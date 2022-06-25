Воины 79-й ОДШБр уничтожили российский разведывательный БПЛА "Элерон-3"
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Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3".
Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты пытались провести разведку позиций украинских подразделений с помощью комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон-3".
Но помешали этому десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые навсегда приземлили вражескую "птичку" с помощью сосредоточенного огня из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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