Воїни 79-ї ОДШБр знищили російський розвідувальний БПЛА "Елерон-3"

Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський розвідувальний безпілотник "Елерон-3".

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти намагалися провести розвідку позицій українських підрозділів за допомогою комплексу ближньої дії повітряної розвідки та спостереження "Елерон-3".

Але на заваді цьому стали десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які назавжди приземлили ворожу "пташку" за допомогою зосередженого вогню зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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