Хакеры атакуют украинских операторов и провайдеров телекоммуникаций

Государственная служба специальной связи и защиты информации предупреждает о хакерской атаке, направленной на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Госспецсвязи.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, сообщает о распространении опасных электронных писем с темой "Бесплатная первичная правовая помощь". Письма поступают с электронного адреса в домене gov.ua (вероятно, скомпрометированном) и имеют вложение "Алгоритм действий членов семьи без вести отсутствующего военнослужащего LegalAid.rar", защищенное паролем.

Указанный RAR-архив содержит документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", открытие которого в конечном итоге приведет к загрузке и запуску вредоносной программы DarkCrystal RAT.

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Учитывая email-адреса получателей электронных писем, специалисты предполагают, что атака направлена ​​на операторов и провайдеров телекоммуникаций Украины.

Активность отслеживается по идентификатору UAC-0113.

Отмечается, что эти злоумышленники в июне уже осуществляли кибератаку на медийные организации Украины.

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