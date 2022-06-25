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Маріуполь перетворюється на зону бандитизму, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому Маріуполі банди займаються мародерством та пограбування літніх людей.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За сприянням російських військових місто перетворюється на зону бандитизму. Найвищий рівень формування банд серед підлітків, які сколочують банди і займаються мародерством та пограбуванням літніх людей, відбираючи отримані гроші в якості пенсій. Колаборанти розводять руками, поліцейські-зрадники не втручаються. Всі в курсі, що за підігріванням таких процесів стоять кадирівці та дагестанці, які оселились навколо Маріуполя", - розповів він.

За словами Андрющенка, окупаційна "адміністрація" продовжує кришувати та відкривати пункти - переведення грошей з безготівкової у готівкову форму.

Міняли беруть до 30% або обмінюють по курсу 1,5 руб за гривню попри офіційний 2:1.

"Навіть за такого офіційного пограбування накопичень до "обналів" величезні черги. В людей немає вибору на фоні гуманітарної кризи. Іноді це єдиний шлях придбати їжу та воду. Всі, хто дотичний до влади окупантів, продовжують наживатись на маріупольцях", - додав радник мера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти частково дозволили виїжджати з Маріуполя в бік Запоріжжя, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Во что кацапы превратили мой город. Будь проклята русня во веки веков.
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25.06.2022 11:02
+15
РУЦКИЙ МИР до якого збирався СОВОК прийшов у всій красі

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25.06.2022 11:02
+12
Зона бандитизму -це і є "курортна зона" по кацапські.
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25.06.2022 11:03
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Во что кацапы превратили мой город. Будь проклята русня во веки веков.
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25.06.2022 11:02 Відповісти
здається, бандюгани місцеві. просто розкрилися при раші
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25.06.2022 11:04 Відповісти
сейчас бы им архив видосиков как они волали Путин приди спаси! Путин введи свои войска! Путин! где твой Русский мир... у Мариуполе.. ну что соколи дождались.. и вы знаете не жалко нисколько потому как НЕ ХОТЯТ ОНИ ВЫЕЗЖАТЬ А КАК ТО ТРУСЫ ПОМЕНЯЕМ И ПРОЖИВЕМ А """УЙ ВАМ В РОТ... получите.. во всей красе.. когда читаешь новости с населенных условных пунктов тот же Северодонецк что там осталось примерно 5-10 тысяч жителей которые НЕ ЖЕЛАЮТ!!!!!! ЭВАКУИРОВАТСЯ то что еще можно сказать.... они сделали свой выбор и побочный ущерб в войне уже очевиден... скажу так население Мариуполя 500 тысяч и если бы 70 % пожелало ногами вырыватся из окружения их бы никто не остановил 20 тысяч даже военных и даже техники...против 350 тысяч... ...
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25.06.2022 11:16 Відповісти
А ведь давно стало ясно это. И на форуме с 14 г печатал, пока не стал админ на недели глушить. Повторяю снова--- донбалласт, ты свинцовый балласт и весь! Вали на дно! Забыть. Кривое не когда не станет ровным, а то чего нет--- то и не считают.
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25.06.2022 12:42 Відповісти
Ты хуже кацапа, потому что ты украинец который ненавидит украинцев. Просто узнай о нашем городе больше, а то знаешь чуть, а уже с прокльонами лезешь. Донбасс это Украина, Мариуполь это Украина - запомни это.
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25.06.2022 13:11 Відповісти
Ты абстрактный, на диване, а мы под обстрелами сидели и никто ничего не знал толком. Нам военные что приезжали говорили что пока все нормально, держаться, а потом совсем плохо стало. Света нет, воды нет, наша нет, ничего нет, люди неделями сидели в подвалах, бежали из одного конца города в другой, где ещё так не стреляли. Информации из внешнего мира там почти нет, свет дали только возле Метро, на 23 микрорайоне и то не везде. Всех украинских операторов глушат, захватили сети местных провайдеров. Твои гневные крики, кто куда ехать должен до них не доходят. Они там мрут с голоду, кто послабее, а кто покрепче выживает как может. Только предатели жируют, но этим зачтется когда город снова станет украинским, каким он был и будет. Вместо того чтобы ненавидеть своих сограждан лучше сконцентрируйся на ненависти к врагу который топчет украинскую землю, а то ты не туда воюешь.
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25.06.2022 13:08 Відповісти
Читай статтю: переважно підліткові банди, якими керують кадирівці і даги.
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25.06.2022 15:59 Відповісти
Русскій Рай.
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25.06.2022 11:02 Відповісти
РУЦКИЙ МИР до якого збирався СОВОК прийшов у всій красі

