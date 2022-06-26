Над Киевщиной ПВО сбила 1 российскую ракету, - ОВА
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26 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по столице, одну из ракет удалось сбить.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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