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У обстрелянной фашистами мечети в Мариуполе - стихийные могилы, - городской совет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В марте российские оккупанты обстреляли мечеть в Мариуполе, когда там прятались женщины с детьми.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

Изысканная мечеть была украшением Приморского парка. Местом, где не только проводили время и молились члены мусульманской общины города, но и гуляли и отдыхали все наши жители.

Однако для оккупантов нет ничего святого. Они обстреляли мечеть в марте, когда там прятались женщины с детьми. Теперь здесь заброшенное место в парке, где расположены стихийные могилы убитых россиянами мариупольцев. Именно так выглядит русский мир и отношение к религии, - отметили в горсовете.

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У обстрелянной фашистами мечети в Мариуполе - стихийные могилы, - городской совет 01
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мабуть Ердогана совість спить , бо міг би прислати корабель і вивезти своїх одновірців в Туреччину ...
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25.06.2022 12:07 Ответить
А ви йому доповили про обстріл мечеті? Хтось має донести інфу в уши
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25.06.2022 12:15 Ответить
где обращения во все правозащитные организации. признание раши террористом лучшая санкция.
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25.06.2022 12:12 Ответить
Там источник был, туда люди за водой ходили, когда город в окружение попал. Военные тоже ездили. А потом кацапы туда стрелять начали и много людей погибло. В мирное время на территорию мечети пускали для прогулок. Мечеть посвящена Роксолане.
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25.06.2022 12:58 Ответить
Як там себе почуває"защитник всех мусульман" рамзан-ганDon
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25.06.2022 14:24 Ответить
 
 