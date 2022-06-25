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Воины 79-й ОДШБр уничтожили российский разведывательный БПЛА "Элерон-3"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,безпілотник,елерон

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский разведывательный беспилотник "Элерон-3".

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты пытались провести разведку позиций украинских подразделений с помощью комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения "Элерон-3".

Но помешали этому десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, которые навсегда приземлили вражескую "птичку" с помощью сосредоточенного огня из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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На якому напрямку?
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25.06.2022 11:53 Ответить
Элерон...
Поименовать летательный аппарат по названию его детали - это интересная русская мысль. А чо - красиво звучит, завораживает любого деда Щукаря. Дальше будут: танк "Башня", автомобиль "Колесо", корабль ""Мачта"...
Кросивое, чо...
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25.06.2022 12:27 Ответить
 
 