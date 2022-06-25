Массированный удар по Житомирщине: около 10 ракет сбила украинская ПВО

Сегодня утром оккупанты совершили массированный обстрел Житомирщины. По территории области было выпущено около 30 ракет, около 10 ракет сбили украинские ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашей ПВО!‼️ Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

"В очередной раз не устану повторять эти слова: слышим сирену - идем в укрытие!", - добавил Бунечко.

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