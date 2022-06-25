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Беларусь может перебросить ДРГ на территорию Украины, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Отдельные подразделения специального назначения русской Федерации проводят совместные учения с подразделениями сил особых операций Беларуси.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины.

И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий. Мы это видели и в предыдущие годы, когда проводились двусторонние совместные учения россиян и белорусов у наших границ. Это по всей линии границы.

В чем опасность? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут войти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", - пояснил Скибицкий.

Читайте: Россия не отказалась от плана полного захвата Украины, - Скибицкий

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Белорузкие войска 24 февраля вероломно перешли границу Украины и уже стояли с сотнями танков и бронетехники в 40км от Киева. И без всякого повода. И только ушли с Украины потому что получили по зубам а не потому что их совесть замучала. Почему у нас до сих пор не хотят признавать что Беларашка воюет против Украины и не хотят давать ответку по Беларашке за ракетные удары я не понимаю.
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25.06.2022 14:31
+14
На эту границу надо поставить белорусскую освободительную армию . Тогда белорусы из войск Луки будут переходить на сторону украинцев вместе с оружиеМ
и после режим Луки падет
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25.06.2022 14:18
+11
зачем скрывать что войска бульбафюрера давно действуют на стороне ***** под чужим флагом?
или это страшная военная тайна?
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25.06.2022 14:25
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На эту границу надо поставить белорусскую освободительную армию . Тогда белорусы из войск Луки будут переходить на сторону украинцев вместе с оружиеМ
и после режим Луки падет
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25.06.2022 14:18 Ответить
Лукашенко можно варить в мундире❗
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25.06.2022 14:29 Ответить
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25.06.2022 14:49 Ответить
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25.06.2022 17:24 Ответить
немає віри в ніякі білоруські "освободітельні армії," котрі потім стають арміями куйла рашистського(троянські коні).Освободітєльні нехай починають з Білорусії.лиш не з України.
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25.06.2022 14:37 Ответить
На чому ґрунтується Ваша віра в білорашню ?
Це - ворог. Скільки можна купатися в наївності і закривати очі на факти ?
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25.06.2022 16:33 Ответить
та на Волині вже всі ліси кацапобульбашнею засрані...
хлопці не встигають давити гнід - неочікувано ******** 2.
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25.06.2022 14:19 Ответить
Значит будут "драники"....
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25.06.2022 14:19 Ответить
Мінувати, рити рови, пристрілювати артилерію.
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25.06.2022 14:24 Ответить
Значит украинцы будут делать смерть врагам,как обычно без колебаний.
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25.06.2022 14:24 Ответить
зачем скрывать что войска бульбафюрера давно действуют на стороне ***** под чужим флагом?
или это страшная военная тайна?
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25.06.2022 14:25 Ответить
настільки тайна, шо її тільки зелена опа не знає....
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25.06.2022 14:28 Ответить
Белорузкие войска 24 февраля вероломно перешли границу Украины и уже стояли с сотнями танков и бронетехники в 40км от Киева. И без всякого повода. И только ушли с Украины потому что получили по зубам а не потому что их совесть замучала. Почему у нас до сих пор не хотят признавать что Беларашка воюет против Украины и не хотят давать ответку по Беларашке за ракетные удары я не понимаю.
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25.06.2022 14:31 Ответить
Більше того, в Україні всіляко підтримують брехню про те, що бульбашня =протів вайни=.
І недалекі громадяни України (яких вистачає), вірять цій мантрі.
Це - абсолютно хибна тактика, яка може обернутися проти нас.
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25.06.2022 16:35 Ответить
И обязательно перекинуть если и дальше будете прятать голову в песок и уперто не признавать что Беларашка с нами воюет, и никакой линии фронта с беларашкой у нас нету
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25.06.2022 14:27 Ответить
гляди, опиняться ці опасниє грузи на Мозирському НПЗ...

Телеграм-канал белорусских железнодорожников сообщил, что Управления военных коммуникаций министерств обороны Беларуси и России арендовали у Белорусской железной дороги 100 крытых вагонов под перевозку опасных грузов. По информации канала, в них грузят для вывоза в Россию боеприпасы.

