная война в Украине, а дальше ждёт только развитие метастаз.
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25.06.2022 11:07 Відповісти
пуйлу не перемогти
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25.06.2022 11:16 Відповісти
А де військовий союз - Польща Україна Британія Літва ?
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25.06.2022 11:33 Відповісти
Для цього потрібна демократично обрана українська влада, яка буде представляти інтереси всього суспільства, а не рашистські колаборанти і клептократичні мародери, які шахрайством дорвалися до влади
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26.06.2022 02:42 Відповісти
Джонсон теж знає чого можна очікувати від Зелі.
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25.06.2022 11:58 Відповісти
Так, в цій війні для Європи "не має необхідності", як і для України. Але пуйло до цієї війни серйозно готувався більше 20 років, заклав на цю війну своє життя і долю своєї країни, ця війна стала сенсом існування пуйла. Тому думка Європи з цього приводу пуйла не хвилює, як сумнозвісного шеріфа не хвилювала думка індіянців...
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25.06.2022 15:54 Відповісти
Український народ ніколи не погодитися на жодну мирну угоду з рашистськими вбивцями, катами і гвалтівниками.
Той хто це запропонує буде визнаний співучасником рашистських терористів, винних у вбивствах сотень тисяч мирних українців, катуваннях, згвалтуваннях маленьких дітей.
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26.06.2022 02:56 Відповісти
 
 