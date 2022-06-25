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Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций

Новости Цензор.НЕТ Технологии

кібератака

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупреждает о хакерской атаке, направленной на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о распространении опасных электронных писем с темой "Бесплатная первичная правовая помощь". Письма поступают с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированном) и имеют вложение "Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar", защищенное паролем.

Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.

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Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена ​​на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.

Активность отслеживается по идентификатору UAC-0113.

Отмечается, что эти злоумышленники в июне уже осуществляли кибератаку на медийные организации Украины.

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Вчора кілька годин не було Тиренту, довелось перейти на мобільний.
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25.06.2022 13:08 Ответить
Все равно Украина выиграет, какие бы там атаки не были с каких сторон. А вообще вместо таких фейковых новостей заняться более интересными вещами, например, играть в онлайн казино joker на бонус и наслаждаться выигрышами, ну или просто поучаствовать в лотереи, никто не говорит сразу вкладывать деньги, хотя там минимальная сумма всего 50 грн, не разоришься...лично я больше 100 грн никогда не играю
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28.06.2022 18:12 Ответить
 
 