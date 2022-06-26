Российская ракета попала в 9-этажку на Лукьяновке в Киеве, снесено несколько верхних этажей, - Геращенко

В результате утреннего ракетного удара по Киеву повреждена 9-этажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника главы МВД Антона Геращенко.

Ракета попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке и снесла несколько верхних этажей.

Спасатели сражаются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.

Информация о жертвах и потерпевших уточняется", - говорится в сообщении.

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