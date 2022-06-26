Российская ракета попала в 9-этажку на Лукьяновке в Киеве, снесено несколько верхних этажей, - Геращенко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
В результате утреннего ракетного удара по Киеву повреждена 9-этажка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.
Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.
Спасатели сражаются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.
Информация о жертвах и потерпевших уточняется", - говорится в сообщении.
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Кіт Вчений@TedTeddycat
4 ч
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Висновок невтішний: Ze капітулює.
Не знає істортчних місцевостей Києва.
В спам, кацапчєг
Явно щось уточнює .
Коли бомбили інші українські міста, ніхто чомусь не уточнював, в якому районі/мікрорайоні/кварталі вибухи.
А як Київ - так одразу всі допитливі такі стали