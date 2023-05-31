Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко

У Києві вранці 26 червня пролунало кілька вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про кілька вибухів у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - йдеться в повідомленні.

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