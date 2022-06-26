Взрывы прозвучали в Шевченковском районе Киева, - Кличко

В Киеве утром 26 июня прогремело несколько взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о нескольких взрывах в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей", - говорится в сообщении.

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