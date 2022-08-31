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Конгрес США прагне оголосити війну Путіна геноцидом, - Foreign Policy

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дорога,війна,руїни

Група американських законодавців презентувала проєкт резолюції, якою США визнають російські військові злочини в Україні геноцидом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  видання Foreign Policy

"У п'ятницю двопартійна група американських законодавців надала резолюцію, що характеризує дії Росії в Україні як акт геноциду.

У проекті резолюції стверджується, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, у тому числі невиборчі напади на мирних жителів, прямі удари по пологових будинках та медичних установах, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців до Росії та території, захопленої Росією, відповідає критеріям, викладеним у статті II конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат Ірландії визнав дії РФ в Україні геноцидом. ДОКУМЕНТ

Відзначається, що резолюції Конгресу зазвичай використовуються законодавцями для вираження твердої позиції членів Палати представників або Сенату.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, але є рішучим сигналом засудження дій Росії і свідчить про зусилля членів Конгресу, що продовжуються, з надання постійної підтримки Україні крім військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін цілеспрямовано заохочує військових РФ до геноциду українців, - розвідка

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+18
Геноцид 💯%
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25.06.2022 22:04
+11
сподіваюсь, (не дуже нАша) Рада вжЕ визнала війну хйла з Україною геноцидом..
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25.06.2022 22:09
+10
Это ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ ‼️ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПОСТОЯННО И НЕ ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА ,что рашисты ТЕРРОРИСТЫ ХУЖЕ ГИТЛЕРА
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25.06.2022 22:17
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Геноцид 💯%
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25.06.2022 22:04 Відповісти
Это ОЧЕВИДНЫЙ ФАКТ ‼️ПОЧЕМУ ВЛАСТЬ НЕ ЗАЯВЛЯЕТ ПОСТОЯННО И НЕ ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ ОТ ВСЕГО МИРА ,что рашисты ТЕРРОРИСТЫ ХУЖЕ ГИТЛЕРА
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25.06.2022 22:17 Відповісти
А вдруг ***** обидится и не согласится встречаться с зеленским? А у зеленского к нему любовь
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25.06.2022 22:25 Відповісти
І це буде справедливо. Наслідки не за горами!
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25.06.2022 22:08 Відповісти
сподіваюсь, (не дуже нАша) Рада вжЕ визнала війну хйла з Україною геноцидом..
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25.06.2022 22:09 Відповісти
А ***** оголосити війну вони не хочуть?
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25.06.2022 22:24 Відповісти
Хто вони? Америка чи шо?
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26.06.2022 05:38 Відповісти
Пагадітє, а шо скажєт на ето ісраіль? У них же холокост сама геноцидна подія всього людства і ніхто не має право з цим сперечатися.
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25.06.2022 22:25 Відповісти
Визы им не давать❗
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26.06.2022 00:54 Відповісти
Ты супер дерьмо а не Gut!!
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26.06.2022 02:41 Відповісти
Не забываем лайкать саму тему, спасибо.
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25.06.2022 22:33 Відповісти
Євросоюз і генасамблея ООН ще мають визнати касапію державою-терористом (або хоча би, як комісія закордонсправах Сенату США і, безсумнівно, згодом Держдеп - що касапія спонсорує тероризм); і це автоматично збільшить, підвищить лаптям висоту санкцій на постійній основі аж до повного розвалу московитської імперії. Само собою - і те, що касапія проводить геноцид стосовно України за ознакою громадянства.

Але, щоб таке сталось - потрібно, щоб попрацювали над цим наші дипломати, щоб переконали голосуючих осіб (владу відповідних країн).

Але ж наш головний дипломат... він досі хоче заглянути в очко *****, тому мети знищити ***** і його московщину - не ставить...
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25.06.2022 23:06 Відповісти
лучше они бы их страной террористом признали. А то как-то стыдливо, всего лишь спонсором....
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26.06.2022 00:16 Відповісти
Ну вы вроде как взрослый человек а такой ерунды не понимаете, если признать Россию государством -террористом тогда те страны которые ещё покупают в России газ и будут покупать какое-то время , эти страны тогда автоматически становятся государствами спонсорами терроризма , поэтому и признают Россию спонсором терроризма, а не государством террористом.
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26.06.2022 05:42 Відповісти
якмога більше лайна на путіна - тим більше в росіян "патротізм", лайно - захищатиме лайно
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26.06.2022 02:44 Відповісти
А то убивал в Ирпене,Буче, Бородянке? Смерть оккупантам!!!
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26.06.2022 02:45 Відповісти
РаbZeя уже 500 лет воду мутитть на Шарике Земном
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26.06.2022 05:23 Відповісти
Це добре.

Може нарешті прийдуть до того що всі члени режиму рф повинні бути страчені як у свій час гітлерівці.
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26.06.2022 08:33 Відповісти
Прагне, але не робить, хоче, та не дає, намагється, але не виходить, робить усе можливе, але замало... ось така допомога, а в нас потихеньку землю відрізають, відрізають, відрізають... міста ********, в котли наших беруть, а ми ніііічого не можемо зробити, навіть там, де рашистів лишилося 30 людей, як на херсонщині...
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26.06.2022 11:43 Відповісти
 
 