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Масований удар по Житомирщині: близько 10 ракет збила українська ППО
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Сьогодні зранку окупанти здійснили масований обстріл Житомирщини. По території області було випущено близько 30 ракет, близько 10 ракет збила українська ППО.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякуємо нашій ППО!‼️ Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.
"Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену - йдемо в укриття!", - додав Бунечко.
Топ коментарі
+18 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар25.06.2022 10:54
+17 Елена Мазуренко
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+15 Alex Suhenko
показати весь коментар25.06.2022 11:01
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@SmetanatBorschu
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43 мин
Наші з рос. кордона пишуть, що бачуть, як російські вертушти піднімаються і там літають, а стріляти по ним ЗАБОРОНЕНО!
Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
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