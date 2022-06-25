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Над Хмельницкой областью сбиты две вражеские ракеты, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Над территорией Хмельницкой области уничтожены две российские ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу Каменец-Подольского района. Травмированных нет.

"Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", - отметил Гамалий.

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на Яворів з моря летіли?
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25.06.2022 11:11 Ответить
Та туди з Білорусі ближче. Проктолог зуби не рве...
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25.06.2022 11:26 Ответить
Я з Хмельниччини.Всі попередні ракетні удари з Чорного моря в бік заходу йдуть через Хмельниччину.ППО на порядок краще працює,але в даному випадку думаю ,що атакували ще з бІлорусі.
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25.06.2022 12:21 Ответить
 
 