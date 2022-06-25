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Біля обстріляної рашистами мечеті у Маріуполі - стихійні могили, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

В березні російські окупанти обстріляли мечеть в Маріуполі, коли там ховались жінки з дітьми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради.

"Вишукана мечеть була окрасою Приморського парку. Місцем, де не лише проводили час та молилися члени мусульманської громади міста, але й гуляли і відпочивали усі наші жителі.

Проте для окупантів немає нічого святого. Вони обстріляли мечеть у березні, коли там ховалися жінки з дітьми. Тепер тут занедбане місце у парку, де розташовані стихійні могили вбитих росіянами маріупольців. Саме так виглядає "русский мир" та відношення до релігії", - зазначили в міськраді.

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Біля обстріляної рашистами мечеті у Маріуполі - стихійні могили, - міськрада 01

Автор: Богдан Гуньковський
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мабуть Ердогана совість спить , бо міг би прислати корабель і вивезти своїх одновірців в Туреччину ...
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25.06.2022 12:07 Відповісти
А ви йому доповили про обстріл мечеті? Хтось має донести інфу в уши
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25.06.2022 12:15 Відповісти
где обращения во все правозащитные организации. признание раши террористом лучшая санкция.
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25.06.2022 12:12 Відповісти
Там источник был, туда люди за водой ходили, когда город в окружение попал. Военные тоже ездили. А потом кацапы туда стрелять начали и много людей погибло. В мирное время на территорию мечети пускали для прогулок. Мечеть посвящена Роксолане.
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25.06.2022 12:58 Відповісти
Як там себе почуває"защитник всех мусульман" рамзан-ганDon
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25.06.2022 14:24 Відповісти
 
 