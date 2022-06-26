РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15469 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
20 164 33
война (46696) Киев (24533) ракеты (2713)

Российская ракета попала в 9-этажку на Лукьяновке в Киеве, снесено несколько верхних этажей, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

ракета

В результате утреннего ракетного удара по Киеву повреждена 9-этажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.

Спасатели сражаются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.

Информация о жертвах и потерпевших уточняется", - говорится в сообщении.

Читайте: Взрывы прогремели в Шевченковском районе Киева, - Кличко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Тут на днях один ДЛБЙБ висловлював подив і невдоволення - чому це орки обстрілюють "другорядні" міста а Київ "минають" Надіюсь - "тепер його душенька "задоволена"?!
показать весь комментарий
26.06.2022 08:17
+13
Лук'янівка-це історична місцевість в Києві,яка знаходиться в Шевченківському районі.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:21
+11
Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно розпочати переговори про припинення вогню, щобо устаканитись на захопленій на сьогоднішній день території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и толку у тебя хату снесло со всем имущество тупо нахер жить
показать весь комментарий
26.06.2022 08:40 Ответить
як це нахєр? ти типу заради квартири живеш чи що?
показать весь комментарий
26.06.2022 17:10 Ответить
Ні, ну раз сам арестовіч сказав, тоді треба слухатись... Поки арестовіч не казав, сирени можна було ігнорувати?
показать весь комментарий
26.06.2022 11:11 Ответить
То казали, що Шевченківський район... Тепер Лук'янівка.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:15 Ответить
Надіюся - "головний клієнт" Лук"янівки чув бомбардування і насолоджувався! Адже саме його стараннями почалася ця війна!
показать весь комментарий
26.06.2022 08:20 Ответить
... для певності ефекту по Києву прилітає

Кіт Вчений@TedTeddycat

4 ч

1. Боріс Джонсон каже про «паганий мир», до котрого хтось підбурює Україну
2. Жовква з жОПи заявляє, що країна не робитиме жодних кроків для вступу до НАТО
3. Подлякоботва люто дуркує в Тві, звинувачуючи порохоботів в усіх гріхах ригів та Ze

Висновок невтішний: Ze капітулює.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:36 Ответить
Взагалі насрати, війна йде не проти Зеленського, а проти ЗСУ та України. ЗСУ капітулювати не збираються і це головне.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:18 Ответить
Лук'янівка-це історична місцевість в Києві,яка знаходиться в Шевченківському районі.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:21 Ответить
а лукьяновка по твоему где
показать весь комментарий
26.06.2022 08:21 Ответить
Ну то таке. Мені це не було відомо. Пояснили і дякую.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:44 Ответить
Одразу видно панаєхавшего з тунгуської тайги
Не знає істортчних місцевостей Києва.
В спам, кацапчєг
показать весь комментарий
26.06.2022 08:45 Ответить
Не знаешь местности в Киеве=кацап? Вы там вообще поохренели? Я в нем вообще не был ни разу, к примеру. И не тянет. Человек на сайте с 14 года, если что.
показать весь комментарий
26.06.2022 08:54 Ответить
И остальных 24 столиц областей, а так же райцентров и городов областного значения. И как куда проехать. Вопрос - зачем? Чтобы на цн к тебе на ровном месте странные типы не доколупывались? Я понимаю если ты живешь там, или бываешь часто. А так - смысл? Если и приехал, то или по навигатору, или на такси.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:06 Ответить
Дозвольте поцікавитися, а ви місцевості всіх міст України вивчаєте за бажанням? Скільки вивчили? Що викликало непереможне бажання вивчати місцевості міст у яких ви ніколи не були і не мали наміру бути?
показать весь комментарий
26.06.2022 09:06 Ответить
Головне, не ХТО питає і скільки років він на сайті, а ЩО САМЕ питає? Навіщо така точність?
Явно щось уточнює .
Коли бомбили інші українські міста, ніхто чомусь не уточнював, в якому районі/мікрорайоні/кварталі вибухи.
А як Київ - так одразу всі допитливі такі стали
показать весь комментарий
26.06.2022 09:13 Ответить
Ну от я думал, что лук'яновка это район, как и шевченковский, или троещина например.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:17 Ответить
троєщіна це теж не район. Підказка: "який район? -ський район"
показать весь комментарий
26.06.2022 17:13 Ответить
Я наприклад хоч і живу за 100 км від Києва але теж не знаю де Лук'янівка.Більше того , не знаю навіть де Шевченківський район.
показать весь комментарий
26.06.2022 10:11 Ответить
Але ти ж не задавав тупих питань.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:14 Ответить
Тут на днях один ДЛБЙБ висловлював подив і невдоволення - чому це орки обстрілюють "другорядні" міста а Київ "минають" Надіюсь - "тепер його душенька "задоволена"?!
показать весь комментарий
26.06.2022 08:17 Ответить
Лукьяновка- это и есть Шевченковский
показать весь комментарий
26.06.2022 08:19 Ответить
Навіщо Ви роз'яснюєте невідомим людям, що і як називається?! Ви не розумієте, що у Вас таким чином випитують інформацію?
показать весь комментарий
26.06.2022 08:27 Ответить
Ви на цн теж випитуєте інформацію. Для чого тоді тут усі зібрались?
показать весь комментарий
26.06.2022 08:46 Ответить
закройте нахрен комментарии
показать весь комментарий
26.06.2022 08:30 Ответить
мрози..опять база нато как в николаеве и как в сто по ремонту абрамсов.. а тут шо...сходка польских негров в свастике..пора бить по параше
показать весь комментарий
26.06.2022 08:38 Ответить
Ну, ти шо? ***** ж нападьот. І ще ж у нього є ядерні бомби - та ну на...
показать весь комментарий
26.06.2022 09:07 Ответить
ЗСУ і так смачно б'ють по найнебезпечнішим угрупуванням параші. На тероризм у відповідь у ЗСУ нема ні ресурсів, ні загальноприйнятної терористичної стратегії.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:23 Ответить
Схоже розпочався ракетний терор рашистів житлових кварталів великих міст України через їхнє воєнне безсилля. Їм вкрай зараз потрібно розпочати переговори про припинення вогню, щобо устаканитись на захопленій на сьогоднішній день території та накопичити і перегрупувати свої війска для подальшого наступу.
показать весь комментарий
26.06.2022 09:07 Ответить
Вони периодично це роблять з лютого. Не сказав би, що щось нове розпочалося.
показать весь комментарий
26.06.2022 17:16 Ответить
 
 