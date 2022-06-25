Беларусь может перебросить ДРГ на территорию Украины, - Скибицкий
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Отдельные подразделения специального назначения русской Федерации проводят совместные учения с подразделениями сил особых операций Беларуси.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, они отрабатывают соответствующее применение этих спецподразделений с территории Беларуси на территорию Украины.
И, соответственно, они изучают район возможных боевых действий. Мы это видели и в предыдущие годы, когда проводились двусторонние совместные учения россиян и белорусов у наших границ. Это по всей линии границы.
В чем опасность? Угроза заключается в том, что это могут готовиться диверсионно-разведывательные группы, которые затем могут войти на нашу территорию. Если говорить о создании ударных группировок, то на сегодняшний день мы этого не отмечаем. Но опыт марта-апреля, когда российские войска были перегруппированы, выведены с территории Беларуси и переброшены на восток Украины, свидетельствует, что через две-три недели российские войска могут снова вернуться на территорию Беларуси", - пояснил Скибицкий.
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и после режим Луки падет
Це - ворог. Скільки можна купатися в наївності і закривати очі на факти ?
хлопці не встигають давити гнід - неочікувано ******** 2.
или это страшная военная тайна?
І недалекі громадяни України (яких вистачає), вірять цій мантрі.
Це - абсолютно хибна тактика, яка може обернутися проти нас.
Телеграм-канал белорусских железнодорожников сообщил, что Управления военных коммуникаций министерств обороны Беларуси и России арендовали у Белорусской железной дороги 100 крытых вагонов под перевозку опасных грузов. По информации канала, в них грузят для вывоза в Россию боеприпасы.
На данный момент, по сведениям канала, ведется погрузка на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов. Так, например, сегодня в в/ч 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора проводятся погрузочные работы.
Количество боеприпасов настолько велико, что погрузку своими силами военнослужащие этой части якобы организовать не могут, поэтому для них откомандировывают военнослужащих из других подразделений в помощь.
После погрузки группы вагонов (по 6-10 единиц), как сообщается отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их «прицепляют» к обычным грузовым поездам и отправляют (по маршруту: Минск - Орша - станция Красное - Смоленск) на станции назначения в РФ. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/6/25/503825/
А если еще раньше глянуть на 5 лет назад, то у нас есть от 500 до 1000 мощнейший лучших в мире трехбоеголовочных баллистических ракет средней дальности (на 3000км) с разделяющимися боеголовками. Потерь при пуске или промах официально нет, но вообще говоря тогда Устинов жестко требовал проводить реальные испытания, а не писать туфту в бумажках. Этой мощи бы хватило и на кацапов, и на Европу. Но США распилили 1800 новейших ракет СССР против 800 стареньких томагавков, которые может даже не были в рабочем состоянии, это же крылатые ракеты, а не баллистические, ну и немного своих баллистических, которые не имели разделяющихся боеголовок, были куда хуже. То есть США уже трехкратно нам навредили: эти ядерные ракеты 35 лет назад, потом ЯО за туфту полную без даже попытки ратификации в Сенате, затем скадовские ракеты на 800км со старым топливом, но зато под 700кг полезной боевой нагрузки и химическое оружие в том числе в 2008-ом году уничтожили.
Бульбаши на самом деле тоже продали оружие, но в процентом соотношении намного меньше. Но даже так там его немного. Они не могут передать оружие, если мы будем угрожать их уничтожить. Если Зеленский заключил договор с Лукашенко о ненападении, то он идиот. Лукашенко тут же сольет все оружие Путину и будет рад, а это оружие будет вредить нам еще сильнее, чем в его руках.
Отправят заградотряд в 15000 ФСБшников за ними и будут стрелять. По-крайней мере им так в голову вбивать будут.
А мобилизованным если кто думает, что им дадут оружие прямо в городе ихнем, чтобы они могли пойти стрелять, то им даже лопату не дадут. Поедут безоружными за заградотряд и получат лопату. Оружие раздадут единицам, кто получил отметку ватника, а изобразить из себя не змагара с цветочками, а ватника, они не умеют (нам, кстати, тоже это надо уметь делать, чтобы спокойно запускать ДРГ). И вот они будут копать лопаты. Сзади по 100 человек ФСБ с дронами и полной разведкой, назад не вернутся, либо пускай ныряют в окоп, выставляют ступню и кидают рядом осколочную гранату, замотав 2 пластины вдоль кости, чтобы не оторвало, также жгут с винтом одноручный заранее закрепить внизу.
И разумеется, само собой разумеется им пообещают полную возможность грабить все что угодно, абсолютно все что захотят, убивать и насиловать без единого ограничения. Это уже даст огромный костяк. Ну а кто думает, что бунт в армии могут провести 10-15% якобы "хороших" белорусов, то пускай посмотрят на кацапов. Кацапы смелее белорусов, но даже их 5 дагестанцев и уж тем более чеченцев могут держать под 100 человек в стойле. 5 на 100 человек. Спокойно. И они терпят и служат. Что говорить здесь.
Они нападут в тот момент, когда это будет выгодно. Пока это невыгодно, они на позициях ждут нашего нападения, а сами будут бомбить как можно больше. Хотя если они пошли сливать ха-22 и летать тушками и еще палить искандерами, то выглядит это жалко. У них мало таких ракет и больше новых не будет. Могли в 10 раз агрессивнее поступить, стреляя наугад стабилизированным в полете неуправляемыми ракетами, выбивая ПВОшку. Было бы хуже, а так выглядит план как до 2-го сентября закончить войну с фиксацией якобы для кацапов, потратив 99.5% всех вообще ракет что у них есть, ну и угрожать ЯО всему миру, пальнув куда-то в Арктике одним зарядиком как предупреждение, если не зассут конечно.
що окрім спостереження робиться???? десь мінується? рови копають? їжаки на дорогах ставлять???
сподівання на авось??? авось не попруть?
Так що встановлення присутності й роботи таких груп на Волині чи в Поліссі - вірний признак скорого початку воєнних дій у цьому районі.
Ніхєра собі логіка!