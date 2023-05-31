УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14631 відвідувач онлайн
Новини Київські новиниВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
27 876 91
вибух (3746) Київ (13830) Кличко (2811) Повітряні атаки на Київ (395)

Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

У Києві вранці 26 червня пролунало кілька вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про кілька вибухів у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві пролунало чотири вибухи

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
Так якраз ППО куплене за гроші Пороха і збила частину ракет, от якби квратал хоча б державні кошти не закатував в асфальт тоді б могли б збіити всі ракети
показати весь коментар
26.06.2022 07:28
+30
Візьміть інші ППО, які поставив Боневтік і Беня. Яку б справу для вас тупих не зробила людина, вам все не так. Просто того, що є мало, бо маса під крики "зробимо себе ще разом" садила мільярдні ліси, будувала президентські університети, будувала мости, дороги, ремонтувала школи і навіть закупали смартфони для пенсіонерів, відпочивали по Буковелях, Трускавцях, Оманах, шашдиках і не думали, що потрібно оборонятися, бо поруч чекає на помилки ворог? А якщо серйозно, то не всі ракети збиває система ППО, є такі що вона їх і не бачить. Якщо заспускаються з-під носа, наприклад з Білорусі - то вони половина непомітні.
показати весь коментар
26.06.2022 07:31
+26
У меня только один вопрос - "наш" наиглавнейший вообще-то думает отвечать на обстрелы уже освобожденных территорий или боится что самозванец нападет????! Каждый день гибнут люди, разрушается инфраструктура а в ответ тишина!!!! У нас ведь достаточно сил и техники на данном направлении чтобы дать пиндюлей бульбашам.
показати весь коментар
26.06.2022 07:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vendetta for the Saint@__mr_M_