На данный момент, по сведениям канала, ведется погрузка на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов. Так, например, сегодня в в/ч 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора проводятся погрузочные работы.

Количество боеприпасов настолько велико, что погрузку своими силами военнослужащие этой части якобы организовать не могут, поэтому для них откомандировывают военнослужащих из других подразделений в помощь.

После погрузки группы вагонов (по 6-10 единиц), как сообщается отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их «прицепляют» к обычным грузовым поездам и отправляют (по маршруту: Минск - Орша - станция Красное - Смоленск) на станции назначения в РФ. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/25/503825/
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25.06.2022 14:28 Ответить
Чего это в Белоруссии столько много боеприпасов❓
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25.06.2022 14:30 Ответить
Много??? Посмотрите на 1991-ый год и сколько нам на шару досталось, ну как на шару, у нас и заводы были, и ученые, и рабочие, так что все заслуженно нам принадлежало даже без учета голодомора, а если его учесть, то вообще все военные заводы кацапов куплены с буржуйскими инженерами исключительно за наше зерно в 30-ых годах, а новые заводы как правило прирастали к уже существующим.

А если еще раньше глянуть на 5 лет назад, то у нас есть от 500 до 1000 мощнейший лучших в мире трехбоеголовочных баллистических ракет средней дальности (на 3000км) с разделяющимися боеголовками. Потерь при пуске или промах официально нет, но вообще говоря тогда Устинов жестко требовал проводить реальные испытания, а не писать туфту в бумажках. Этой мощи бы хватило и на кацапов, и на Европу. Но США распилили 1800 новейших ракет СССР против 800 стареньких томагавков, которые может даже не были в рабочем состоянии, это же крылатые ракеты, а не баллистические, ну и немного своих баллистических, которые не имели разделяющихся боеголовок, были куда хуже. То есть США уже трехкратно нам навредили: эти ядерные ракеты 35 лет назад, потом ЯО за туфту полную без даже попытки ратификации в Сенате, затем скадовские ракеты на 800км со старым топливом, но зато под 700кг полезной боевой нагрузки и химическое оружие в том числе в 2008-ом году уничтожили.

Бульбаши на самом деле тоже продали оружие, но в процентом соотношении намного меньше. Но даже так там его немного. Они не могут передать оружие, если мы будем угрожать их уничтожить. Если Зеленский заключил договор с Лукашенко о ненападении, то он идиот. Лукашенко тут же сольет все оружие Путину и будет рад, а это оружие будет вредить нам еще сильнее, чем в его руках.
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25.06.2022 14:41 Ответить
Того, що Білоруський військовий округ (а також Прибалтійський і три українські) були ударною силою після початку війни з НАТО Саме на наших територіях повинна була розвертаться мобілізація і формуваться бойові з"єднання Тому БРСР була ************ "нафарширована" Тут недавно "Бульбаш-звичайни" "з штанів вискакував", доводячи що у них "склади пусті"! Навіть на "племінника" посилався! (але після питань "А куди ж ********** ділися? Білорусь не воювала і ************ не торгувала! - "злився") Само-собою - "пусті" Бо з березня звідти тягли ********** для "Поліського фронту" росіян А тепер виявляється що везти з Сибіру ешелони снарядів - дорого (а може просто залізниці перевантажені підвозом техніки яку ми палимо на Донбасі) Якщо криті вагони - значить вантажать артилерійські снаряди і малорозмірні ракети Бо "Урагани" "Смерчі" та "Точки-У" перевозять у відкритих "напіввагонах"
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25.06.2022 15:38 Ответить
Да их никто спрашивать не будет.

Отправят заградотряд в 15000 ФСБшников за ними и будут стрелять. По-крайней мере им так в голову вбивать будут.

А мобилизованным если кто думает, что им дадут оружие прямо в городе ихнем, чтобы они могли пойти стрелять, то им даже лопату не дадут. Поедут безоружными за заградотряд и получат лопату. Оружие раздадут единицам, кто получил отметку ватника, а изобразить из себя не змагара с цветочками, а ватника, они не умеют (нам, кстати, тоже это надо уметь делать, чтобы спокойно запускать ДРГ). И вот они будут копать лопаты. Сзади по 100 человек ФСБ с дронами и полной разведкой, назад не вернутся, либо пускай ныряют в окоп, выставляют ступню и кидают рядом осколочную гранату, замотав 2 пластины вдоль кости, чтобы не оторвало, также жгут с винтом одноручный заранее закрепить внизу.

