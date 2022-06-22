Представник Google у Радбезі ООН: Мета кібератак Росії - виправдання воєнних злочинів

Росія активно використовує атаки у віртуальному просторі та поширює дезінформацію через інтернет для виправдання насильства у війні проти України.

Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявив засновник і директор наукового центру Jigsaw (Google Ideas) Джаред Коен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що Росія використовує інтернет для атак проти України на кількох напрямках.

Передусім це DoS-атаки на українські установи, окремих осіб та організації – перевантаження серверів, яке унеможливлює доступ до відповідних вебресурсів.

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Другий напрямок – "організоване переслідування за допомогою токсичності та обману, спрямоване проти видатних особистостей і цілих класів людей", зокрема поширення брехні про Президента Володимира Зеленського.

За словами експерта, нині численні кампанії мають на меті викликати невдоволення українськими біженцями по всій Європі. "Через соціальні мережі поширюється дезінформація про злочинну діяльність, пов'язану з біженцями, про нібито привілейоване становище біженців у порівнянні з громадянами країни", - сказав Коен, зазначивши, що ця стратегія спрямована на підрив громадської та політичної підтримки України.

"Інформаційна війна проникла у домівки простих людей по всьому світу, у діяльність активістів і політичних лідерів", - зауважив представник Google, додавши, що це є третім напрямком російських атак. Зусилля москви спрямовані на те, "щоб позиціонувати українців як брехунів", натомість повернути суспільну думку на користь Росії.

Такі атаки здійснюються за допомогою поєднання реальних людей, тролів і вдосконалених чатботів, додав він. При цьому багато платформ нездатні реагувати на ці напади швидко й точно.

Четвертим вектором атак стало використання дезінформації та брехні для підбурювання й виправдання крайнього насильства, сказав Коен.

"Невпинна російська пропаганда серед своїх громадян – мовляв, українці були нацистами – слугує дегуманізації їх в очах російських військових, що призвело до багатьох воєнних злочинів", - наголосив представник Google.

За його словами, російський інтернет являє собою "п'ятий і останній напрямок атаки", який у захоплених містах підміняє українських провайдерів.