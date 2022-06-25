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Оккупированный россиянами Северодонецк разрушен на 90%, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

северодонецк,війна,руйнування,сєвєродонецьк,сєверодонецьк

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Гайдай отметил: "Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах - Сиротином, Вороновом и Боровском.

Выехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории.

Рашисты устанавливают в городе свои порядки, назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота". Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут.

Мы вернем свой город! Это ненадолго…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Северодонецка получили команду отходить из города на новые, более укрепленные позиции - Гайдай. ВИДЕО
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Топ комментарии
+21
В листопаді 2004-го року саме в Сєвєродонецьку пройшов той чортовий з'їзд сєпарів. Я ні на що не намікаю, однак якби народ Донбасу не голосував за рашистських виродків всі останні 15 років, то зараз би в Сєвєродонецьку були бази НАТО і місто розквітало, у населення була б робота і гідна зарплата.
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25.06.2022 20:04
+7
Вроде и безобидная галочка в бюллетене - а какие далекоидущие последствия.
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25.06.2022 20:22
+6
Цивільні не цивільні перед відходом треба все мінувати, закладати вибухівку з осколками з дистанційним підривом, вони не повинні захоплювати ніякого майна в цілому виді бо вони не зупиняться доки не розграбують всю Україну. При нашому відході має залишатись випалена земля, не повинно залишатись ні будинків де рашисти потім живуть, ні майна на якому вони потім заробляють, скажіть зєлі нехай поверне ті мільйони мін що він перед війною утилізував.
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25.06.2022 20:28
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В каких городах есть исторические ценности, музеи, книги - оцифровывайте их, пожалуйста... подробно снимайте на видео
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25.06.2022 20:03 Ответить
Логично. Библиотечные фонды рф давно оцифрованы (раритеты "микрофильнованы") и спрятаны на Урале под Ямантау. Видимо понимают чем всё может закончится для рассеи.
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25.06.2022 20:15 Ответить
В листопаді 2004-го року саме в Сєвєродонецьку пройшов той чортовий з'їзд сєпарів. Я ні на що не намікаю, однак якби народ Донбасу не голосував за рашистських виродків всі останні 15 років, то зараз би в Сєвєродонецьку були бази НАТО і місто розквітало, у населення була б робота і гідна зарплата.
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25.06.2022 20:04 Ответить
Що з них взяти...русскагаварящіі...
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25.06.2022 20:16 Ответить
Вроде и безобидная галочка в бюллетене - а какие далекоидущие последствия.
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25.06.2022 20:22 Ответить
Вата паталогічно не розуміє та не сприймає відповідальності за свої рішення або бездіяльність.
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25.06.2022 21:51 Ответить
Не зря якутский шаман Габышев путлера демоном назвал.Только демон может ради имперских амбиций уничтожать города и убивать мирных жителей десятками тысяч.
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25.06.2022 20:06 Ответить
Гайдай приступает к защите очередного города.
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25.06.2022 20:06 Ответить
А его и не отдавали именно из-за этого. Политика - не отдавать ***** города целыми, как Херсон и Мелитополь, отдавать только в состоянии Мариуполя.
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25.06.2022 20:10 Ответить
дінамичний відступ ...
коордінована оборона.... - буби на вас нема - він би 4ю повесткою все розвів - як і не було...
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25.06.2022 20:14 Ответить
Сєверодонецьк це рішення тактики і стратегії, не мотивація, не зброя, не захисники. Тільки командири з їх баченням війни. Втрати,полон все на їх совісті. Тримайтесь і бережіть себе
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25.06.2022 20:19 Ответить
Цивільні не цивільні перед відходом треба все мінувати, закладати вибухівку з осколками з дистанційним підривом, вони не повинні захоплювати ніякого майна в цілому виді бо вони не зупиняться доки не розграбують всю Україну. При нашому відході має залишатись випалена земля, не повинно залишатись ні будинків де рашисти потім живуть, ні майна на якому вони потім заробляють, скажіть зєлі нехай поверне ті мільйони мін що він перед війною утилізував.
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25.06.2022 20:28 Ответить
меня интересуют только жизни наших воинов. если им удалось с минимальными потерями выйти, это уже успех.
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25.06.2022 20:52 Ответить
Все нормально! Это же позитивная новость, о чем он? Разрушенный город куда менее приспособлен к обороне и его проще захватить назад. Если бы он был разрушен на 5%, то это вызвало бы огромную череду проблем и на первом месте из которых живой щит, притом под дулами автоматов они заставили бы мирных жителей сидеть в домах и прикрывать гаубицы, так и сделали бы.
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25.06.2022 21:22 Ответить
Что-то мне подсказывает, что 90% это откровенный ******. 40-50
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25.06.2022 21:27 Ответить
 
 