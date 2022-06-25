Конгресс США стремится объявить войну Путина геноцидом, - Foreign Policy
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа американских законодателей представила проект резолюции, которой США признают российские военные преступления в Украине геноцидом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Foreign Policy.
"В пятницу двухпартийная группа американских законодателей предоставила резолюцию, характеризующую действия России в Украине как акт геноцида.
В проекте резолюции утверждается, что зверства, совершенные российскими войсками в Украине, в том числе неизбирательные нападения на мирных жителей, прямые удары по роддомам и медицинским учреждениям, а также насильственное перемещение сотен тысяч украинцев в Россию и территории, захваченные Россией, отвечает критериям, изложенным в статье II конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него".
Отмечается, что резолюции Конгресса обычно используются законодателями для выражения жесткой позиции членов Палаты представителей или Сената.
Резолюция не имеет обязательной юридической силы, но является решительным сигналом осуждения действий России и свидетельствует о продолжающихся усилиях членов Конгресса по оказанию постоянной поддержки Украине кроме военной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Але, щоб таке сталось - потрібно, щоб попрацювали над цим наші дипломати, щоб переконали голосуючих осіб (владу відповідних країн).
Але ж наш головний дипломат... він досі хоче заглянути в очко *****, тому мети знищити ***** і його московщину - не ставить...
Може нарешті прийдуть до того що всі члени режиму рф повинні бути страчені як у свій час гітлерівці.