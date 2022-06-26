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Взрывы прозвучали в Шевченковском районе Киева, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

В Киеве утром 26 июня прогремело несколько взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о нескольких взрывах в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей", - говорится в сообщении.

Читайте: В Киеве прогремели четыре взрыва
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Топ комментарии
+36
Так якраз ППО куплене за гроші Пороха і збила частину ракет, от якби квратал хоча б державні кошти не закатував в асфальт тоді б могли б збіити всі ракети
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26.06.2022 07:28
+30
Візьміть інші ППО, які поставив Боневтік і Беня. Яку б справу для вас тупих не зробила людина, вам все не так. Просто того, що є мало, бо маса під крики "зробимо себе ще разом" садила мільярдні ліси, будувала президентські університети, будувала мости, дороги, ремонтувала школи і навіть закупали смартфони для пенсіонерів, відпочивали по Буковелях, Трускавцях, Оманах, шашдиках і не думали, що потрібно оборонятися, бо поруч чекає на помилки ворог? А якщо серйозно, то не всі ракети збиває система ППО, є такі що вона їх і не бачить. Якщо заспускаються з-під носа, наприклад з Білорусі - то вони половина непомітні.
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26.06.2022 07:31
+26
У меня только один вопрос - "наш" наиглавнейший вообще-то думает отвечать на обстрелы уже освобожденных территорий или боится что самозванец нападет????! Каждый день гибнут люди, разрушается инфраструктура а в ответ тишина!!!! У нас ведь достаточно сил и техники на данном направлении чтобы дать пиндюлей бульбашам.
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26.06.2022 07:24
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Vendetta for the Saint@__mr_M_



