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Массированный удар по Житомирщине: около 10 ракет сбила украинская ПВО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня утром оккупанты совершили массированный обстрел Житомирщины. По территории области было выпущено около 30 ракет, около 10 ракет сбили украинские ПВО.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
"Спасибо нашей ПВО!‼️ Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области", - говорится в сообщении.
"В очередной раз не устану повторять эти слова: слышим сирену - идем в укрытие!", - добавил Бунечко.
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+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показать весь комментарий25.06.2022 10:54
+17 Елена Мазуренко
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+15 Alex Suhenko
показать весь комментарий25.06.2022 11:01
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@SmetanatBorschu
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43 мин
Наші з рос. кордона пишуть, що бачуть, як російські вертушти піднімаються і там літають, а стріляти по ним ЗАБОРОНЕНО!
Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
ЗНАЧИТ ЗЕ не разрешает ?
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