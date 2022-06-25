Беларусь может перебросить ДРГ на территорию Украины, - Скибицкий

Отдельные подразделения специального назначения русской Федерации проводят совместные учения с подразделениями сил особых операций Беларуси.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины.

И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий. Мы это видели и в предыдущие годы, когда проводились двусторонние совместные учения россиян и белорусов у наших границ. Это по всей линии границы.

В чем опасность? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут войти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", - пояснил Скибицкий.

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