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Киев (24533) обстрел (20132) ПВО (1476) Кулеба Алексей (97)

Над Киевщиной ПВО сбила 1 российскую ракету, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

ракета

26 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по столице, одну из ракет удалось сбить.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"В области работала ПВО - сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Киеву: горит 9-этажка в Шевченковском районе, частично разрушены три верхних этажа, предварительно 1 человек пострадал, - ГСЧС
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Та і "********" багато не назбиваєш.
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26.06.2022 08:31 Ответить
ВСІ НА ШАШЛИКИ !
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26.06.2022 08:34 Ответить
Мільярд дерев !
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26.06.2022 08:35 Ответить
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26.06.2022 08:37 Ответить
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26.06.2022 08:38 Ответить
Одну збили, чотири долетіло-- ККД 20 відсотків. І це при тому, що в Києві далеко не сама гірша ППО. Робимо висновки.........................................
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26.06.2022 08:56 Ответить
далеко не всі ракети можна збити. дивіться, наприклад, відео Марка Солоніна на ютьюбі.
також вчора дивилася інтерв'ю азербайджанського експерта, те саме розказував.
наша ПРО робить чудеса, поза межею можливого.
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26.06.2022 09:09 Ответить
Занадто мало
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26.06.2022 10:34 Ответить
 
 