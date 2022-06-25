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Над Хмельниччиною збито дві ворожі ракети, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Над територією Хмельницької області знищено дві російські ракети.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає.

"Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - зазначив Гамалій.

Також читайте: Сили ППО збили російську ракету над Хмельниччиною, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
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на Яворів з моря летіли?
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25.06.2022 11:11 Відповісти
Та туди з Білорусі ближче. Проктолог зуби не рве...
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25.06.2022 11:26 Відповісти
Я з Хмельниччини.Всі попередні ракетні удари з Чорного моря в бік заходу йдуть через Хмельниччину.ППО на порядок краще працює,але в даному випадку думаю ,що атакували ще з бІлорусі.
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25.06.2022 12:21 Відповісти
 
 