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Массированный удар по Житомирщине: около 10 ракет сбила украинская ПВО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня утром оккупанты совершили массированный обстрел Житомирщины. По территории области было выпущено около 30 ракет, около 10 ракет сбили украинские ПВО.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасибо нашей ПВО!‼️ Сегодня утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

"В очередной раз не устану повторять эти слова: слышим сирену - идем в укрытие!", - добавил Бунечко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на Житомирщине: выпущено около 30 ракет, незначительные разрушения военной инфраструктуры, 1 воин погиб, 1 - получил ранение
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Топ комментарии
+18
ППО - повага і шана!
Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
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25.06.2022 10:54
+17
Хотілося би знати, чи телефонував Зе Лукашу для вияснення причини обстрілу з боку бульбашів?
Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
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25.06.2022 10:50
+15
почему правительство Украины не делает ни каких заявлений по поводу обстрелов из бедоруси.
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25.06.2022 11:01
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Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·
43 мин

Наші з рос. кордона пишуть, що бачуть, як російські вертушти піднімаються і там літають, а стріляти по ним ЗАБОРОНЕНО!
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25.06.2022 10:48 Ответить
білорашка то "священна корова" не провокувати ,а то путін нападе,тобто лукашенко)
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25.06.2022 10:54 Ответить
Хотілося би знати, чи телефонував Зе Лукашу для вияснення причини обстрілу з боку бульбашів?
Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
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25.06.2022 10:50 Ответить
зе скажет, что белорусы то же люди, как и кацы. Они не смогут пойти войной
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25.06.2022 10:56 Ответить
ППО - повага і шана!
Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
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25.06.2022 10:54 Ответить
Так 30 ракет з територии Беларусии ? Офуеть ‼️‼️
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25.06.2022 11:10 Ответить
Правильно - терпіти стільки років чмо , значить бути чмошніками . Так само , як і кацапи під.уйловники . А якщо серйозно , то скільки Україну будуть обстрільвати з території бульбашів ? Відповідь : поки не захєрачити добряче у відповідь .
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25.06.2022 11:13 Ответить
Такими ударами склади зі зброєю і іншою технікою вибивають. А Україна не може нічим відповісти.
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25.06.2022 10:56 Ответить
Чому ? НАТО сказало , что куда посылает Украина ракеты- это ее дело.

ЗНАЧИТ ЗЕ не разрешает ?
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25.06.2022 11:11 Ответить
Які ракети? В нас їх немає.Точки -У закінчилися,або просто не дістануть.Нам ж потрібно не просто по полі вистріляти,а конкретно в ціль попасти.НАТО ракет не дає.
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25.06.2022 12:11 Ответить
в Україні вже давно нема великих складів зі зброєю і технікою, тому і просимо в цілого світу! А в новині прямо написано, що кацапи стріляють по інфраструктурі....
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25.06.2022 12:19 Ответить
То є маленькі склади. Десь же стоїть озброєння. Москалі і шукають.
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25.06.2022 14:25 Ответить
почему правительство Украины не делает ни каких заявлений по поводу обстрелов из бедоруси.
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25.06.2022 11:01 Ответить
Рашисты выпускают по Украине по максимуму все что у них есть. Зато нас пугают еще какой то эскалацией
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25.06.2022 11:09 Ответить
Що *****,що лука- обидва ці під#ари закінчать свої нікчемні дні в Гаазі. Якщо,звісно,не здохнуть раніше.
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25.06.2022 11:10 Ответить
Чому Зєля не виступив з РІЗКИМИ претензіями до пожирачів бульби? І з попередженнями, типу якщо ще хоч раз...
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25.06.2022 11:16 Ответить
Ни одного письменного предупреждения беларуси не внесено ни через ООН ни другим способом. 4 месяца пуляют с беларуси ракеты по суверенной территории Украины, открытое нападение войск с захватом территории и АЭС , а от нас тишина и в военном и в дипломатическом плане. Даже ответного оггня нет. Это капец.
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25.06.2022 11:29 Ответить
Белорусы Славяне. Я знаю точно.
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25.06.2022 13:07 Ответить
Сьогодні день єднання слов'ян. Свято таке. Не святкуємо.
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25.06.2022 13:13 Ответить
А ми не слов'яни))))
Ми - УКРАЇНЦІ !!!
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25.06.2022 15:13 Ответить
Нужно им Мозырьский НПЗ рвануть, и сказать шо то не мы. И войну не объявим, и остаткам экономики РБ каюк.
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25.06.2022 13:37 Ответить
Кончена смердотна білорашня, горіти вам у пеклі, покидьки.
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25.06.2022 16:08 Ответить
 
 