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25.06.2022 11:02 Відповісти
ІДЕОЛОГ РУЦКОГО МИРА
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25.06.2022 11:05 Відповісти
Зона бандитизму -це і є "курортна зона" по кацапські.
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25.06.2022 11:03 Відповісти
А хто сказав що "руссий мир" приносить щось інше - крім бандитизму? Прийшли в Індокитай - розцвіла опіумна імперія Прийшли в Афганістан - те саме! Товариш у 71-му служив на їх кордоні Собаководом Так казав що кордон був "тихим" і ні про які наркотики та каравани з опіумом чи героїном вони поняття не мали Ну а далі (з розпадом СРСР) - те ж саме! Наркота грабунки вбивства - куди тільки росіяни не приходили!
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25.06.2022 11:04 Відповісти
А як назвати те, що мер Маріуполя Бойченко на днях видав Наказ від 16.06.2022 за №5, яким припинив трудові відносини з усіма маріупольськими вчителям з 01.05.2022 (тобто заднім числом), яких сам же залишив в окупованому місті і позбавив тим самим маріупольських вчителів всіх відпускних і зарплат? Це як назвати?
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25.06.2022 11:36 Відповісти
Всі вчителя Україні зараз знаходяться в стані простою, і всі за травень отримали свою енну частку зарплати за "простой". А зараз для Маріуполя все. Як ви собі уявдяєти ми їм будем платити зарплати? З літаків будем скидувати нал на Маріуполь, де на кожній пачці грошей буде вказано прізвище, кому нарахована зарплата або пенсія? Не смішіть. Нехай окупанти їм платять, і пенсії також. Кожна ватна ***** хай зрозуміє - якщо її місто опиниться в окупації, то ніякого повернення фентезійного совка з ковбасою і пломбіром не буде, і "бахата" Росія зовсім не для того захоплює українські міста, щоб ділитися грошами з місцевими ватанами.
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25.06.2022 11:59 Відповісти
Мізки твої недолугі знаходяться у простої. Всі виплати, в усіх окупованих містах і громадах здійснюються на банківські картки. Бердянськ, Херсон, Мелітополь - всі розрахувались і виплатили відпускні своїм освітянам, крім Бойченка! А з літака вашу нікчемну команду треба скинути назад у місто, звідки ви ганебно втекли усім своїм кодлом.
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25.06.2022 23:10 Відповісти
Чому дивуватися - зерно ПОЦУПИЛИ , Металл ПОЦУПИЛИ, дітей- ПОЦУПИЛИ
ТРЕБА НА увесь світ про Це волати ‼️‼️
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25.06.2022 11:07 Відповісти
вообще смотрите что имеем ПОДРОСТКОВЫЕ БАНДЫ ЛУЧШЕЕ КАК ГУБКА ВПИТАЮЩАЯ НАГЛОСТЬ ВЛАСТЬ СИЛЫ БЕСПРЕДЕЛА РОМАНТИКИ БАНДИТИЗМА И УБИЙСТВ..

И ВТОРАЯ ЧАСТЬ..... ЮНАРМИЯ ГДЕ КУЛЬТУРНО КРАСИВО В ДУХЕ РАШИЗМА РОМАНТИКИ СОВЬЕТИЗАЦИИ РУССИФИКАЦИИ ПЕРЕДЕРГИВАНИЯ И ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ФАКТОВ И ИСТОРИЙ БУДУТ ГОТОВИТЬ ТАКИХ ЖЕ БАНДИТОВ СПОСОБНЫХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ УБИВАТЬ И УБИВАТЬ.. но от имени России государства...

я бы сказал этакой парадокс Мариуполя и да третья сторона медали вывезенные дети сироты или просто выкраденные в Россию-- где с них будут лепить типа янычар ненавистников всего Украинского...
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25.06.2022 11:31 Відповісти
Дамбас і до цього був бандитським краєм, а його столицею була Юзівка.
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25.06.2022 11:09 Відповісти
Интересно только, с чего и кого там, и сколько можно лавэ снимать????
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25.06.2022 11:10 Відповісти
Как я понял, речь идёт об украинских пенсиях. Ну понятно, если бы не давали, то в Мариуполе была бы гуманитарная катастрофа и зрел бы социальный взрыв. А так и старикам, и молодежи, и меняйлам и даже лицам кавказкой национальности с щедрого украинского стола кое-что да перепадает.
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25.06.2022 11:28 Відповісти
Ви хочете сказати, що ми продовжуємо пересилати гроші на окуповані території? Це як?
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25.06.2022 12:02 Відповісти
А як назвати те, що мер Маріуполя Бойченко на днях видав Наказ від 16.06.2022 за №5, яким припинив трудові відносини з усіма маріупольськими вчителям з 01.05.2022 (тобто заднім числом), яких сам же залишив в окупованому місті і позбавив тим самим маріупольських вчителів всіх відпускних і зарплат? Це як назвати?
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25.06.2022 11:32 Відповісти
Кацапізм головного мозку --- хвороба явно заробила на опис і включення до переліку клінічних захворювань. А яке широке дослідне поле! Купа дісерів!
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25.06.2022 11:43 Відповісти
 
 