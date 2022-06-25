Над Хмельницкой областью сбиты две вражеские ракеты, - ОВА

Над территорией Хмельницкой области уничтожены две российские ракеты.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня во время воздушной тревоги наши ПВО сбили 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу Каменец-Подольского района. Травмированных нет.

"Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одной из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах", - отметил Гамалий.

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