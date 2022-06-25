Мариуполь превращается в зону бандитизма, - Андрющенко
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В оккупированном Мариуполе банды занимаются мародерством и ограблением пожилых людей.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"При содействии российских военных город превращается в зону бандитизма. Высочайший уровень формирования банд среди подростков, которые сколачивают банды и занимаются мародерством и ограблением пожилых людей, отбирая полученные деньги в качестве пенсий. Коллаборанты разводят руками, полицейские-предатели не вмешиваются. Все в курсе, что за подогревом таких процессов стоят кадыровцы и дагестанцы, которые поселились вокруг Мариуполя", – рассказал он.
По словам Андрющенко, оккупационная "администрация" продолжает крышивать и открывать пункты - перевод денег из безналичной в наличную форму.
Менялы берут до 30% или обменивают по курсу 1,5 руб за гривню, несмотря на официальный 2:1.
"Даже при таком официальном ограблении накоплений к "обналам" огромные очереди. У людей нет выбора на фоне гуманитарного кризиса. Иногда это единственный путь приобрести еду и воду. Все, кто причастен к власти оккупантов, продолжают наживаться на мариупольцах", - добавил советник мэра. .
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ТРЕБА НА увесь світ про Це волати ‼️‼️
И ВТОРАЯ ЧАСТЬ..... ЮНАРМИЯ ГДЕ КУЛЬТУРНО КРАСИВО В ДУХЕ РАШИЗМА РОМАНТИКИ СОВЬЕТИЗАЦИИ РУССИФИКАЦИИ ПЕРЕДЕРГИВАНИЯ И ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ФАКТОВ И ИСТОРИЙ БУДУТ ГОТОВИТЬ ТАКИХ ЖЕ БАНДИТОВ СПОСОБНЫХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ УБИВАТЬ И УБИВАТЬ.. но от имени России государства...
я бы сказал этакой парадокс Мариуполя и да третья сторона медали вывезенные дети сироты или просто выкраденные в Россию-- где с них будут лепить типа янычар ненавистников всего Украинского...