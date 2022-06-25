РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4084 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
3 064 9
война (46696) оккупация (9502) похищение (1659) Херсонщина (3495)

Оккупанты похитили главу Станиславской громады на Херсонщине Самойленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

іван,самойленко

Российские военные похитили председателя Станиславской громады Ивана Самойленко.

Эту информацию Суспільному подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Самойленко сообщал, что военные РФ забрали у него телефон и "проверяли" его в течение 11 суток. До 23 июня глава громады был на связи и исполнял свои обязанности.

Сейчас место его нахождения неизвестно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ССО вместе с артиллерией уничтожили на Донетчине колонну РСЗО "Ураган" рашистов. ВИДЕО

Отметим, что Самойленко регулярно писал в фейсбуке о жизни своей громады в оккупации, последнее сообщение датировано 23 июня.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
‼️‼️‼️ПРО »велику руцьку» КУЛЬТУРУ

#Телебачення_Торонто #війна«М*нду до жопи раздєрут»: ВЄЛІКІЙ РУССКІЙ ПОЕТ ЛЄРМОНТОВ ОСПІВУВАВ ГРУПОВЕ ЗҐВАЛТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМИ

https://youtu.be/zSQV8ZYFJfw

Засновник російського спецназу, оспівувач групового зґвалтування і просто велікій русскій письменник. Це все - Міхаіл Лєрмонтов. У ранній період творчості Лєрмонтов був юнкером і написав брутальну поему "Уланша", у якій описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Після цього тексту хочеться помитися і ще порозмірковувати про великий гуманізм російської літератури, яка "не може виховувати вбивць та ґвалтівників". А щоб краще зрозуміти етичне провалля, у яке поринув Лєрмонтов, ми поспілкувались з літературознавцем Ростиславом Семківим. Він розповів, що Лєрмонтов - доволі симптоматична постать в російській літературі.

25.06.2022 21:24
показать весь комментарий
25.06.2022 22:36 Ответить
От суки драні,все їм не йметься!
показать весь комментарий
25.06.2022 22:36 Ответить
Цi викрадання будуть нескiнченi, якщо на вiйськових мiняти. Влада - дурна.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:45 Ответить
Ти хоч розумієш навіщо їх викрадають? Чи ти думаєш, що це перший голова ОТГ?, що всіх поміняли?, що це не тільки голови ОТГ, а і прості громадяни з різних причин? ти думаш,що всі тортури про які ти чув тільки для військових?
показать весь комментарий
25.06.2022 22:59 Ответить
Реєстрація 04 червня 2022.

Де раніше був?
показать весь комментарий
26.06.2022 00:28 Ответить
Це просто жах…, жити и чекати коли прийдуть за тобою…. Відчувати себе абсолютно беззахисним, робити спроби, хоч якось допомогти. Життя зупинилось…
не визначеність… і на данний час щоденні зусилля над собою, щоб не втратити надію, надію на спокійне життя у вільній, суверенній Україні.
показать весь комментарий
25.06.2022 22:53 Ответить
Всех крадут бывших и действующих мэров, глав администраций, глав громад. Но почему-то не трогают действующего мэра Херсона Колыхаева.
показать весь комментарий
25.06.2022 23:43 Ответить
Во времена мавзолейной ливарюции чЛєніна 7 ноября 1917 вождь мирового говна даже Временноє правітельство арестовал....и их родствєніков...
показать весь комментарий
26.06.2022 05:05 Ответить
Скільки за це було викрадено місцевих царьків на росії?

Жодного? І на кого ви його будете вимінювати? На пілота? Ви ідіоти.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:24 Ответить
 
 