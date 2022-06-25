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Біля обстріляної рашистами мечеті у Маріуполі - стихійні могили, - міськрада
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В березні російські окупанти обстріляли мечеть в Маріуполі, коли там ховались жінки з дітьми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міської ради.
"Вишукана мечеть була окрасою Приморського парку. Місцем, де не лише проводили час та молилися члени мусульманської громади міста, але й гуляли і відпочивали усі наші жителі.
Проте для окупантів немає нічого святого. Вони обстріляли мечеть у березні, коли там ховалися жінки з дітьми. Тепер тут занедбане місце у парку, де розташовані стихійні могили вбитих росіянами маріупольців. Саме так виглядає "русский мир" та відношення до релігії", - зазначили в міськраді.
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Роман Кокоровець
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