пушкіни та лєрмонтови летять
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26.06.2022 07:19 Ответить
Вот и по Киеву гасят суки❗Бесятся падлы. Возможно это типа ответ за атаки химарсами☝💥
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26.06.2022 07:21 Ответить
ага, походу здохло купу офіцерів, чи ще щось...
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26.06.2022 08:40 Ответить
Два кільця ППО говорили вони.
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26.06.2022 07:22 Ответить
В Киеве есть несколько систем противовоздушной обороны, работающих с помощью искусственного интеллекта. Они могут определять траекторию полетов ракет и авиации и работать на опережение. Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире национального телемарафона, таким искусственным интеллектом наделены не все киевские системы ПВО, но они есть. © https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1210011-nebo-nad-kievom-zashchishchajut-pvo-s-iskusstvennym-intellektom
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26.06.2022 07:24 Ответить
Очередное трепло. Обложились какими-то советниками,что грязью. Что они там все советуют?
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26.06.2022 07:28 Ответить
Если Клычко трепло, то ты со всеми своими коментами говно.
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26.06.2022 07:36 Ответить
Какой Клычко? Ты пьяный уже с утра? Дебил.
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26.06.2022 07:45 Ответить
Если стреляют из х-22 с самолета на таком расстоянии или искандеры летят, то их может сбить только американская ПРО с кораблей (целая система) с некоторым шансом и может быть ядерными ракетами в атмосфере сжигать электронику. Слишком быстро летят эти ракеты. Х-22 неточная, искандер требует готовой фотографии для точного попадания, без нее он тоже неточный. Ракеты мощные, но у х-22 нету такой прочности, чтобы взорваться через некоторое время, то есть будет бабовна, но здание обрушить ей сложнее, чем тем же калибром по Николаевской административке.
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26.06.2022 08:16 Ответить
Навіть сирени не було чути. Бардак.
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26.06.2022 07:25 Ответить
Була сирена і попередження.
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26.06.2022 07:27 Ответить
Спробуй вуха прочистити. Якщо не допомагає, то до отоларинголога треба.
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26.06.2022 07:48 Ответить
сірена в Київі була о 5 десь коли і близько нічого не було
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26.06.2022 07:28 Ответить
Ах,додаток. Це все змінює.
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26.06.2022 07:49 Ответить
Була. Хвилин за 10 до вибухів. Але дуже далеко і тихо. Як, правило, раніше звучала голосно і з кількох місць одразу. Можливо, через те, що блокпости порозбивали. В березні над блокпостами на перехрестях відповідні ретранслятори сирен висіли
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26.06.2022 07:41 Ответить
Можливо час від часу сирени виходять з ладу. Біля мене 4 чути. Вмикаються одна за одною. Це точно не ретранслятори, бо тоді було б одночасно.
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26.06.2022 08:19 Ответить
Сирена в Києві була - я прокинувся від сирени 😠
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26.06.2022 09:46 Ответить
Бардак в твоїй голові , чоловіче !!
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26.06.2022 09:54 Ответить
Випустили 14, долетіло 4. Над нами збили кілька штук. Все ок з ПВО. Це ж не ПРО.
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26.06.2022 07:39 Ответить
пишуть, стартонули ті ракети з-під Херсона https://t.me/kievreal1/24414
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26.06.2022 07:50 Ответить
Презеденте де ж українська "показуха"?
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26.06.2022 07:22 Ответить
Він не з дивану пише. Куй це ти.
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26.06.2022 08:04 Ответить
За попередніми даними по київській області в Києву було випущено 14 (!) ракет.Гончаренко
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26.06.2022 07:22 Ответить
давайте дочекаємось офіційної інформації. бо Гончаренко багато чого може понарозказувати. він веселий парень
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26.06.2022 07:26 Ответить
Він каже те, що є.
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26.06.2022 08:20 Ответить
У меня только один вопрос - "наш" наиглавнейший вообще-то думает отвечать на обстрелы уже освобожденных территорий или боится что самозванец нападет????! Каждый день гибнут люди, разрушается инфраструктура а в ответ тишина!!!! У нас ведь достаточно сил и техники на данном направлении чтобы дать пиндюлей бульбашам.
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26.06.2022 07:24 Ответить
І дати привід білорусам розпочати бойові дії з Україною? Саме про це ***** і мріє.
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26.06.2022 07:28 Ответить
УСІ бєлорусьі ніхто і ніяких рішень не приймають
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26.06.2022 07:54 Ответить
Маячня. Воюватимуть саме білоруси, захищаючи свою землю.
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26.06.2022 07:57 Ответить
воювати так, але мова не про це. Випі
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26.06.2022 08:06 Ответить
Неееее,бубочке не ответит, он все еще мечтает заглянуть в тухес и вылизать его членоголовому *****, срущему в чемодан. И картофельного дуче он тоже не беспокоит, ждет, что уссатый лука погладит его по головенке.
А по большому счету, как не крути, любая армия мира имеет законное право ударить по тем точкам, откуда прилетели ракеты или снаряды.
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26.06.2022 07:40 Ответить
Alex,? поки що ти ударяєш по клавіатурі з роSSійським шрифтом. З якого населенного пункту кнопаєш?
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26.06.2022 07:58 Ответить
Запишись в ЗСУ. Там будеш поради роздавати. На полі бою. Куди і чим відповідати, бо без тебе війну не виграємо.
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26.06.2022 07:58 Ответить
Все дещо складніше, ніж ти думаєш. Удари по території Білорусі несуть за собою обов'язок Казахстану, Вірменії й Таджикістану, як учасників ОДКБ, теж влізти у цю гнилу справу. З усіма, не лише військовими, наслідками.
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26.06.2022 07:48 Ответить
Ти, сидячи на дивані, звісно краще знаєш всю ситуацію, можливості, наслідки ніж Зеленський. Будеш балотуватись - маякни. А то ж не знатимемо знову, за кого голосувати.
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26.06.2022 07:53 Ответить
1.) Сейчас ответить не чем, вы что? Ракетные комплексы на фронте в 900км и там работают.
