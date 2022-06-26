РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14977 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
44 051 46
взрыв (6102) война (46696) Киев (24533)

В Киеве прогремели четыре взрыва

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

Утром 26 июня в Киеве раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

В столице раздались четыре взрыва.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5:47.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев имеет эффективную ПВО, однако угроза массированного ракетного удара существует, - Павлюк
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Зеля ж казав що Порошенко наживається на війна, от приберемо Пороха і війна закінчиться, Пороха прибрали і війна стала в сотні разів маштабнішою
показать весь комментарий
26.06.2022 07:03
+24
Зе хотів би капітулювати ще з першого дня, але Украіна тримається не на кварталівському малоросу, а на армії, а армія нах посилає Моніку з її планом капітуляції
показать весь комментарий
26.06.2022 07:17
+23
Всі вже забули а я нагадаю, що в погоні за порошенко, рашистські повії із гбр конфіскували у підрозділі ЗСУ, ключові запчастини до ракетного комплексу с300. В результаті чого, цілий полк ппо/про став металобрухтом. Ще раз: підчас війни, рашистскі колаборанти роззброюють військових! А ви питаєте чому не працює про. От тому воно не працює, що країною керують гниди!
показать весь комментарий
26.06.2022 07:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У житловому будинку? Що ти там куриш?
показать весь комментарий
26.06.2022 07:08 Ответить
Наче в повітрі були. ППО?
показать весь комментарий
26.06.2022 06:51 Ответить
Скоро дізнаємось
показать весь комментарий
26.06.2022 06:57 Ответить
По заводу Артема по ходу.
показать весь комментарий
26.06.2022 06:57 Ответить
Разбудили взрывы. ПВО не слыща
показать весь комментарий
26.06.2022 06:59 Ответить
самолётик шумел....
показать весь комментарий
26.06.2022 07:00 Ответить
Скоріше не літак ,а свист балістичної ракети,літак би сбили , наша пво все ж молодці
показать весь комментарий
26.06.2022 07:06 Ответить
Саме літак, було чутно
показать весь комментарий
26.06.2022 07:09 Ответить
Крилата ракета гудить як літак. Не пиши муйню, по звуку крилата скоріше за калібр, бо ті Х летять і гудять як гівно.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:20 Ответить
дитё... они тихо летят....
показать весь комментарий
26.06.2022 07:23 Ответить
Сотри свой коммент и не позорься.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:38 Ответить
ракета Гуде як скажена Моїй тітці над будинком пролітала. Потім влада повідомила, що то був калібр.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:09 Ответить
самолёт... сверхзвуковой... наш ... сбивает ракеты....если получится....
показать весь комментарий
26.06.2022 07:21 Ответить
З літака також можна ворожі ракети збивати
показать весь комментарий
26.06.2022 07:24 Ответить
не а ... ракеты так не шумят...
показать весь комментарий
26.06.2022 07:25 Ответить
Коли рашисти єпашили дврз, над моїм домом пролітало дві ракети. Звук такий самий як від винищувача.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:10 Ответить
Воистину так! Неопытный человек и не отличит некоторые ракеты от самолета.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:42 Ответить
в рот , рАссеяян....фашистов.
показать весь комментарий
26.06.2022 06:59 Ответить
За две щеки.
Кацапы ракавая опухоль планеты Земля,животные *****.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:22 Ответить
Зеля ж казав що Порошенко наживається на війна, от приберемо Пороха і війна закінчиться, Пороха прибрали і війна стала в сотні разів маштабнішою
показать весь комментарий
26.06.2022 07:03 Ответить
Що "Блазню" на папірці написали - те він і прочитав перед виборами Анекдот про "три конверти" не чув?
"Прибув до в/ч молодий командир роти Прийняв у старого роту Під кінець старий ротний виймає три конверти пронумеровані і подає новому:
- Коли задовбуть на службі - розпечатуй по черзі!
Пройшло півроку "Дємбеля напилися вигнали з парку "Урал" і поїхали "шукать на задницю пригод" Сталося ДТП Викликають ротного "на килим" Той згадав про конверти Розпечатує а там написано: "Вали все на старого ротного - погано солдат виховував!" Скористався Вилаяли та й по тому!
Через півроку - знову НП Він спокійно розпечатує другий конверт Там написано: "ВАли на недосвідченість і брак досвіду!" Вилаяли "виговорєшник" вліпили і "простили"
Через деякий час - знову НП Але ротний спокійний - "У мене ж є ще третій конверт!" Відкриває - а там написано: "Готуй наступнику три конверти!"
"Блазень" два конверти вже використав А після 24 лютого мабуть і третій розпечатав Але діваться нема куди - яйця до крісла цвяхами прибили! От і "мекає" знову з папірця "патріотичні спічі"!
показать весь комментарий
26.06.2022 07:18 Ответить
як то кажуть - не рий яму іншому.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:12 Ответить
Кіт Вчений@TedTeddycat·

4 ч

1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze

Висновок невтішний: Ze капітулює.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:11 Ответить
Зе хотів би капітулювати ще з першого дня, але Украіна тримається не на кварталівському малоросу, а на армії, а армія нах посилає Моніку з її планом капітуляції
показать весь комментарий
26.06.2022 07:17 Ответить
Армия обливается кровью без оружия.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:06 Ответить
Ну нехай спробує. Швидше на ліхтарі повисне в компанії з дєрьмаками,жоквами,агрохіміями та татаровими.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:19 Ответить
Пляшка в кацапській дупі ніколи не закінчується.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:21 Ответить
У цапів ракет з часів СРСР ракет ще купа
показать весь комментарий
26.06.2022 07:24 Ответить
В трикутнику Президент Армія Народ найслабша ланка Президент Яневтік (Дерьмак)!!
показать весь комментарий
26.06.2022 07:17 Ответить
Добре що тебе ніхто не знає.
показать весь комментарий
26.06.2022 07:21 Ответить
Всі вже забули а я нагадаю, що в погоні за порошенко, рашистські повії із гбр конфіскували у підрозділі ЗСУ, ключові запчастини до ракетного комплексу с300. В результаті чого, цілий полк ппо/про став металобрухтом. Ще раз: підчас війни, рашистскі колаборанти роззброюють військових! А ви питаєте чому не працює про. От тому воно не працює, що країною керують гниди!
показать весь комментарий
26.06.2022 07:22 Ответить
питання до наших горе військових - якого хріна вони віддають клістрони - військове обладнання!!! якимось повіям?!
показать весь комментарий
26.06.2022 07:48 Ответить
їх ще місяць назад повернули
показать весь комментарий
26.06.2022 07:54 Ответить
Дійсно повернули МІСЯЦЬ назад. Війна вже йшла, а повернув Залужний через суд. Отаке.
показать весь комментарий
26.06.2022 11:22 Ответить
Вам з-під прапору ОАЕ все добре видно?
показать весь комментарий
26.06.2022 07:38 Ответить
Де бачиш? На дні стакана?
показать весь комментарий
26.06.2022 07:39 Ответить
Крємлєботи, опезежешники, шарій-овці, "ето всЬО старая и постная ..йня".
показать весь комментарий
26.06.2022 07:47 Ответить
войну надо переносить на территорию раши. как сделали чеченцы когда то. но с уродцами во власти это вряд ли возможно.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:49 Ответить
Хмырь мавзолейный назначил генерала Суровикина новым начальников войны против Украины...потому и обстрелы...
показать весь комментарий
26.06.2022 09:49 Ответить
 
 