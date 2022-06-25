Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций
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Государственная служба специальной связи и защиты информации предупреждает о хакерской атаке, направленной на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Госспецсвязи.
Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о распространении опасных электронных писем с темой "Бесплатная первичная правовая помощь". Письма поступают с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированном) и имеют вложение "Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar", защищенное паролем.
Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.
Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.
Активность отслеживается по идентификатору UAC-0113.
Отмечается, что эти злоумышленники в июне уже осуществляли кибератаку на медийные организации Украины.
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