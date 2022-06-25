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Российский банк начал работать в оккупированном Мелитополе: Деньги принимает, но не выдает

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

В Мелитополе, который уже четвертый месяц находится в оккупации РФ, открылось отделение российского банка.

Об этом заявил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мне сложно сказать, что это официальный банк, это некий "международный дальневосточный банк", открывший свое отделение. Что знаковое -  этот банк только принимает средства, но не выдает. Так что сдать средства в банк можно, а получить какой-либо перевод, например, невозможно", - рассказал глава города.

Федоров также отметил, что в городе начала работу псевдоналоговая инспекция, и захватчики заставляют предпринимателей в ней зарегистрироваться. Тем, кто отказывается, угрожают применением санкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе начал работать один из крупнейших банков РФ - "Промсвязьбанк"
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Топ комментарии
+15
Хороший банк! Гетьманцева б воля, він по всій країні такі банки поставив би...
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25.06.2022 17:26
+8
Найтиповіший кацапський банк, нічого дивного
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25.06.2022 17:23
+5
без лоха и жизнь плоха
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25.06.2022 17:14
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Так це не праця,це обкрадання...
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25.06.2022 17:13 Ответить
Ага.

******* ще раз головою об свою богородицю, та запитай неї, що це за КУЙня??
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25.06.2022 17:20 Ответить
Вот так постепенно и переходим в разряд летописцев освоения кацапами захваченных территорий.наху я спрашивается,где мотивация после прочтения этой херни!?
Блдь кривые пропагандоны!надо как о мертвеце,или хорошее или никак!
Где хорошее!?где обещанные удары по Мелитопольскому аэродрому анонсированные Абдрыстовичем!?
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26.06.2022 00:12 Ответить
без лоха и жизнь плоха
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25.06.2022 17:14 Ответить
Классика👍
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25.06.2022 17:51 Ответить
цей банк лише приймає кошти, але не видає. Тож, здати кошти в банк можна, а отримати якийсь переказ, наприклад, неможливо Джерело: https://censor.net/ua/n3350189


а нафіг такий банк
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25.06.2022 17:18 Ответить
Найтиповіший кацапський банк, нічого дивного
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25.06.2022 17:23 Ответить
імітація роботи це головна ру.скрєпа.
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25.06.2022 18:24 Ответить
Ну как нафига, что бабло шло в расею, неужели не понятно?
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25.06.2022 19:29 Ответить
Люди четвертий місяць в окупації, які там в них, бідолах, кошти...
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25.06.2022 17:24 Ответить
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25.06.2022 17:24 Ответить
Хороший банк! Гетьманцева б воля, він по всій країні такі банки поставив би...
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25.06.2022 17:26 Ответить
гетьманцев є викормиш сівковича екс-нардеп від ригів і резидент фсб
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25.06.2022 18:30 Ответить
так недурно ж наші олігархи і корупціонери так ******* русскій мір, це ж насправді не від великої любові до русскіх, це від великої любові до грошей і до можливості творити безпреділ і безкарно, нєбожитєлі злоїб...чі.
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25.06.2022 19:42 Ответить
Як в країні ДУРНІВ все хочуть зробити.
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25.06.2022 17:36 Ответить
ТАК ЭТО БАНКОМАТЮК БАНДИТСКИЙ !)
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25.06.2022 17:45 Ответить
перевертнев это устраивает?
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25.06.2022 19:05 Ответить
Голь на выдумку хитра, вложи деньги, если они тебе не нужны, и забудь о них навсегда!
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25.06.2022 19:36 Ответить
Я навіть колись чув назву чього банку.МММ.
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25.06.2022 20:15 Ответить
Прям как тот ПолуРобингуд - богатых грабит, но с бедными не делится
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25.06.2022 20:19 Ответить
 
 