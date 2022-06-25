Білорусь може перекинути ДРГ на територію України, - Скібіцький

Окремі підрозділи спеціального призначення Російської Федерації проводять спільні навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вони відпрацьовують відповідне застосування цих спецпідрозділів з території Білорусі на територію України.

"І, відповідно, вони вивчають район можливих бойових дій. Ми це бачили і в попередні роки, коли проводилися двосторонні спільні навчання росіян і білорусів біля наших кордонів. Це по всій лінії кордону.

У чому загроза? Загроза полягає в тому, що це можуть готуватися диверсійно-розвідувальні групи, які потім можуть зайти на нашу територію. Якщо говорити про створення ударних угруповань, то на сьогодні ми цього не відмічаємо. Але досвід березня-квітня, коли російські війська були перегруповані, виведені з території Білорусі і перекинуті на схід України, свідчить, що за два-три тижні російські війська можуть знову повернутися на територію Білорусі", - пояснив Скібіцький.

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