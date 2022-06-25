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Окупанти викрали голову Станіславської громади на Херсонщині Самойленка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військові викрали голову Станіславської громади Івана Самойленка.
Цю інформацію Суспільному підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Самойленко повідомляв, що військові РФ забрали у нього телефон і "перевіряли" його протягом 11 діб. До 23 червня голова громади був на зв'язку і виконував свої обов'язки.
Зараз місце його перебування невідоме.
Зазначимо, що Самойленко регулярно писав у фейсбуці про життя своєї громади в окупації, останній допис датований 23 червня.
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#Телебачення_Торонто #війна«М*нду до жопи раздєрут»: ВЄЛІКІЙ РУССКІЙ ПОЕТ ЛЄРМОНТОВ ОСПІВУВАВ ГРУПОВЕ ЗҐВАЛТУВАННЯ ВІЙСЬКОВИМИ
https://youtu.be/zSQV8ZYFJfw
Засновник російського спецназу, оспівувач групового зґвалтування і просто велікій русскій письменник. Це все - Міхаіл Лєрмонтов. У ранній період творчості Лєрмонтов був юнкером і написав брутальну поему "Уланша", у якій описав групове зґвалтування дівчини своїми колегами зі служби. Після цього тексту хочеться помитися і ще порозмірковувати про великий гуманізм російської літератури, яка "не може виховувати вбивць та ґвалтівників". А щоб краще зрозуміти етичне провалля, у яке поринув Лєрмонтов, ми поспілкувались з літературознавцем Ростиславом Семківим. Він розповів, що Лєрмонтов - доволі симптоматична постать в російській літературі.
25.06.2022 21:24
Де раніше був?
не визначеність… і на данний час щоденні зусилля над собою, щоб не втратити надію, надію на спокійне життя у вільній, суверенній Україні.
Жодного? І на кого ви його будете вимінювати? На пілота? Ви ідіоти.