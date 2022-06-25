Маріуполь перетворюється на зону бандитизму, - Андрющенко
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В окупованому Маріуполі банди займаються мародерством та пограбування літніх людей.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"За сприянням російських військових місто перетворюється на зону бандитизму. Найвищий рівень формування банд серед підлітків, які сколочують банди і займаються мародерством та пограбуванням літніх людей, відбираючи отримані гроші в якості пенсій. Колаборанти розводять руками, поліцейські-зрадники не втручаються. Всі в курсі, що за підігріванням таких процесів стоять кадирівці та дагестанці, які оселились навколо Маріуполя", - розповів він.
За словами Андрющенка, окупаційна "адміністрація" продовжує кришувати та відкривати пункти - переведення грошей з безготівкової у готівкову форму.
Міняли беруть до 30% або обмінюють по курсу 1,5 руб за гривню попри офіційний 2:1.
"Навіть за такого офіційного пограбування накопичень до "обналів" величезні черги. В людей немає вибору на фоні гуманітарної кризи. Іноді це єдиний шлях придбати їжу та воду. Всі, хто дотичний до влади окупантів, продовжують наживатись на маріупольцях", - додав радник мера.
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ТРЕБА НА увесь світ про Це волати ‼️‼️
И ВТОРАЯ ЧАСТЬ..... ЮНАРМИЯ ГДЕ КУЛЬТУРНО КРАСИВО В ДУХЕ РАШИЗМА РОМАНТИКИ СОВЬЕТИЗАЦИИ РУССИФИКАЦИИ ПЕРЕДЕРГИВАНИЯ И ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ФАКТОВ И ИСТОРИЙ БУДУТ ГОТОВИТЬ ТАКИХ ЖЕ БАНДИТОВ СПОСОБНЫХ ТОЛЬКО УБИВАТЬ УБИВАТЬ И УБИВАТЬ.. но от имени России государства...
я бы сказал этакой парадокс Мариуполя и да третья сторона медали вывезенные дети сироты или просто выкраденные в Россию-- где с них будут лепить типа янычар ненавистников всего Украинского...