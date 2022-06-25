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Масований удар по Житомирщині: близько 10 ракет збила українська ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Сьогодні зранку окупанти здійснили масований обстріл Житомирщини. По території області було випущено близько 30 ракет, близько 10 ракет збила українська ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо нашій ППО!‼️ Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.

"Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену - йдемо в укриття!", - додав Бунечко.

Також читайте: Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
ППО - повага і шана!
Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
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25.06.2022 10:54
+17
Хотілося би знати, чи телефонував Зе Лукашу для вияснення причини обстрілу з боку бульбашів?
Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
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25.06.2022 10:50
+15
почему правительство Украины не делает ни каких заявлений по поводу обстрелов из бедоруси.
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25.06.2022 11:01
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Сметанат борщу

@SmetanatBorschu

·
43 мин

Наші з рос. кордона пишуть, що бачуть, як російські вертушти піднімаються і там літають, а стріляти по ним ЗАБОРОНЕНО!
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25.06.2022 10:48 Відповісти
білорашка то "священна корова" не провокувати ,а то путін нападе,тобто лукашенко)
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25.06.2022 10:54 Відповісти
Хотілося би знати, чи телефонував Зе Лукашу для вияснення причини обстрілу з боку бульбашів?
Якщо обстрілюють з білорусі, то вже треба визначити і її країною-агресором і вводити необхідні санкції.
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25.06.2022 10:50 Відповісти
зе скажет, что белорусы то же люди, как и кацы. Они не смогут пойти войной
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25.06.2022 10:56 Відповісти
ППО - повага і шана!
Лука - пдрс підхйловий.. а ви, білоруси, мовчки спостерігайте й надалі.. болото..(
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25.06.2022 10:54 Відповісти
Так 30 ракет з територии Беларусии ? Офуеть ‼️‼️
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25.06.2022 11:10 Відповісти
Правильно - терпіти стільки років чмо , значить бути чмошніками . Так само , як і кацапи під.уйловники . А якщо серйозно , то скільки Україну будуть обстрільвати з території бульбашів ? Відповідь : поки не захєрачити добряче у відповідь .
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25.06.2022 11:13 Відповісти
Такими ударами склади зі зброєю і іншою технікою вибивають. А Україна не може нічим відповісти.
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25.06.2022 10:56 Відповісти
Чому ? НАТО сказало , что куда посылает Украина ракеты- это ее дело.

ЗНАЧИТ ЗЕ не разрешает ?
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25.06.2022 11:11 Відповісти
Які ракети? В нас їх немає.Точки -У закінчилися,або просто не дістануть.Нам ж потрібно не просто по полі вистріляти,а конкретно в ціль попасти.НАТО ракет не дає.
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25.06.2022 12:11 Відповісти
в Україні вже давно нема великих складів зі зброєю і технікою, тому і просимо в цілого світу! А в новині прямо написано, що кацапи стріляють по інфраструктурі....
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25.06.2022 12:19 Відповісти
То є маленькі склади. Десь же стоїть озброєння. Москалі і шукають.
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25.06.2022 14:25 Відповісти
почему правительство Украины не делает ни каких заявлений по поводу обстрелов из бедоруси.
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25.06.2022 11:01 Відповісти
Рашисты выпускают по Украине по максимуму все что у них есть. Зато нас пугают еще какой то эскалацией
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25.06.2022 11:09 Відповісти
Що *****,що лука- обидва ці під#ари закінчать свої нікчемні дні в Гаазі. Якщо,звісно,не здохнуть раніше.
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25.06.2022 11:10 Відповісти
Чому Зєля не виступив з РІЗКИМИ претензіями до пожирачів бульби? І з попередженнями, типу якщо ще хоч раз...
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25.06.2022 11:16 Відповісти
Ни одного письменного предупреждения беларуси не внесено ни через ООН ни другим способом. 4 месяца пуляют с беларуси ракеты по суверенной территории Украины, открытое нападение войск с захватом территории и АЭС , а от нас тишина и в военном и в дипломатическом плане. Даже ответного оггня нет. Это капец.
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25.06.2022 11:29 Відповісти
Белорусы Славяне. Я знаю точно.
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25.06.2022 13:07 Відповісти
Сьогодні день єднання слов'ян. Свято таке. Не святкуємо.
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25.06.2022 13:13 Відповісти
А ми не слов'яни))))
Ми - УКРАЇНЦІ !!!
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25.06.2022 15:13 Відповісти
Нужно им Мозырьский НПЗ рвануть, и сказать шо то не мы. И войну не объявим, и остаткам экономики РБ каюк.
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25.06.2022 13:37 Відповісти
Кончена смердотна білорашня, горіти вам у пеклі, покидьки.
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25.06.2022 16:08 Відповісти
 
 