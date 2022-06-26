В Киеве прогремели четыре взрыва
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Утром 26 июня в Киеве раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
В столице раздались четыре взрыва.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5:47.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев имеет эффективную ПВО, однако угроза массированного ракетного удара существует, - Павлюк
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Кацапы ракавая опухоль планеты Земля,животные *****.
"Прибув до в/ч молодий командир роти Прийняв у старого роту Під кінець старий ротний виймає три конверти пронумеровані і подає новому:
- Коли задовбуть на службі - розпечатуй по черзі!
Пройшло півроку "Дємбеля напилися вигнали з парку "Урал" і поїхали "шукать на задницю пригод" Сталося ДТП Викликають ротного "на килим" Той згадав про конверти Розпечатує а там написано: "Вали все на старого ротного - погано солдат виховував!" Скористався Вилаяли та й по тому!
Через півроку - знову НП Він спокійно розпечатує другий конверт Там написано: "ВАли на недосвідченість і брак досвіду!" Вилаяли "виговорєшник" вліпили і "простили"
Через деякий час - знову НП Але ротний спокійний - "У мене ж є ще третій конверт!" Відкриває - а там написано: "Готуй наступнику три конверти!"
"Блазень" два конверти вже використав А після 24 лютого мабуть і третій розпечатав Але діваться нема куди - яйця до крісла цвяхами прибили! От і "мекає" знову з папірця "патріотичні спічі"!
4 ч
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Висновок невтішний: Ze капітулює.