Масований удар по Житомирщині: близько 10 ракет збила українська ППО

Сьогодні зранку окупанти здійснили масований обстріл Житомирщини. По території області було випущено близько 30 ракет, близько 10 ракет збила українська ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякуємо нашій ППО!‼️ Сьогодні вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.

"Вчергове не втомлюся повторювати ці слова: чуємо сирену - йдемо в укриття!", - додав Бунечко.

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