пушкіни та лєрмонтови летять
показати весь коментар
26.06.2022 07:19 Відповісти
Вот и по Киеву гасят суки❗Бесятся падлы. Возможно это типа ответ за атаки химарсами☝💥
показати весь коментар
26.06.2022 07:21 Відповісти
ага, походу здохло купу офіцерів, чи ще щось...
показати весь коментар
26.06.2022 08:40 Відповісти
Два кільця ППО говорили вони.
показати весь коментар
26.06.2022 07:22 Відповісти
В Киеве есть несколько систем противовоздушной обороны, работающих с помощью искусственного интеллекта. Они могут определять траекторию полетов ракет и авиации и работать на опережение. Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире национального телемарафона, таким искусственным интеллектом наделены не все киевские системы ПВО, но они есть. © https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/a1210011-nebo-nad-kievom-zashchishchajut-pvo-s-iskusstvennym-intellektom
показати весь коментар
26.06.2022 07:24 Відповісти
Очередное трепло. Обложились какими-то советниками,что грязью. Что они там все советуют?
показати весь коментар
26.06.2022 07:28 Відповісти
Если Клычко трепло, то ты со всеми своими коментами говно.
показати весь коментар
26.06.2022 07:36 Відповісти
Какой Клычко? Ты пьяный уже с утра? Дебил.
показати весь коментар
26.06.2022 07:45 Відповісти
Если стреляют из х-22 с самолета на таком расстоянии или искандеры летят, то их может сбить только американская ПРО с кораблей (целая система) с некоторым шансом и может быть ядерными ракетами в атмосфере сжигать электронику. Слишком быстро летят эти ракеты. Х-22 неточная, искандер требует готовой фотографии для точного попадания, без нее он тоже неточный. Ракеты мощные, но у х-22 нету такой прочности, чтобы взорваться через некоторое время, то есть будет бабовна, но здание обрушить ей сложнее, чем тем же калибром по Николаевской административке.
показати весь коментар
26.06.2022 08:16 Відповісти
Навіть сирени не було чути. Бардак.
показати весь коментар
26.06.2022 07:25 Відповісти
Була сирена і попередження.
показати весь коментар
26.06.2022 07:27 Відповісти
Спробуй вуха прочистити. Якщо не допомагає, то до отоларинголога треба.
показати весь коментар
26.06.2022 07:48 Відповісти
сірена в Київі була о 5 десь коли і близько нічого не було
показати весь коментар
26.06.2022 07:28 Відповісти
Ах,додаток. Це все змінює.
показати весь коментар
26.06.2022 07:49 Відповісти
Була. Хвилин за 10 до вибухів. Але дуже далеко і тихо. Як, правило, раніше звучала голосно і з кількох місць одразу. Можливо, через те, що блокпости порозбивали. В березні над блокпостами на перехрестях відповідні ретранслятори сирен висіли
показати весь коментар
26.06.2022 07:41 Відповісти
Можливо час від часу сирени виходять з ладу. Біля мене 4 чути. Вмикаються одна за одною. Це точно не ретранслятори, бо тоді було б одночасно.
показати весь коментар
26.06.2022 08:19 Відповісти
Сирена в Києві була - я прокинувся від сирени 😠
показати весь коментар
26.06.2022 09:46 Відповісти
Бардак в твоїй голові , чоловіче !!
показати весь коментар
26.06.2022 09:54 Відповісти
Випустили 14, долетіло 4. Над нами збили кілька штук. Все ок з ПВО. Це ж не ПРО.
показати весь коментар
26.06.2022 07:39 Відповісти
пишуть, стартонули ті ракети з-під Херсона https://t.me/kievreal1/24414
показати весь коментар
26.06.2022 07:50 Відповісти
Презеденте де ж українська "показуха"?
показати весь коментар
26.06.2022 07:22 Відповісти
Він не з дивану пише. Куй це ти.
показати весь коментар
26.06.2022 08:04 Відповісти
За попередніми даними по київській області в Києву було випущено 14 (!) ракет.Гончаренко
показати весь коментар
26.06.2022 07:22 Відповісти
давайте дочекаємось офіційної інформації. бо Гончаренко багато чого може понарозказувати. він веселий парень
показати весь коментар
26.06.2022 07:26 Відповісти
Він каже те, що є.
показати весь коментар
26.06.2022 08:20 Відповісти
У меня только один вопрос - "наш" наиглавнейший вообще-то думает отвечать на обстрелы уже освобожденных территорий или боится что самозванец нападет????! Каждый день гибнут люди, разрушается инфраструктура а в ответ тишина!!!! У нас ведь достаточно сил и техники на данном направлении чтобы дать пиндюлей бульбашам.
