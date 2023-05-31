Вибухи пролунали в Шевченківському районі Києва, - Кличко
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У Києві вранці 26 червня пролунало кілька вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про кілька вибухів у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Right Right 2d264255
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+30 Анатолий К 65c6a92d
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+26 валерий коренев 41e3634f
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пушкіни та лєрмонтови летять
А по большому счету, как не крути, любая армия мира имеет законное право ударить по тем точкам, откуда прилетели ракеты или снаряды.
2.) Помимо ответки надо преодолеть ПВО, поймать момент, когда оно выключено, а у бульбашей нету возможности держать его включенным.
3.) А куда бить? По НПЗ? Так это, тут есть один нюанс. Как же асфальт потом покупать с откатами? Вы что, сдурели? Да и беларусское КГБ конечно зафиксировала на видео момент передачи откатов за закупку асфальта (автобусов и остального, что закупалось по двойной или тройной цене и разница шла по карманам обоих сторон бизнеса) и это компромат настоящий. Если вскрыть его, то ай-ай-ай что будет, слишком много фамилий там присутствует.
С крылатыми ракетами, имеющими дозвуковую скорость можно бороться, а вот с баллистическими на последнем участке их траектории весьма затруднительно.
@saniolli
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1 ч
Геноцид.
Тисячі смертей.
Мільйони переселенців і біженців.
Мінкульт складає "білий список" російських артистів. Влада кончених малоросів, що не мають ні честі, ні гідності.
Які попри трагедію власного народу підлещуються до своїх катів.
Моральні виродки.
Люди, родичів яких вбила русня, люди, яких гвалтувала і катувала русня - відтепер зможуть послухати в медіа і громадських місцях руснявих виконавців з "білого списку".
Тому що Маленький Кормчий піклується про кожного українця.
Это я еще забыл, что вся зашкваренная медведчувско-рыговская журналистика теперь свои же пророссийские мессиджи транслирует за государственные деньги на Раде и Доме и еще где-то там. Вот Мосейчук позвала рыга Чаплыгу, который дней десять назад рассказывал что в войне виновато наше ЗСУ и волонтеры.
Ну давайте тоді просто посидимо тихенько і почекаємо, поки Україна перетвориться на Алеппо. А то ж ***** нападе.