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Над Хмельниччиною збито дві ворожі ракети, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Над територією Хмельницької області знищено дві російські ракети.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні, під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає.
"Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках", - зазначив Гамалій.
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Ан Мур
показати весь коментар25.06.2022 11:11 Відповісти Мені подобається 0
Pavlo Avdejuk
показати весь коментар25.06.2022 11:26 Відповісти Мені подобається 0
Volodymyr Lenga
показати весь коментар25.06.2022 12:21 Відповісти Мені подобається 0
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