показати весь коментар
26.06.2022 07:24 Відповісти
І дати привід білорусам розпочати бойові дії з Україною? Саме про це ***** і мріє.
показати весь коментар
26.06.2022 07:28 Відповісти
УСІ бєлорусьі ніхто і ніяких рішень не приймають
показати весь коментар
26.06.2022 07:54 Відповісти
Маячня. Воюватимуть саме білоруси, захищаючи свою землю.
показати весь коментар
26.06.2022 07:57 Відповісти
воювати так, але мова не про це. Випі
показати весь коментар
26.06.2022 08:06 Відповісти
Неееее,бубочке не ответит, он все еще мечтает заглянуть в тухес и вылизать его членоголовому *****, срущему в чемодан. И картофельного дуче он тоже не беспокоит, ждет, что уссатый лука погладит его по головенке.
А по большому счету, как не крути, любая армия мира имеет законное право ударить по тем точкам, откуда прилетели ракеты или снаряды.
показати весь коментар
26.06.2022 07:40 Відповісти
Alex,? поки що ти ударяєш по клавіатурі з роSSійським шрифтом. З якого населенного пункту кнопаєш?
показати весь коментар
26.06.2022 07:58 Відповісти
Запишись в ЗСУ. Там будеш поради роздавати. На полі бою. Куди і чим відповідати, бо без тебе війну не виграємо.
показати весь коментар
26.06.2022 07:58 Відповісти
Все дещо складніше, ніж ти думаєш. Удари по території Білорусі несуть за собою обов'язок Казахстану, Вірменії й Таджикістану, як учасників ОДКБ, теж влізти у цю гнилу справу. З усіма, не лише військовими, наслідками.
показати весь коментар
26.06.2022 07:48 Відповісти
Ти, сидячи на дивані, звісно краще знаєш всю ситуацію, можливості, наслідки ніж Зеленський. Будеш балотуватись - маякни. А то ж не знатимемо знову, за кого голосувати.
показати весь коментар
26.06.2022 07:53 Відповісти
1.) Сейчас ответить не чем, вы что? Ракетные комплексы на фронте в 900км и там работают.
2.) Помимо ответки надо преодолеть ПВО, поймать момент, когда оно выключено, а у бульбашей нету возможности держать его включенным.
3.) А куда бить? По НПЗ? Так это, тут есть один нюанс. Как же асфальт потом покупать с откатами? Вы что, сдурели? Да и беларусское КГБ конечно зафиксировала на видео момент передачи откатов за закупку асфальта (автобусов и остального, что закупалось по двойной или тройной цене и разница шла по карманам обоих сторон бизнеса) и это компромат настоящий. Если вскрыть его, то ай-ай-ай что будет, слишком много фамилий там присутствует.
показати весь коментар
26.06.2022 08:19 Відповісти
для цього треба об'явити війну і стати агресором
показати весь коментар
26.06.2022 08:44 Відповісти
В твоїй дупі.
показати весь коментар
26.06.2022 07:26 Відповісти
Так якраз ППО куплене за гроші Пороха і збила частину ракет, от якби квратал хоча б державні кошти не закатував в асфальт тоді б могли б збіити всі ракети
показати весь коментар
26.06.2022 07:28 Відповісти
Можно подробнее, а что порох купил ?
показати весь коментар
26.06.2022 08:10 Відповісти
В 2014 р, ще весною, до свого президенства, за власні гроші відновив ппо Києва, щоб запобігти сценарію "Пражської весни". Потім закупив контрснайперські комплекси на 2 полки в ато. Отакий"крадун"
показати весь коментар
26.06.2022 08:29 Відповісти
"Васфальтзакопане" приблудо
показати весь коментар
26.06.2022 07:29 Відповісти
Візьміть інші ППО, які поставив Боневтік і Беня. Яку б справу для вас тупих не зробила людина, вам все не так. Просто того, що є мало, бо маса під крики "зробимо себе ще разом" садила мільярдні ліси, будувала президентські університети, будувала мости, дороги, ремонтувала школи і навіть закупали смартфони для пенсіонерів, відпочивали по Буковелях, Трускавцях, Оманах, шашдиках і не думали, що потрібно оборонятися, бо поруч чекає на помилки ворог? А якщо серйозно, то не всі ракети збиває система ППО, є такі що вона їх і не бачить. Якщо заспускаються з-під носа, наприклад з Білорусі - то вони половина непомітні.
показати весь коментар
26.06.2022 07:31 Відповісти
