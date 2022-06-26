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У Києві пролунало чотири вибухи

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київ

Вранці 26 червня в Києві пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

У столиці пролунало чотири вибухи.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 5:47.

Також читайте: Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару наразі існує, - Павлюк

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Зеля ж казав що Порошенко наживається на війна, от приберемо Пороха і війна закінчиться, Пороха прибрали і війна стала в сотні разів маштабнішою
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26.06.2022 07:03
+24
Зе хотів би капітулювати ще з першого дня, але Украіна тримається не на кварталівському малоросу, а на армії, а армія нах посилає Моніку з її планом капітуляції
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26.06.2022 07:17
+23
Всі вже забули а я нагадаю, що в погоні за порошенко, рашистські повії із гбр конфіскували у підрозділі ЗСУ, ключові запчастини до ракетного комплексу с300. В результаті чого, цілий полк ппо/про став металобрухтом. Ще раз: підчас війни, рашистскі колаборанти роззброюють військових! А ви питаєте чому не працює про. От тому воно не працює, що країною керують гниди!
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26.06.2022 07:22
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У житловому будинку? Що ти там куриш?
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26.06.2022 07:08 Відповісти
Наче в повітрі були. ППО?
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26.06.2022 06:51 Відповісти
Скоро дізнаємось
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26.06.2022 06:57 Відповісти
По заводу Артема по ходу.
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26.06.2022 06:57 Відповісти
Разбудили взрывы. ПВО не слыща
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26.06.2022 06:59 Відповісти
самолётик шумел....
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26.06.2022 07:00 Відповісти
Скоріше не літак ,а свист балістичної ракети,літак би сбили , наша пво все ж молодці
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26.06.2022 07:06 Відповісти
Саме літак, було чутно
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26.06.2022 07:09 Відповісти
Крилата ракета гудить як літак. Не пиши муйню, по звуку крилата скоріше за калібр, бо ті Х летять і гудять як гівно.
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26.06.2022 07:20 Відповісти
дитё... они тихо летят....
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26.06.2022 07:23 Відповісти
Сотри свой коммент и не позорься.
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26.06.2022 07:38 Відповісти
ракета Гуде як скажена Моїй тітці над будинком пролітала. Потім влада повідомила, що то був калібр.
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26.06.2022 08:09 Відповісти
самолёт... сверхзвуковой... наш ... сбивает ракеты....если получится....
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26.06.2022 07:21 Відповісти
З літака також можна ворожі ракети збивати
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26.06.2022 07:24 Відповісти
не а ... ракеты так не шумят...
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26.06.2022 07:25 Відповісти
Коли рашисти єпашили дврз, над моїм домом пролітало дві ракети. Звук такий самий як від винищувача.
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26.06.2022 07:10 Відповісти
Воистину так! Неопытный человек и не отличит некоторые ракеты от самолета.
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26.06.2022 08:42 Відповісти
в рот , рАссеяян....фашистов.
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26.06.2022 06:59 Відповісти
За две щеки.
Кацапы ракавая опухоль планеты Земля,животные *****.
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26.06.2022 07:22 Відповісти
Зеля ж казав що Порошенко наживається на війна, от приберемо Пороха і війна закінчиться, Пороха прибрали і війна стала в сотні разів маштабнішою
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26.06.2022 07:03 Відповісти
Що "Блазню" на папірці написали - те він і прочитав перед виборами Анекдот про "три конверти" не чув?
"Прибув до в/ч молодий командир роти Прийняв у старого роту Під кінець старий ротний виймає три конверти пронумеровані і подає новому:
- Коли задовбуть на службі - розпечатуй по черзі!
Пройшло півроку "Дємбеля напилися вигнали з парку "Урал" і поїхали "шукать на задницю пригод" Сталося ДТП Викликають ротного "на килим" Той згадав про конверти Розпечатує а там написано: "Вали все на старого ротного - погано солдат виховував!" Скористався Вилаяли та й по тому!
Через півроку - знову НП Він спокійно розпечатує другий конверт Там написано: "ВАли на недосвідченість і брак досвіду!" Вилаяли "виговорєшник" вліпили і "простили"
Через деякий час - знову НП Але ротний спокійний - "У мене ж є ще третій конверт!" Відкриває - а там написано: "Готуй наступнику три конверти!"
"Блазень" два конверти вже використав А після 24 лютого мабуть і третій розпечатав Але діваться нема куди - яйця до крісла цвяхами прибили! От і "мекає" знову з папірця "патріотичні спічі"!
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26.06.2022 07:18 Відповісти
як то кажуть - не рий яму іншому.
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26.06.2022 08:12 Відповісти
Кіт Вчений@TedTeddycat·

4 ч

1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze

Висновок невтішний: Ze капітулює.
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26.06.2022 07:11 Відповісти
Зе хотів би капітулювати ще з першого дня, але Украіна тримається не на кварталівському малоросу, а на армії, а армія нах посилає Моніку з її планом капітуляції
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26.06.2022 07:17 Відповісти
Армия обливается кровью без оружия.
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26.06.2022 08:06 Відповісти
Ну нехай спробує. Швидше на ліхтарі повисне в компанії з дєрьмаками,жоквами,агрохіміями та татаровими.
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26.06.2022 07:19 Відповісти
Пляшка в кацапській дупі ніколи не закінчується.
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26.06.2022 07:21 Відповісти
У цапів ракет з часів СРСР ракет ще купа
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26.06.2022 07:24 Відповісти
В трикутнику Президент Армія Народ найслабша ланка Президент Яневтік (Дерьмак)!!
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26.06.2022 07:17 Відповісти
Добре що тебе ніхто не знає.
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26.06.2022 07:21 Відповісти
Всі вже забули а я нагадаю, що в погоні за порошенко, рашистські повії із гбр конфіскували у підрозділі ЗСУ, ключові запчастини до ракетного комплексу с300. В результаті чого, цілий полк ппо/про став металобрухтом. Ще раз: підчас війни, рашистскі колаборанти роззброюють військових! А ви питаєте чому не працює про. От тому воно не працює, що країною керують гниди!
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26.06.2022 07:22 Відповісти
питання до наших горе військових - якого хріна вони віддають клістрони - військове обладнання!!! якимось повіям?!
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26.06.2022 07:48 Відповісти
їх ще місяць назад повернули
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26.06.2022 07:54 Відповісти
Дійсно повернули МІСЯЦЬ назад. Війна вже йшла, а повернув Залужний через суд. Отаке.
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26.06.2022 11:22 Відповісти
Вам з-під прапору ОАЕ все добре видно?
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26.06.2022 07:38 Відповісти
Де бачиш? На дні стакана?
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26.06.2022 07:39 Відповісти
Крємлєботи, опезежешники, шарій-овці, "ето всЬО старая и постная ..йня".
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26.06.2022 07:47 Відповісти
войну надо переносить на территорию раши. как сделали чеченцы когда то. но с уродцами во власти это вряд ли возможно.
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26.06.2022 08:49 Відповісти
Хмырь мавзолейный назначил генерала Суровикина новым начальников войны против Украины...потому и обстрелы...
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26.06.2022 09:49 Відповісти
 
 