И разумеется, само собой разумеется им пообещают полную возможность грабить все что угодно, абсолютно все что захотят, убивать и насиловать без единого ограничения. Это уже даст огромный костяк. Ну а кто думает, что бунт в армии могут провести 10-15% якобы "хороших" белорусов, то пускай посмотрят на кацапов. Кацапы смелее белорусов, но даже их 5 дагестанцев и уж тем более чеченцев могут держать под 100 человек в стойле. 5 на 100 человек. Спокойно. И они терпят и служат. Что говорить здесь.

Они нападут в тот момент, когда это будет выгодно. Пока это невыгодно, они на позициях ждут нашего нападения, а сами будут бомбить как можно больше. Хотя если они пошли сливать ха-22 и летать тушками и еще палить искандерами, то выглядит это жалко. У них мало таких ракет и больше новых не будет. Могли в 10 раз агрессивнее поступить, стреляя наугад стабилизированным в полете неуправляемыми ракетами, выбивая ПВОшку. Было бы хуже, а так выглядит план как до 2-го сентября закончить войну с фиксацией якобы для кацапов, потратив 99.5% всех вообще ракет что у них есть, ну и угрожать ЯО всему миру, пальнув куда-то в Арктике одним зарядиком как предупреждение, если не зассут конечно.
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25.06.2022 14:30 Ответить
не треба себе заспокоювати - не бачимо небезпеки (чи не хочете бачити !!!)
що окрім спостереження робиться???? десь мінується? рови копають? їжаки на дорогах ставлять???
сподівання на авось??? авось не попруть?
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25.06.2022 14:32 Ответить
Надежда на авось - чисто кацапская черта. Всех АВОСЕК треба гнать в шею
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25.06.2022 14:37 Ответить
одні вже були....То буде а-ля Клопотенко: смажені драники з москаликами.
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25.06.2022 14:33 Ответить
Ни чего, скоро ************ всё вернётся. Обязательно вернуться. С хорошим довеском. Так что, сосущие у русни терпилы, мажьте жопы бЯрёзовым дёгтем.
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25.06.2022 14:37 Ответить
А шо це за кадр - Скибицкий ? Вики молчит - может он в кацапской разведшколе учился или только паспорт получил ? После ГОГИ ничему не удивлюсь .

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25.06.2022 14:46 Ответить
Скибицкий , Буданов - совсем не похожи на военных разведчиков , слишком приглаженные
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25.06.2022 14:47 Ответить
Разведчиков учат не выделятся из толпы, не привлекать внимание
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25.06.2022 14:48 Ответить
ДРГ перешедших на сторону Украины. Это самый лучший вариант для этих 20 или сколько там..30 человек в стандартной группе? В противном случае-только смерть.
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25.06.2022 15:01 Ответить
Скібіцький з будановим просрали все на світі...У нормальній армії їх би вже давно розстріляли за зраду ! А вони ще щось патякають !!!
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25.06.2022 15:13 Ответить
Пам'ятається якраз в лютому перед вторгненням у Чернігівській області виявили і захопили одну з рашистських ДРГ.
Так що встановлення присутності й роботи таких груп на Волині чи в Поліссі - вірний признак скорого початку воєнних дій у цьому районі.
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25.06.2022 15:48 Ответить
Зеленский подссыкает ответить Бульбофюреру.
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25.06.2022 15:52 Ответить
Я коли казав своєму сусіду у березні, що треба білорашку бомбити, він відповів "але є ми не загарбники, як рашка!"

Ніхєра собі логіка!
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25.06.2022 16:30 Ответить
А він значення слова загарбник знає ?
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25.06.2022 16:38 Ответить
Потрібно слухати вумних арестовичів і жданових,вони труть що бульби не хотять воювати,придурки мля!
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25.06.2022 17:11 Ответить
 
 