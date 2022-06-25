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Окупанти викрали голову Станіславської громади на Херсонщині Самойленка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іван,самойленко

Російські військові викрали голову Станіславської громади Івана Самойленка.

Цю інформацію Суспільному підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Самойленко повідомляв, що військові РФ забрали у нього телефон і "перевіряли" його протягом 11 діб. До 23 червня голова громади був на зв'язку і виконував свої обов'язки.

Зараз місце його перебування невідоме.

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Зазначимо, що Самойленко регулярно писав у фейсбуці про життя своєї громади в окупації, останній допис датований 23 червня.

Автор: Анна Судак
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#Телебачення_Торонто #війна«М*нду до жопи раздєрут»: ВЄЛІКІЙ РУССКІЙ ПОЕТ ЛЄРМОНТОВ ОСПІВУВАВ ГРУПОВЕ ЗҐВАЛТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМИ

https://youtu.be/zSQV8ZYFJfw

Засновник російського спецназу, оспівувач групового зґвалтування і просто велікій русскій письменник. Це все - Міхаіл Лєрмонтов. У ранній період творчості Лєрмонтов був юнкером і написав брутальну поему "Уланша", у якій описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Після цього тексту хочеться помитися і ще порозмірковувати про великий гуманізм російської літератури, яка "не може виховувати вбивць та ґвалтівників". А щоб краще зрозуміти етичне провалля, у яке поринув Лєрмонтов, ми поспілкувались з літературознавцем Ростиславом Семківим. Він розповів, що Лєрмонтов - доволі симптоматична постать в російській літературі.

25.06.2022 21:24
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25.06.2022 22:36 Відповісти
От суки драні,все їм не йметься!
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25.06.2022 22:36 Відповісти
Цi викрадання будуть нескiнченi, якщо на вiйськових мiняти. Влада - дурна.
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25.06.2022 22:45 Відповісти
Ти хоч розумієш навіщо їх викрадають? Чи ти думаєш, що це перший голова ОТГ?, що всіх поміняли?, що це не тільки голови ОТГ, а і прості громадяни з різних причин? ти думаш,що всі тортури про які ти чув тільки для військових?
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25.06.2022 22:59 Відповісти
Реєстрація 04 червня 2022.

Де раніше був?
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26.06.2022 00:28 Відповісти
Це просто жах…, жити и чекати коли прийдуть за тобою…. Відчувати себе абсолютно беззахисним, робити спроби, хоч якось допомогти. Життя зупинилось…
не визначеність… і на данний час щоденні зусилля над собою, щоб не втратити надію, надію на спокійне життя у вільній, суверенній Україні.
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25.06.2022 22:53 Відповісти
Всех крадут бывших и действующих мэров, глав администраций, глав громад. Но почему-то не трогают действующего мэра Херсона Колыхаева.
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25.06.2022 23:43 Відповісти
Во времена мавзолейной ливарюции чЛєніна 7 ноября 1917 вождь мирового говна даже Временноє правітельство арестовал....и их родствєніков...
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26.06.2022 05:05 Відповісти
Скільки за це було викрадено місцевих царьків на росії?

Жодного? І на кого ви його будете вимінювати? На пілота? Ви ідіоти.
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26.06.2022 08:24 Відповісти
 
 