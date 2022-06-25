Окупанти викрали голову Станіславської громади на Херсонщині Самойленка

Російські військові викрали голову Станіславської громади Івана Самойленка.

Цю інформацію Суспільному підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Самойленко повідомляв, що військові РФ забрали у нього телефон і "перевіряли" його протягом 11 діб. До 23 червня голова громади був на зв'язку і виконував свої обов'язки.

Зараз місце його перебування невідоме.

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Зазначимо, що Самойленко регулярно писав у фейсбуці про життя своєї громади в окупації, останній допис датований 23 червня.