Найвелычнишый и его хозяин Беня КАЛомойский имеют такое--же отношение к поставкам ПВО в Киеве, как гонорар к гиморою. ПВО Киева при Бандюковиче было демонтировано и развалено. А Порох на свои деньги восстановил и усилил его.
С крылатыми ракетами, имеющими дозвуковую скорость можно бороться, а вот с баллистическими на последнем участке их траектории весьма затруднительно.
показати весь коментар
26.06.2022 07:47 Відповісти
Добавлю. Только что прочитал, что по Киеву прилетело с юга. Возможно, кацапы ударили Искандерами с Херсонщины.
показати весь коментар
26.06.2022 07:54 Відповісти
А вот интересно, какое оружие проспонсировал для армии наш величайший политик и стратег Бонэвтик? Оманские офшоры позволяют ему очень хорошо попиариться на закупках для ЗСУ тех же байрактаров. Хотя кроме шоколадок с его раскормленным фейсом больше ни о чём не сообщалось. Зажал кровно наворованные для победы?
показати весь коментар
26.06.2022 08:28 Відповісти
4 шт пролетіло, з півдня.о 6.20
показати весь коментар
26.06.2022 07:25 Відповісти
з-під Херсона
показати весь коментар
26.06.2022 07:53 Відповісти
Почему в Украине до сих пор нету железного купола или Пэтриотов???
показати весь коментар
26.06.2022 07:32 Відповісти
Бо не продають.
показати весь коментар
26.06.2022 07:38 Відповісти
..тому що є подібні тобі ідіоти..що задають такі питання!! Тому нема всього того.. про що і питання!!!
показати весь коментар
26.06.2022 07:40 Відповісти
В спам, придурок
показати весь коментар
26.06.2022 07:42 Відповісти
Дрыщ лапотный, обратись к своему куратору на Лахта 2, он выдаст тебе премиальный фанфурик бояры и 200 гр. ливерки на закусь
показати весь коментар
26.06.2022 07:50 Відповісти
Найвелычнишый, ты?!!! Прокукарекай еще, почему мы не в НАТО.
показати весь коментар
26.06.2022 07:55 Відповісти
бо Бенья не дозволяє
показати весь коментар
26.06.2022 08:22 Відповісти
Да вье...те по русских городах. По базах, аеродромах, мостах. Куда достанете, туда лупите. Иначе русские нацистьІ будут звереть. Сбивайте ихние самолетьІ над Белорусью, ударьте "Химарсами" по "Искандерах", которьІе находятся на территории Белоруси. Иначе они наши города уничтожат. Х... с белорусами, пусть идут, будем уничтожать, все равно держим войска на белорусской границе. Иначе нас просто будут расстреливать ракетами как в тире. Пассивность еще никогда не приводила к успеху.
показати весь коментар
26.06.2022 07:36 Відповісти
Дурість, яку ви пропонуєте, теж ніколи не приводила до успіху.
показати весь коментар
26.06.2022 07:39 Відповісти
Обоснуй
показати весь коментар
26.06.2022 07:40 Відповісти
Кому? Тупаку, якому не зрозумілі єлементарні речі? А нашо воно мені?
показати весь коментар
26.06.2022 08:00 Відповісти
А чё не? Мне вот тоже не понятно. А я Вам спасибо скажу
показати весь коментар
26.06.2022 08:31 Відповісти
Якби коаліція в Другу Світову не бомбила німецькі міста і промисловість, Гітлер захопив би пів світу.
показати весь коментар
26.06.2022 07:44 Відповісти
В Белоруссии много жирных целей для химерсов💥 Аэродромы с самолётами, базы, техника.
показати весь коментар
26.06.2022 07:43 Відповісти
Декілька десятків тисяч вбитих орків (поранених у рази більше), більше 400 літаків та гелікоптерів, півтори тисячі танків, декілька тисяч усіляких бтр-ів, гаубиць та іншої техніки-це "пасивність" ?!
показати весь коментар
26.06.2022 07:48 Відповісти
Ці довбні тіл Ки таку мову розуміють. Бачимо на прикладі кораблів, які свалили за горизонт
показати весь коментар
26.06.2022 07:58 Відповісти
Ідіть до президента з цією пропозицією. Сто відсотків він без вас до такого б не додумався. Видно ж, що ви володієте всією інформацією. Знаєте наші можливості, прораховуєте наслідки. Ви ж розумніші, і проінформованіші чим всі радники разом взяті
показати весь коментар
26.06.2022 08:45 Відповісти
през и радники три года дули айкос, обвешавшись российской агентурой. Зачем им сейчас думать, они фсб-отработка. За них уже ВСУ думает, и нежно зачищает их
показати весь коментар
26.06.2022 09:15 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·
1 ч

