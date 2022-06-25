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Воїни 79-ї ОДШБр знищили російський розвідувальний БПЛА "Елерон-3"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,безпілотник,елерон

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти намагалися провести розвідку позицій українських підрозділів за допомогою комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження "Елерон-3".

Але на заваді цьому стали десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які назавжди приземлили ворожу "пташку" за допомогою зосередженого вогню зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боєць 79-ї ОДШБр з ПЗРК "Ігла" збив російський штурмовик Су-25

Автор: Наталя Джума
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25.06.2022 11:53 Відповісти
Элерон...
Поименовать летательный аппарат по названию его детали - это интересная русская мысль. А чо - красиво звучит, завораживает любого деда Щукаря. Дальше будут: танк "Башня", автомобиль "Колесо", корабль ""Мачта"...
Кросивое, чо...
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25.06.2022 12:27 Відповісти
 
 