2.) Помимо ответки надо преодолеть ПВО, поймать момент, когда оно выключено, а у бульбашей нету возможности держать его включенным.
3.) А куда бить? По НПЗ? Так это, тут есть один нюанс. Как же асфальт потом покупать с откатами? Вы что, сдурели? Да и беларусское КГБ конечно зафиксировала на видео момент передачи откатов за закупку асфальта (автобусов и остального, что закупалось по двойной или тройной цене и разница шла по карманам обоих сторон бизнеса) и это компромат настоящий. Если вскрыть его, то ай-ай-ай что будет, слишком много фамилий там присутствует.
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26.06.2022 08:19 Ответить
для цього треба об'явити війну і стати агресором
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26.06.2022 08:44 Ответить
В твоїй дупі.
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26.06.2022 07:26 Ответить
Так якраз ППО куплене за гроші Пороха і збила частину ракет, от якби квратал хоча б державні кошти не закатував в асфальт тоді б могли б збіити всі ракети
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26.06.2022 07:28 Ответить
Можно подробнее, а что порох купил ?
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26.06.2022 08:10 Ответить
В 2014 р, ще весною, до свого президенства, за власні гроші відновив ппо Києва, щоб запобігти сценарію "Пражської весни". Потім закупив контрснайперські комплекси на 2 полки в ато. Отакий"крадун"
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26.06.2022 08:29 Ответить
"Васфальтзакопане" приблудо
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26.06.2022 07:29 Ответить
Візьміть інші ППО, які поставив Боневтік і Беня. Яку б справу для вас тупих не зробила людина, вам все не так. Просто того, що є мало, бо маса під крики "зробимо себе ще разом" садила мільярдні ліси, будувала президентські університети, будувала мости, дороги, ремонтувала школи і навіть закупали смартфони для пенсіонерів, відпочивали по Буковелях, Трускавцях, Оманах, шашдиках і не думали, що потрібно оборонятися, бо поруч чекає на помилки ворог? А якщо серйозно, то не всі ракети збиває система ППО, є такі що вона їх і не бачить. Якщо заспускаються з-під носа, наприклад з Білорусі - то вони половина непомітні.
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26.06.2022 07:31 Ответить
Найвелычнишый и его хозяин Беня КАЛомойский имеют такое--же отношение к поставкам ПВО в Киеве, как гонорар к гиморою. ПВО Киева при Бандюковиче было демонтировано и развалено. А Порох на свои деньги восстановил и усилил его.
С крылатыми ракетами, имеющими дозвуковую скорость можно бороться, а вот с баллистическими на последнем участке их траектории весьма затруднительно.
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26.06.2022 07:47 Ответить
Добавлю. Только что прочитал, что по Киеву прилетело с юга. Возможно, кацапы ударили Искандерами с Херсонщины.
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26.06.2022 07:54 Ответить
А вот интересно, какое оружие проспонсировал для армии наш величайший политик и стратег Бонэвтик? Оманские офшоры позволяют ему очень хорошо попиариться на закупках для ЗСУ тех же байрактаров. Хотя кроме шоколадок с его раскормленным фейсом больше ни о чём не сообщалось. Зажал кровно наворованные для победы?
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26.06.2022 08:28 Ответить
4 шт пролетіло, з півдня.о 6.20
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26.06.2022 07:25 Ответить
з-під Херсона
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26.06.2022 07:53 Ответить
Почему в Украине до сих пор нету железного купола или Пэтриотов???
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26.06.2022 07:32 Ответить
Бо не продають.
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26.06.2022 07:38 Ответить
..тому що є подібні тобі ідіоти..що задають такі питання!! Тому нема всього того.. про що і питання!!!
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26.06.2022 07:40 Ответить
В спам, придурок
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26.06.2022 07:42 Ответить
Дрыщ лапотный, обратись к своему куратору на Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик бояры и 200 гр. ливерки на закусь
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26.06.2022 07:50 Ответить
Найвелычнишый, ты?!!! Прокукарекай еще, почему мы не в НАТО.
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26.06.2022 07:55 Ответить
бо Бенья не дозволяє
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26.06.2022 08:22 Ответить
Да вье...те по русских городах. По базах, аеродромах, мостах. Куда достанете, туда лупите. Иначе русские нацистьІ будут звереть. Сбивайте ихние самолетьІ над Белорусью, ударьте "Химарсами" по "Искандерах", которьІе находятся на территории Белоруси. Иначе они наши города уничтожат. Х... с белорусами, пусть идут, будем уничтожать, все равно держим войска на белорусской границе. Иначе нас просто будут расстреливать ракетами как в тире. Пассивность еще никогда не приводила к успеху.
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26.06.2022 07:36 Ответить
Дурість, яку ви пропонуєте, теж ніколи не приводила до успіху.
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26.06.2022 07:39 Ответить
Обоснуй
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26.06.2022 07:40 Ответить
Кому? Тупаку, якому не зрозумілі єлементарні речі? А нашо воно мені?
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26.06.2022 08:00 Ответить
А чё не? Мне вот тоже не понятно. А я Вам спасибо скажу
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26.06.2022 08:31 Ответить
Якби коаліція в Другу Світову не бомбила німецькі міста і промисловість, Гітлер захопив би пів світу.
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26.06.2022 07:44 Ответить
В Белоруссии много жирных целей для химерсов💥 Аэродромы с самолётами, базы, техника.
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26.06.2022 07:43 Ответить
Декілька десятків тисяч вбитих орків (поранених у рази більше), більше 400 літаків та гелікоптерів, півтори тисячі танків, декілька тисяч усіляких бтр-ів, гаубиць та іншої техніки-це "пасивність" ?!
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26.06.2022 07:48 Ответить
Ці довбні тіл Ки таку мову розуміють. Бачимо на прикладі кораблів, які свалили за горизонт
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26.06.2022 07:58 Ответить
Ідіть до президента з цією пропозицією. Сто відсотків він без вас до такого б не додумався. Видно ж, що ви володієте всією інформацією. Знаєте наші можливості, прораховуєте наслідки. Ви ж розумніші, і проінформованіші чим всі радники разом взяті
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26.06.2022 08:45 Ответить
през и радники три года дули айкос, обвешавшись российской агентурой. Зачем им сейчас думать, они фсб-отработка. За них уже ВСУ думает, и нежно зачищает их
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26.06.2022 09:15 Ответить
КиївМіськБудда