Геноцид.

Тисячі смертей.

Мільйони переселенців і біженців.

Мінкульт складає "білий список" російських артистів. Влада кончених малоросів, що не мають ні честі, ні гідності.

Які попри трагедію власного народу підлещуються до своїх катів.

Моральні виродки.

Люди, родичів яких вбила русня, люди, яких гвалтувала і катувала русня - відтепер зможуть послухати в медіа і громадських місцях руснявих виконавців з "білого списку".

Тому що Маленький Кормчий піклується про кожного українця.
показати весь коментар
26.06.2022 07:48 Відповісти
Знайшов хоч якийсь компромат на Зе і озвучив його, - за призом до медведчуківських.
показати весь коментар
26.06.2022 08:08 Відповісти
А как ты относишься к тому что Зеленский и его власть занялась откровенной легализацией русни и ватанов? Сначала они притащили Гетьманцевых, Ермаков и Татаровых. Потом в эфир позвали Латыниных и Собчак. Сейчас зовут условных Галкиных и я не знаю кого там. Не видишь никакой закономерности?

Это я еще забыл, что вся зашкваренная медведчувско-рыговская журналистика теперь свои же пророссийские мессиджи транслирует за государственные деньги на Раде и Доме и еще где-то там. Вот Мосейчук позвала рыга Чаплыгу, который дней десять назад рассказывал что в войне виновато наше ЗСУ и волонтеры.
показати весь коментар
26.06.2022 08:14 Відповісти
Власть Зеленского это по сути большая стирка различной пророссийской шушеры и олигархов. В этом они собственно преуспели. Это их курс действий. Белый список русни это как бы просто очередной эпизод большой стирки и возвращение русификации Украины. Возвращение к эпохе Януковича.
показати весь коментар
26.06.2022 08:16 Відповісти
хтось може мені ідіоту пояснити чому ми не можемо зараз завдавати ударів по Московії та Білорусії туди куди тільки можемо дотягнутися? - колишня колонія не має морального права завдавати ударів по метрополії, так?
показати весь коментар
26.06.2022 08:00 Відповісти
Нема сенсу щось пояснювати "тобі ідіоту"(С)
показати весь коментар
26.06.2022 08:02 Відповісти
эй, малорос! - руський х*й будешь?
показати весь коментар
26.06.2022 11:04 Відповісти
Не має сенсу пояснювати щось особі, яка сам впевнена у тому, що вона = ідіот...
показати весь коментар
26.06.2022 08:11 Відповісти
эй, малорос! - руський х*й будешь?
показати весь коментар
26.06.2022 11:05 Відповісти
Вище пояснювали чому. Тому що є ОДКБ. Та ще й ядерна валіза у одного свихнутого ***** з лишньою хромосомою замість мізків.
показати весь коментар
26.06.2022 08:46 Відповісти
так що тепер вони нас можуть вбивати безкарно, так? Тоді яка відмінність від чого загинути, від ЯО чи звичайної ракети? Тобі є різниця?
показати весь коментар
26.06.2022 11:07 Відповісти
Хто казав про безкарність ? ЗСУ, НГУ та ТРО нищать орків у відповідь. Тих, що вдерлися до нас. Їх тут багато, дуже багато, налізло як тарганів. Є кого нищити. Стосовно ЯО та звичайної ракети : від "звичайної" ракети можуть загинути від декількох до десятків людей. Від ракети з ядерною боєголовкою - від декількох тисяч до сотень тисяч. Від однієї-єдиної. Є різниця ? Невже треба пояснувати настільки очевидні речі ??
показати весь коментар
26.06.2022 11:45 Відповісти
Ой, шо, невже таки стрілятиме у вдповідь?
Ну давайте тоді просто посидимо тихенько і почекаємо, поки Україна перетвориться на Алеппо. А то ж ***** нападе.
показати весь коментар
26.06.2022 11:25 Відповісти
пока война не перенесётся на территории рф и бр - Украина будет разрушена! я так понимаю, кнопку никто из НАТО не собирается нажимать, даже если нападут на Польшу или Литву - нихера с вас вояков не получится!
показати весь коментар
26.06.2022 08:26 Відповісти
Суть козломордых кацапов - красть , ломать , убивать , врать .....и обвинять во всем Америку, ....ну и прославлять "блевотно -нище-вонючий совок "!
показати весь коментар
14.12.2022 07:46 Відповісти
 
 