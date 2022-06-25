3 867 3
Над Хмельницкой областью сбиты две вражеские ракеты, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Над территорией Хмельницкой области уничтожены две российские ракеты.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу Каменец-Подольского района. Травмированных нет.
"Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", - отметил Гамалий.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ан Мур
показать весь комментарий25.06.2022 11:11 Ответить Мне нравится 0
Pavlo Avdejuk
показать весь комментарий25.06.2022 11:26 Ответить Мне нравится 0
Volodymyr Lenga
показать весь комментарий25.06.2022 12:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...