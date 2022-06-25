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Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій

Новини Цензор.НЕТ Технології

кібератака

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації попереджає про хакерську атаку, спрямовану на операторів і провайдерів телекомунікацій України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомляє про розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Безоплатна первинна правова допомога". Листи надходять з електронної адреси в домені gov.ua (вірогідно, скомпрометованої) та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar", захищене паролем.

Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми DarkCrystal RAT.

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Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України.

Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0113.

Зазначається, що ці ж зловмисники у червні вже здійснювали кібератаку на медійні організації України.

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Вчора кілька годин не було Тиренту, довелось перейти на мобільний.
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25.06.2022 13:08 Відповісти
Все равно Украина выиграет, какие бы там атаки не были с каких сторон. А вообще вместо таких фейковых новостей заняться более интересными вещами, например, играть в онлайн казино joker на бонус и наслаждаться выигрышами, ну или просто поучаствовать в лотереи, никто не говорит сразу вкладывать деньги, хотя там минимальная сумма всего 50 грн, не разоришься...лично я больше 100 грн никогда не играю
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28.06.2022 18:12 Відповісти
 
 