Конгрес США прагне оголосити війну Путіна геноцидом, - Foreign Policy

Група американських законодавців презентувала проєкт резолюції, якою США визнають російські військові злочини в Україні геноцидом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Foreign Policy

"У п'ятницю двопартійна група американських законодавців надала резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.

У проекті резолюції стверджується, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі невиборчі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

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Відзначається, що резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Палати представників або Сенату.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, але є рішучим сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу, що продовжуються, з надання постійної підтримки Україні крім військової допомоги.

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