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Окупований росіянами Сєверодонецьк зруйнований на 90%, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

северодонецк,війна,руйнування,сєвєродонецьк,сєверодонецьк

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Гайдай зазначив: "Сєверодонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському.

Виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Рашисти встановлюють у місті свої порядки, призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту". Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть.

Ми повернемо своє місто! Це ненадовго…"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
В листопаді 2004-го року саме в Сєвєродонецьку пройшов той чортовий з'їзд сєпарів. Я ні на що не намікаю, однак якби народ Донбасу не голосував за рашистських виродків всі останні 15 років, то зараз би в Сєвєродонецьку були бази НАТО і місто розквітало, у населення була б робота і гідна зарплата.
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25.06.2022 20:04
+7
Вроде и безобидная галочка в бюллетене - а какие далекоидущие последствия.
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25.06.2022 20:22
+6
Цивільні не цивільні перед відходом треба все мінувати, закладати вибухівку з осколками з дистанційним підривом, вони не повинні захоплювати ніякого майна в цілому виді бо вони не зупиняться доки не розграбують всю Україну. При нашому відході має залишатись випалена земля, не повинно залишатись ні будинків де рашисти потім живуть, ні майна на якому вони потім заробляють, скажіть зєлі нехай поверне ті мільйони мін що він перед війною утилізував.
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25.06.2022 20:28
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В каких городах есть исторические ценности, музеи, книги - оцифровывайте их, пожалуйста... подробно снимайте на видео
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25.06.2022 20:03 Відповісти
Логично. Библиотечные фонды рф давно оцифрованы (раритеты "микрофильнованы") и спрятаны на Урале под Ямантау. Видимо понимают чем всё может закончится для рассеи.
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25.06.2022 20:15 Відповісти
В листопаді 2004-го року саме в Сєвєродонецьку пройшов той чортовий з'їзд сєпарів. Я ні на що не намікаю, однак якби народ Донбасу не голосував за рашистських виродків всі останні 15 років, то зараз би в Сєвєродонецьку були бази НАТО і місто розквітало, у населення була б робота і гідна зарплата.
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25.06.2022 20:04 Відповісти
Що з них взяти...русскагаварящіі...
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25.06.2022 20:16 Відповісти
Вроде и безобидная галочка в бюллетене - а какие далекоидущие последствия.
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25.06.2022 20:22 Відповісти
Вата паталогічно не розуміє та не сприймає відповідальності за свої рішення або бездіяльність.
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25.06.2022 21:51 Відповісти
Не зря якутский шаман Габышев путлера демоном назвал.Только демон может ради имперских амбиций уничтожать города и убивать мирных жителей десятками тысяч.
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25.06.2022 20:06 Відповісти
Гайдай приступает к защите очередного города.
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25.06.2022 20:06 Відповісти
А его и не отдавали именно из-за этого. Политика - не отдавать ***** города целыми, как Херсон и Мелитополь, отдавать только в состоянии Мариуполя.
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25.06.2022 20:10 Відповісти
дінамичний відступ ...
коордінована оборона.... - буби на вас нема - він би 4ю повесткою все розвів - як і не було...
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25.06.2022 20:14 Відповісти
Сєверодонецьк це рішення тактики і стратегії, не мотивація, не зброя, не захисники. Тільки командири з їх баченням війни. Втрати,полон все на їх совісті. Тримайтесь і бережіть себе
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25.06.2022 20:19 Відповісти
Цивільні не цивільні перед відходом треба все мінувати, закладати вибухівку з осколками з дистанційним підривом, вони не повинні захоплювати ніякого майна в цілому виді бо вони не зупиняться доки не розграбують всю Україну. При нашому відході має залишатись випалена земля, не повинно залишатись ні будинків де рашисти потім живуть, ні майна на якому вони потім заробляють, скажіть зєлі нехай поверне ті мільйони мін що він перед війною утилізував.
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25.06.2022 20:28 Відповісти
меня интересуют только жизни наших воинов. если им удалось с минимальными потерями выйти, это уже успех.
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25.06.2022 20:52 Відповісти
Все нормально! Это же позитивная новость, о чем он? Разрушенный город куда менее приспособлен к обороне и его проще захватить назад. Если бы он был разрушен на 5%, то это вызвало бы огромную череду проблем и на первом месте из которых живой щит, притом под дулами автоматов они заставили бы мирных жителей сидеть в домах и прикрывать гаубицы, так и сделали бы.
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25.06.2022 21:22 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что 90% это откровенный ******. 40-50
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25.06.2022 21:27 Відповісти
 
 