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Конгресс США стремится объявить войну Путина геноцидом, - Foreign Policy

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дорога,війна,руїни

Группа американских законодателей представила проект резолюции, которой США признают российские военные преступления в Украине геноцидом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy.

"В пятницу двухпартийная группа американских законодателей предоставила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.

В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территории, захваченные Россией, отвечает критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".

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Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения жесткой позиции членов Палаты представителей или Сената.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине кроме военной помощи.

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Топ комментарии
+18
Геноцид 💯%
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25.06.2022 22:04
+11
сподіваюсь, (не дуже нАша) Рада вжЕ визнала війну хйла з Україною геноцидом..
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25.06.2022 22:09
+10
Это ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ ‼️ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПОСТОЯННО И НЕ ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА ,что рашисты ТЕРРОРИСТЫ ХУЖЕ ГИТЛЕРА
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25.06.2022 22:17
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Геноцид 💯%
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25.06.2022 22:04 Ответить
Это ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ ‼️ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПОСТОЯННО И НЕ ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА ,что рашисты ТЕРРОРИСТЫ ХУЖЕ ГИТЛЕРА
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25.06.2022 22:17 Ответить
А вдруг ***** обидится и не согласится встречаться с зеленским? А у зеленского к нему любовь
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25.06.2022 22:25 Ответить
І це буде справедливо. Наслідки не за горами!
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25.06.2022 22:08 Ответить
сподіваюсь, (не дуже нАша) Рада вжЕ визнала війну хйла з Україною геноцидом..
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25.06.2022 22:09 Ответить
А ***** оголосити війну вони не хочуть?
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25.06.2022 22:24 Ответить
Хто вони? Америка чи шо?
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26.06.2022 05:38 Ответить
Пагадітє, а шо скажєт на ето ісраіль? У них же холокост сама геноцидна подія всього людства і ніхто не має право з цим сперечатися.
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25.06.2022 22:25 Ответить
Визы им не давать❗
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26.06.2022 00:54 Ответить
Ты супер дерьмо а не Gut!!
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26.06.2022 02:41 Ответить
Не забываем лайкать саму тему, спасибо.
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25.06.2022 22:33 Ответить
Євросоюз і генасамблея ООН ще мають визнати касапію державою-терористом (або хоча би, як комісія закордонсправах Сенату США і, безсумнівно, згодом Держдеп - що касапія спонсорує тероризм); і це автоматично збільшить, підвищить лаптям висоту санкцій на постійній основі аж до повного розвалу московитської імперії. Само собою - і те, що касапія проводить геноцид стосовно України за ознакою громадянства.

Але, щоб таке сталось - потрібно, щоб попрацювали над цим наші дипломати, щоб переконали голосуючих осіб (владу відповідних країн).

Але ж наш головний дипломат... він досі хоче заглянути в очко *****, тому мети знищити ***** і його московщину - не ставить...
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25.06.2022 23:06 Ответить
лучше они бы их страной террористом признали. А то как-то стыдливо, всего лишь спонсором....
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26.06.2022 00:16 Ответить
Ну вы вроде как взрослый человек а такой ерунды не понимаете, если признать Россию государством -террористом тогда те страны которые ещё покупают в России газ и будут покупать какое-то время , эти страны тогда автоматически становятся государствами спонсорами терроризма , поэтому и признают Россию спонсором терроризма, а не государством террористом.
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26.06.2022 05:42 Ответить
якмога більше лайна на путіна - тим більше в росіян "патротізм", лайно - захищатиме лайно
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26.06.2022 02:44 Ответить
А то убивал в Ирпене,Буче, Бородянке? Смерть оккупантам!!!
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26.06.2022 02:45 Ответить
РаbZeя уже 500 лет воду мутитть на Шарике Земном
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26.06.2022 05:23 Ответить
Це добре.

Може нарешті прийдуть до того що всі члени режиму рф повинні бути страчені як у свій час гітлерівці.
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26.06.2022 08:33 Ответить
Прагне, але не робить, хоче, та не дає, намагється, але не виходить, робить усе можливе, але замало... ось така допомога, а в нас потихеньку землю відрізають, відрізають, відрізають... міста ********, в котли наших беруть, а ми ніііічого не можемо зробити, навіть там, де рашистів лишилося 30 людей, як на херсонщині...
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26.06.2022 11:43 Ответить
 
 