@saniolli

·
1 ч

Геноцид.

Тисячі смертей.

Мільйони переселенців і біженців.

Мінкульт складає "білий список" російських артистів. Влада кончених малоросів, що не мають ні честі, ні гідності.

Які попри трагедію власного народу підлещуються до своїх катів.

Моральні виродки.

Люди, родичів яких вбила русня, люди, яких гвалтувала і катувала русня - відтепер зможуть послухати в медіа і громадських місцях руснявих виконавців з "білого списку".

Тому що Маленький Кормчий піклується про кожного українця.
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26.06.2022 07:48 Ответить
Знайшов хоч якийсь компромат на Зе і озвучив його, - за призом до медведчуківських.
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26.06.2022 08:08 Ответить
А как ты относишься к тому что Зеленский и его власть занялась откровенной легализацией русни и ватанов? Сначала они притащили Гетьманцевых, Ермаков и Татаровых. Потом в эфир позвали Латыниных и Собчак. Сейчас зовут условных Галкиных и я не знаю кого там. Не видишь никакой закономерности?

Это я еще забыл, что вся зашкваренная медведчувско-рыговская журналистика теперь свои же пророссийские мессиджи транслирует за государственные деньги на Раде и Доме и еще где-то там. Вот Мосейчук позвала рыга Чаплыгу, который дней десять назад рассказывал что в войне виновато наше ЗСУ и волонтеры.
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26.06.2022 08:14 Ответить
Власть Зеленского это по сути большая стирка различной пророссийской шушеры и олигархов. В этом они собственно преуспели. Это их курс действий. Белый список русни это как бы просто очередной эпизод большой стирки и возвращение русификации Украины. Возвращение к эпохе Януковича.
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26.06.2022 08:16 Ответить
хтось може мені ідіоту пояснити чому ми не можемо зараз завдавати ударів по Московії та Білорусії туди куди тільки можемо дотягнутися? - колишня колонія не має морального права завдавати ударів по метрополії, так?
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26.06.2022 08:00 Ответить
Нема сенсу щось пояснювати "тобі ідіоту"(С)
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26.06.2022 08:02 Ответить
эй, малорос! - руський х*й будешь?
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26.06.2022 11:04 Ответить
Не має сенсу пояснювати щось особі, яка сам впевнена у тому, що вона = ідіот...
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26.06.2022 08:11 Ответить
эй, малорос! - руський х*й будешь?
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26.06.2022 11:05 Ответить
Вище пояснювали чому. Тому що є ОДКБ. Та ще й ядерна валіза у одного свихнутого ***** з лишньою хромосомою замість мізків.
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26.06.2022 08:46 Ответить
так що тепер вони нас можуть вбивати безкарно, так? Тоді яка відмінність від чого загинути, від ЯО чи звичайної ракети? Тобі є різниця?
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26.06.2022 11:07 Ответить
Хто казав про безкарність ? ЗСУ, НГУ та ТРО нищать орків у відповідь. Тих, що вдерлися до нас. Їх тут багато, дуже багато, налізло як тарганів. Є кого нищити. Стосовно ЯО та звичайної ракети : від "звичайної" ракети можуть загинути від декількох до десятків людей. Від ракети з ядерною боєголовкою - від декількох тисяч до сотень тисяч. Від однієї-єдиної. Є різниця ? Невже треба пояснувати настільки очевидні речі ??
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26.06.2022 11:45 Ответить
Ой, шо, невже таки стрілятиме у вдповідь?
Ну давайте тоді просто посидимо тихенько і почекаємо, поки Україна перетвориться на Алеппо. А то ж ***** нападе.
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26.06.2022 11:25 Ответить
пока война не перенесётся на территории рф и бр - Украина будет разрушена! я так понимаю, кнопку никто из НАТО не собирается нажимать, даже если нападут на Польшу или Литву - нихера с вас вояков не получится!
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26.06.2022 08:26 Ответить
Суть козломордых кацапов - красть , ломать , убивать , врать .....и обвинять во всем Америку, ....ну и прославлять "блевотно -нище-вонючий совок "!
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14.12.2022 07:46 Ответить
 
 